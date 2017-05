Por La Libre

“Escribir es como hacer el amor. No te preocupes por el orgasmo, preocúpate del proceso.”

Por Edelmira Cerecedo García.

Por supuesto que tenía que empezar con un tema caliente, así igualito que cómo estaban ayer algunos por que no depositaron la Compensación a lis trabajadores de Gobierno y por ello hoy desde temprano filas y filas en los cajeros nos dieron el “habemus Conpe”, esto que anunció? Pues fácilmente le adelanto la salida en éste mes de mayo de dos personajes en finanzas…empezamos con Tarea.

mientras tanto yo te seguiré esperando, si, alguien tiene que esperar, por que andan muy acelerados todos, y es que tienen que entender los tan lanzados amigos y sus proyectos X o Y o M qué no se puede arrancar antes de tiempo en una carrera por que los descalifican, y es qué para esos que creen que es bien papa el ser candidatos de un partido les comento que esta vez si tienen padre y lider y partido y ese se llama Sistema y Gobierno y es obvio que sólo el uno es quien decidirá si va o no va y no es por mono o por bueno o por popular, es por que así lo han decidido y de ribete ósea pa qué amarre el partido trae sus cláusulas y dice que si los panistas dicen ese no… pos no así que mientras son peras o M… anzanas los Alcaldes pueden y tienen derecho a reelección, así que ellos andan en campaña y son los únicos que traen la bandera, nada de alfiles ni nada.

XICOTENQUENTSES

La Presidenta del Sistema DIF Xico Nohemy González de Verastegui está preparando para todas las mamis y niños éste sábado 6 de mayo una gran fiesta en el Estadio de éste Municipio desde las 8:00 de la mañana.

Contará con brincolines, un show infantil, la doble dw Jenny Rivera y muchos regalos así cómo un refrigerio para todos.

“Las mamás y los niños son pilares de una familia y merecen que se les quiera bien”

Nuevo Morelos

Por cierto el que anda muy acelerado es Antonio Rivera con el Estado de contingencia al que se enfrentaron en estás fechas por los incendios forestales, por ello sobrevuela valorando daños y siguen las alertas.

EL AGUA

En Victoria la atención con respecto a la situación de estar al corriente de pagos se ha establecido buscando darles convenios para llegar a un acuerdo y poder ayudar a la Ciudadanía, por ello su gerente Gustavo Rivera sigue en pie siempre buscando la mejor manera de poder mantener esta ritmo de trabajo con su equipo en servicio y en constante continuidad de pago para sostener así la obra de infraestructura que ayuda a mejorar el servicio.

¡ESTE AÑO SE LUCIÓ LA UAT!

Cientos de niños contentos, cientos de sonrisas ganadas, cientos de juguetes otorgados, TODOS participando con mucho entusiasmo y alegría desinteresada.

Felicidades a Valores UAT y a todas las facultades estudiantes, directivos y maestros que lo hicieron posible.

¡GRACIAS UAT POR ESTE INOLVIDABLE 30 DE ABRIL!

EL RUIDO

El Presidente de Mante Juan Francisco Leal Guerra ha estado asistiendo a la feria todos los días a convivir con las familias mantenses.

LA LISTA NEGRA

Hoy anotadisimo Miguel Hernández el chamaco que en el PRI Mante quiso lucirse con un discurso demasiado grande para su tamaño, pobre chamaco, Si supiera que antes que el naciera ya había niños cargando banderitas del PRI, y sin padrinos de cuatrimestres que les den remojón, que lo ánima que hasta la dignidad la pisa con tanta deliberada estupidez, en verdad que no se puede hacer del baño en el mismo lugar dónde se cocina….por favor no hagamos mostritos que luego nos quiere asustar a quienes los hacen.