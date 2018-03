“ESPEREMOS QUE EL POPULISMO NO GANE EN MEXICO”: VARGAS LLOSA

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“ESPEREMOS QUE EL POPULISMO NO GANE EN MÉXICO”: VARGAS LLOSA

Ni duda nos queda de que a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador –y a él mismo, incluso– les caló hondo que el destacado escritor Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, haya dicho que un triunfo del tabasqueño en las elecciones presidenciales de México, a realizarse el Primero de julio “haría al país retroceder a una democracia populista y demagógica”.

Sin mencionar el nombre del aspirante de MORENA Vargas Llosa se preguntó “si van a ser los mexicanos tan insensatos de votar por eso, teniendo enfrente el ejemplo de Venezuela”.

El internacionalmente famoso escritor peruano que se ha caracterizado por opinar sobre los principales problemas que enfrentan algunos de los países latinoamericanos, dijo tener la esperanza de que haya lucidez en México (ante) el populismo, la demagogia y las recetas fracasadas, “como en el caso de Venezuela, donde ahora el 90 por ciento quisiera salir de esa sociedad frustrada y fracasada.

“Esperemos que el populismo no gane en México”, remarcó.

La reacción de López Obrador sobre del tema no se hizo esperar y el mismo día apuntó en forma lacónica que Mario Vargas Llosa “es buen escritor, mal político” y ahí la dejó porque según él no quiere caer en el juego de las provocaciones, lo que no nos parece que haya sido el propósito del Premio Nobel de Literatura 2010.

Pero para el propietario de MORENA todo aquel que no esté de acuerdo con su proyecto es un provocador, de lo que ya muchos se han percatado e incluso lo han comprobado, como es el caso de Enrique Yáñez Reyes el que tuvo el atrevimiento de interrumpirlo en una asamblea informativa, al que en respuesta a su reclamo le dijo “es usted un provocador”.

La realidad para nosotros es que López Obrador le sacó la vuelta a Vargas Llosa ya que de hecho para nosotros es un político autodidacta que se dice escritor y politólogo, contando solamente con el título de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM, carrera que estudió de 1973 a 1976, habiendo presentado su tesis hasta 1987, esto es once años después.

Por eso les tiene miedo a los debates, porque le falta preparación para debatir con personas de la talla de Mario Vargas Llosa, incluso del candidato del PAN, Ricardo Anaya, el que en más de una vez lo ha invitado a un debate, sin que haya aceptado con el argumento de que el jóven maravilla del PAN todavía está verde.

Nuevas inversiones que están por aterrizar en el estado como resultado de la Tercera Convocatoria de la Ronda 3 en Areas Terrestres Convencionales y no Convencionales, que lanzó la Secretaría de Energía para la explotación y extracción de hidrocarburos en el municipio de Burgos, por más de dos mil millones de dólares y la generación de más de 23 mil empleos, vendrán a consolidar el liderazgo nacional de Tamaulipas en materia energética.

Como tal lo afirmó desde la Ciudad de México el titular de la SENER, Pedro Joaquín Coldwell, acompañado del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el que destacó el papel clave de Tamaulipas para México en materia energética, ya que en la entidad se encuentran el 23 por ciento del total de contratos de licitaciones petroleras adjudicados a empresas en todo el país.

Durante la reunión de trabajo que se llevó a cabo en la Ciudad de México el mandatario estatal al hacer uso de la palabra dijo que las inversiones en nuestra entidad estarán ascendiendo aproximadamente a 61 mil millones de dólares, incluyendo las que están en aguas profundas, ultra profundas y someras.

“Lo anterior significa que el 40 por ciento del total de las inversiones de exploración y extracción de hidrocarburos en el país se harían en territorio tamaulipeco o cerca de su litoral”, explicó Cabeza de Vaca a todos los presentes.

Pedro Joaquín Coldwell por su parte dijo que Tamaulipas tiene ante si la oportunidad para reactivar su industria petrolera. Apuntó que los 20 contratos adjudicados en tierra y aguas profundas en la entidad, sumados a la presente convocatoria, permitirán la ampliación de la infraestructura para el aprovechamiento del gas y con ello detonar la formación de un polo de desarrollo que fortalezca la economía regional.

Por cierto creemos que le salió barato al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, el delito de peculado de que es acusado, ya que le diéron cerca de 11 años de prisión. Sin temor a equivocarnos creemos que lo que más le dolió es el hecho de que paralelamente va a tener que pagar 196 millones de pesos por la reparación del daño en contra del erario público del sector salud. Así lo creemos porque dicen algunos que los golpes que más duelen son los golpes al bolsillo.

Si va a haber debates entre los candidatos a la Presidencia de la República; se van a llevar a cabo el primero el día 22 de abril en las instalaciones del Palacio de Minería en el Distrito Federal; el segundo será el 20 de mayo en la Universidad Autónoma de Baja California y el tercero en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

En los que el INE y asociados se van a gastar muchos millones de pesos, pero, pero, pero, en los tres casos todos los participantes se van a dar la gran vida en los mejores hoteles y restaurantes, al cabo el pueblo paga. Pudiéron haber hecho los tres debates en el Distrito Federal; el resultado hubiera sido el mismo. Vamos a ver si a Andrés Manuel López Obrador no se le arruga el cutis con los debates.

Supuestamente hoy sábado la el PRI de Tamaulipas registrará a los gallos que van a contender en las elecciones del Primero de Julio por las alcaldías de los 43 municipios que conforman el estado. Esperamos que en Nuevo Laredo el candidato del tricolor sea Daniel Peña Treviño y que repita en la alcaldía de Ciudad Victoria Oscar Almaraz Smer. En Tampico por vergüenza el PRI debería sacar de la jugada a Magdalena Peraza Guerra, que va por tercera vez con la misma lavativa pero con diferente bitoque. Bendito sea Dios.

A las 11:00 de la mañana de ayer viernes hubo una misa de cuerpo presente en la Escuela Normal Rural de San José de las Flores, en memoria de don Enrique Cárdenas González que falleció durante el jueves por la noche, en el lugar hizo uso de la palabra el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez y el director del plantel, evento al que nos aseguran que asistió mucha gente, principalmente campesinos.

Después de eso en el PRI-Estatal hubo otro homenaje póstumo de cuerpo presente para el ex gobernador del estado y ex alcalde de Ciudad Victoria, don Enrique Cárdenas González, al que recordó el dirigente estatal del partido, Sergio Guajardo Maldonado, como el servidor público y empresario, pero sobre todo como el gran hombre y a la persona ejemplar que fue, dijo.

Luego dirigiéndose a la familia de don Enrique, Guajardo Maldonado precisó que “su esposo, su padre y ustedes han sido pilares y orgullos de nuestro partido, sin duda, dijo, don Enrique es uno de los gobernantes más queridos en la historia de Tamaulipas”.

A las 3:00 de la tarde se ofició una misa en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Homenaje a Don Enrique, también de cuerpo presente, a la que al igual que las dos misas anteriores asistiéron su esposa doña Bertha del Avellano y sus hijos Laura, José, Enrique, Eduardo y Alejandro, además de hijos políticos, nietos y bisnietos.

Entre otras personalidades también asistiéron a la Misa el diputado federal Miguel González Salum, Humberto Filizola Haces, Abelardo Osuna Cobos, José Andrés Suárez Fernández, El Güero Assad Montelongo, Jesús Villanueva y Alvaro Villanueva, Rodrigo Canales y el doctor Xicoténcatl . Por cierto en el homenaje del PRI saludamos al candidato a senador Alejandro Guevara Cobos, el que estaba platicando con Enrique Cárdenas del Avellano, pero no vimos a Yahleel Abdala Carmona.

