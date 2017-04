La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ESTADOS UNIDOS ES MANO PARA EXTRADITAR A TOMAS YARRINGTON

Que nos perdonen los señores profesionales del Derecho y sobre todo del Derecho Internacional por meternos “en camisa de once varas” –sin ser abogados– al opinar sobre de la posible extradición de Tomás Yárrington Ruvalcaba, a México o Estados Unidos, el que actualmente está detenido en Florence, Italia, por haberse identificado con documentos falsos en el momento de su aprehensión.

Seremos breves en nuestra muy personal apreciación para correr el menor riesgo de equivocarnos; de ser ciertas las versiones publicadas por el influyente diario por internet Breitbart, Texas, en la captura del ex gobernador de Tamaulipas solo participaron policías italianas y elementos de Seguridad Nacional (ICE) de Estados Unidos, asegurando incluso que las autoridades mexicanas no jugaron un papel en el arresto del exmandatario tamaulipeco.

Si a eso le agregamos que la captura de Yárrington Ruvalcaba tuvo por orígen informaciones que recibió la Policía italiana procedentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sobre de su localización, por lógica mi querido Watson el gobierno norteamericano es mano en la extradición del otrora gobernador de Tamaulipas.

Sobre del caso lo más lejos a que llegó el gobierno de México fue el ofrecer a través de la Procuraduría General de la República (PGR) hasta 15 millones de pesos de recompensa por información que condujera a su aprehensión, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de fomento, noticia que fuera dada a conocer el 22 de noviembre del 2016 por los grandes diarios de la capital del país, lo que nos llevó a pensar que la cacería iba en serio, pero de ahí no pasó.

El problema ahora es que los gobiernos de México y Estados Unidos están ”emproblemados” porque ambos quieren extraditar al matamorense, lo que al parecer hizo reflexionar al gobierno de Italia, ya que de pronto trascendió que podría no hacerlo porque a Tomás Yárrington Ruvalcaba lo agarraron al identificarse con documentos con otro nombre, entre éstos la licencia de manejar.

Por cierto la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, dio a conocer que solicitarán la comparecencia del embajador de Italia en México, Juan José Guerra Abud, ante el Palacio Legislativo de San Lázaro para que explique todos los detalles del ingreso y situación que tiene en aquel país el otrora gobernador de Tamaulipas, Tomás Yárrington Ruvalcaba, y explique cuales fuéron los documentos con los que ingresó a ese país europeo y con que documentos acreditaba su estancia ilegal.

Los mexicas que quieran dejar su parcela en México para irse de ilegales a Estados Unidos creemos que ahora la van a tener que pensar no dos veces, sino muchas veces, porque el gobierno del presidente Donald Trump ha tomado ya medidas sin precedentes en la historia de ambos países y los que lleguen a ser detenidos, al igual que los llamados “coyotes”, van a ser procesados y juzgados por haber cometido un delito grave, por lo que podrían ir a la cárcel.

El fiscal general de la Unión Americana, Jeff Sessions, dio a conocer la emisión de diversas medidas que reforzarán la lucha contra el narcotráfico y también la nueva política migratoria del Presidente Donald Trump en la frontera con México. Precisó que a partir de hoy los fiscales federales pueden enjuiciar el transporte o la acogida de extranjeros indocumentados, bajo pena de cárcel por considerarlo como tráfico de personas en la frontera.

“Para aquellos que continúan tratando de entrar de manera ilegal a éste país están advertidos, ésta es una nueva era, ésta es la era de Trump”, dijo Sessions en conferencia de prensa en la ciudad fronteriza de Nogales, en Arizona. Y reiteró que la Administración Trump mantendrá una lucha frontal en contra de la inmigración indocumentada, así como en contra de organizaciones criminales, carteles de las drogas y pandillas.

Paralelamente puso en claro que también si una persona ya ha sido deportada por permanecer ilegalmente en el país, lo que es un delito menor, pero, pero, pero si intenta regresar también de indocumentada será acusada de un delito grave.

También advirtió que los fiscales federales estudiarán además el presentar cargos en contra de indocumentados por el uso de documentos falsos o el robo de identidad agravado, lo que podría llevarles a una sentencia de un mínimo de dos años de prisión.

Pero ahí no acabó todo ya que el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, apuntó que serán prioridad los casos en los que los agentes federales sean agredidos y categórico advirtió que “si alguien se atreve a agredir a uno de los nuestros, pagará por ello”.

Creemos que la aplicación de la nueva política migratoria del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va en serio, por lo que como mexicanos y como periodistas creemos que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto debe de tomar debida nota de la suerte que les espera de aquí para adelante a los mexicanos que dejan a la familia y su parcela para irse de ilegales a la Unión Americana, digo, sería una forma de ayudarlos difundiendo en forma amplia las medidas que ya ha tomado el gobierno de Estados Unidos.

Mal empezó la Semana Santa en Tamaulipas ya que a un día de haber dado el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el banderazo de arranque del Operativo de Seguridad del 2017, cuyo objetivo es brindar seguridad a los paseantes y asistirlos en todo tipo de imprevistos, además de proporcionales información turístisca, entre otras cosas, en la madrugada del lunes se registró un fuerte choque en la carretera a la playa Bagdad de Matamoros, que fuera ocasionado por un conductor en estado de ebriedad, dejando un saldo de nuevo policías estatales lesionados.

La camioneta de los policías estatales estaba sobre el acotamiento de la carretera en dirección de oriente a poniente y con las torretas encendidas, cuando la camioneta del conductor beodo, una Ford F350 Super Duty 4×4 de modelo reciente que venía de la playa Bagdad los impactó por alcance. La unidad de la Policía Estatal quedó convertida en chatarra, saliendo disparados los oficiales que estaban en la parte trasera y los tripulantes los que resultaron gravemente heridos, según se publicó.

Durante el inicio del Operativo de Seguridad de la Semana Santa 2017 el mandatario estatal en su mensaje invitó a las familias que viven dentro y fuera del estado, para que en ésta semana disfruten el sol al igual que la playa, la pesca deportiva, lo mismo que de los pueblos mágicos y la naturaleza de nuestro estado.

Dijo que éste operativo se pone en marcha de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, contándose con la participación de la SEDENA, SEMAR, Seguridad Pública del Estado, Secretaría de Turismo, Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Salud, entre otras instituciones.

Por cierto en Nuevo Laredo entraron en funciones dos nuevos oficiales del Registro Civil, uno de ellos responde al nombre de Gilberto Ortiz Medina, el que años atrás fuera uno de los más cercanos colaboradores de Carlos Enrique Cantú Rosas, del que si no estamos mal era el suplente del famoso Chale Boy en la diputación federal, de la que llegó a ser titular al pedir licencia Cantú Rosas para buscar la alcaldía de esa pujante y valiente ciudad fronteriza y ganó.

El otro nuevo oficial del Registro Civil es el señor Eliseo Raúl Huerta, cerrajero de profesión, pero, pero, pero, panista de a deveras, al grado que llegó a ser líder municipal del PAN en Nuevo Laredo. Es cuate, quiero decir es buena persona, pero creemos que ambos van a hacer un buen trabajo en el cargo que les ha sido conferido, suerte.

Siguiendo la línea trazada por el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, la todavía presidenta del comité directivo estatal del partido en Tamaulipas, Aída Zulema Flores Peña, dijo que el tricolor no tiene porque pagar las consecuencias de los actos de Tomás Yárrington Ruvalcaba y remarcó de paso que no defenderán a quién no merece ser defendido, exigiendo a las autoridades que se actúe conforme a derecho, se investigue y se sancione al ex gobernador del estado como marque la ley.

“En el PRI tenemos la política de señalar a cualquier funcionario que se vea involucrado en actos de corrupción a fín de cerrar el paso a la impunidad, por eso Yárrington Ruvalcaba fue suspendido de sus derechos partidistas desde el 2012 y el 1e suspendido de sus derechos partidistas desde el 2012 y el 16 de diciembre del 2016 a solicitud de la dirigencia nacional del PRI la Comisión de Justicia Partidaria lo expulsó de las filas de nuestro partido”, subrayó.

