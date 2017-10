T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ESTÁ CLARO: NADIE POR ENCIMA DE LA LEY…..!

NADIE “puede estar por encima de la ley”, causa fundamental por la que el ex Gobernador de Tamaulipas EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, fue detenido y su captura, por obviedad, ya era esperada, porque el ex gobernante, que se paseaba impunemente en ciudad Victoria, se mofaba voz en cuello diciendo “no tener nada a que temer”, pero como el sol “no puede taparse con un dedo”, hoy el sujeto de marras ya está a buen recaudo en el Centro de Ejecuciones y Sanciones CEDES de la capital del Estado.

PERO COMO EL ENGAÑO Y LA MENTIRA, jamás pueden quedar ocultos, salió a relucir que “”el Geño” tenía una orden de aprehensión por los delitos de peculado, defraudación fiscal y lavado de dinero. Y por esta razón jurídica “el ex gobernador ya está a disposición de la autoridad que lo reclama y si “Geño, no había sido detenido”, esto se debió a la evidente protección de su sucesor EGIDIO TORRE CANTÚ, de quien se dice en los cafés y oficinas públicas: “ES EL QUE SIGUE”.

CON LA CAPTURA del ex gobernador “Eugenio Hernández Flores, se sienta un histórico precedente judicial en el Estado, porque nunca antes en la vida política de Tamaulipas había ocurrido un hecho de enorme relevancia y trascendencia como el que hoy ha causado extrema expectación en todos los círculos políticos de la entidad tamaulipeca, porque todo mundo tenía la certeza de que, “políticos del perfil delictivo de Eugenio” jamás serían detenidos y puestos tras las rejas, pero hoy, se confirma una vez más que, “nadie puede estar por encima de la ley”.

EUGENIO, quien fue gobernador en el período 2005-2010, fue detenido y encarcelado en base a una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción con fecha 4 de octubre de 2017, por la probable comisión de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo juicio se ventila en la sala del Juzgado Segundo de Primera Instancia de ciudad Victoria, donde hará su declaración, en torno a las imputaciones legales que obran en su contra.

Y COMO “todo cae por su propio peso”, “El Geño”, ya está a buen recaudo. Y su arresto, naturalmente, “no es una cacería de brujas”, porque hay que señalar que, todo el que comete un delito deberá pagarlo ante la autoridad judicial y eso es precisamente lo que Hernández Flores tendrá que hacer, “pagar su delito” y por esta razón, su defensa ya ha solicitado la ampliación del término constitucional (que será hasta el próximo jueves), pero de que, Hernández Flores, tendrá que responder por la vía legal hizo, de eso “no se tiene la menor duda”.

EL EX GOBERNADOR, fue detenido por haberse apropiado de una superficie de un mil 600 hectáreas, que son Patrimonio del Estado, estas, localizadas en el Puerto de Altamira, Tamaulipas, cuyo inmueble hoy en día tiene un valor de un mil 584 millones de pesos, pero como el muy inteligente de Hernández Flores, vio esto como negocio a futuro, las compró a través de un presta-nombres a razón de .087 centavos el metro cuadrado, motivo por el cual aducen que, “Eugenio y socios” por esa tierra pagaron alrededor de 14 millones de pesos, detalle por el cual el ex mandatario tamaulipeco, hoy se encuentra ante muy serio dilema judicial, teniéndose la certeza de que “todos los involucrados en este juicio”, seguramente “ya pusieron tierra de por medio o pies en polvorosa”, porque saben que si “el patrón de ellos” fue detenido y encarcelado, ellos, por su característica “de cómplices o secuaces”, no tendrán escapatoria de la Policía Ministerial Investigadora y mientras tanto, como dicen en el rancho “a ponerle a la corrida, porque la espada judicial anda muy desenvainada”.

GEÑO DEBERÁ RESPONDER AL CASO DEL PARQUE BICENTENARIO.

PERO HAY OTRAS COSAS MAS a las que el detenido Eugenio Hernández Flores tendrá jurídicamente que responder en su momento, como lo es el escandaloso caso millonario del arrendamiento del predio “DONDE SE UBICA EL PARQUE BICENTENARIO”, por el cual el ex gobernador presumiblemente fue quien “orquestó” pagar 410 millones de pesos anuales de arrendamiento a “LOS VALDÉS BALBOA Y VALDÉS GARZA (Padre e hijo), con quienes dicen “está emparentado”, cuestión que, seguramente ya está siendo tomada en consideración.

PORQUE “El Geño” siendo Gobernador en el 2009, valido de argucias y toda clase de trapacerías, CON DINERO DEL GOBIERNO (QUE ES DEL PUEBLO), en el terreno de los Valdés Balboa y Valdés Garza, INEXPLICABLEMENTE CONSTRUYÓ el edificio de la Torre de Gobierno, del Congreso del Estado, del Registro Civil, el Poliforum, el Registro Público de la Propiedad, la Oficina Fiscal, el archivo Histórico del Estado y el Recinto Ferial, a cuya cuestión judicial, EUGENIO también tendrá que responder, porque simple y llanamente lo que hizo este ex gobernador “NO FUE LEGAL” y además también será importante saber quiénes fueron los Diputados que se prestaron “a esta vial artimaña millonaria”. Y también saber quién fue el constructor de estos edificios que conforman el Parque Bicentenario.

PORQUE en esencia y por lógica, nadie por nada del mundo, invertiría cantidades millonarias en un terreno ajeno, es decir que no es propiedad del Gobierno y hasta se presume que tampoco es propiedad de los VADLES BALBOA Y GARZA, porque aducen que estos señores “no tienen escrituras que los acredite como dueños del inmueble al que hacemos referencia”. PREDIO que seguramente tendrá que pasar a ser propiedad o patrimonio del estado. Y por tanto, tendrá que procederse contra “quienes tienen más de seis años de estarse embuchando los 410 millones de pesos anuales por el concepto de renta del terreno”.

GEÑO TAMBIÉN ES RECLAMADO EN LOS ESTADOS UNIDOS

AHORA BIEN si el ex mandatario estatal Eugenio Hernández Flores, tiene pendientes judiciales en algunas cortes de los Estados Unidos, eso también habla de que, “toda la gama de negocios turbios consumados por el detenido, tendrán que ir saliendo a la luz pública sobre la marcha, cuya cuestión complicaría más aún su libertad bajo fianza o caución, como se ha venido mencionando.

PUES en los medios de comunicación internacionales, así como han publicado el interés de la autoridad gringa sobre la extradición del ex Gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, detenido en Florencia, Italia, también han dado amplia cuenta de que a Eugenio Hernández Flores, de igual manera lo buscan por los juicios que allá se ventilan en su contra, por lo de la formación de compañías fantasmas ubicadas en Hidalgo, Texas y por cuya causa a Eugenio y a la ex esposa de éste, les han confiscado propiedades a nombre de ellos.

PARA CONCLUIR, hay que señalar que, “es la autoridad Judicial de Tamaulipas, la que desde hace tiempo, venía reclamando en el marco jurídico al ex gobernador Eugenio Hernández y nadie más y, por este motivo, el ex mandatario fue detenido e internado “en la penitenciaría estatal de Victoria”, tema que definitivamente ha sido un gran detonante político, porque, repito y reitero, con esta acción judicial queda claro que, “nadie puede estar por encima de la ley”. Y “menos libres de pecado”

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

Lupeernesto@yahoo.com.mx