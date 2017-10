AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

+ “Estamos listos para ganar la batalla en 2018”: Guevara Cobos

+ El liderazgo político de Alberto Alarcón quedó de manifiesto

+ En González saltan por todos lados los aspirantes a la alcaldía

El diputado federal por el VI Distrito Electoral con cabecera en el Mante-ALEJANDRO GUEVARA COBOS, declaró en conferencia de prensa, efectuada en días pasados en su oficina de gestoría que su partido el Revolucionario Institucional, está listo para enfrentar la batalla electoral del 2018.

“Vamos a ganar la Presidencia de la República, vamos a retener el VI Distrito, pero lo más importante es que vamos a recuperar el municipio del Mante”, aseguró el legislador federal, quien minimizó la salida de JUIO PEÑA SEGURA, ex funcionario y ex operador político del tricolor en el Mante, quien días pasados se sumó a las filas del Partido Encuentro Social (PES) a invitación del dirigente estatal de ese partido RIGOBERTO RODRIGUEZ RANGEL.

“JULIO, es un buen cuadro político, mis respetos, pero creo que se desesperó, yo tenía entendido que lo invitarían en el PRI para ocupar la Secretaría General, pero bueno decidió irse, que le vaya bien, pero si luego decide regresar como lo han hecho otros, pues venido de igual forma, pero a la fila”, dijo GUEVARA COBOS.

Y agregó- “Nuestro partido, está listo para lo que viene, la ventaja de nuestro partido sobre las otras opciones es inminente: hay quienes pretenden regresarnos al pasado, le apuestan al caudillismo, a la subordinación de otros aliados y a la división de los mexicanos, en el PRI ganaremos la presidencia, el VI Distrito seguirá siendo priista y recuperaremos la presidencia municipal”.

¿En que soporta su seguridad de que su partido ganará en el 2018?.

“Mientras el PRI confirma su capacidad para dar resultados, otros con su falta de experiencia y sus conocidos fracasos de gobierno, disimulan su impericia con estridencias e incongruencias. En el PRI estamos trabajando para dar resultados. Lo que también es un hecho es que ni MORENA ni ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ganarán la presidencia”.

Ante algunos acontecimientos que se presentan de cara al 2018, y todo tipo de descalificaciones que se le hacen a su partido y a sus principales figuras, GUEVARA COBOS dijo que el PRI no se intimida ante los retos que vienen, ante lo cual llamó a sus militantes a cerrar filas y preservar la unidad interna de cara al próximo proceso electoral.

No descarta que entre los nombres de MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, JOSÉ MEADE y AURELIO NUÑO salga el candidato del PRI a la Presidencia de la República, aunque se le nota que en lo personal ve con buenos ojos a MEADE.

¿Buscarás ser alcalde de Mante? Es una pregunta “obligada” que le lanza el colega columnista RAMÓN ESCALANTE.

Sin titubeos, ALEJANDRO Responde: “Claro que me gustaría ser alcalde de mi Ciudad, aquí he estado siempre, soy de aquí, he realizado mi carrera política con mi gente y seguiré buscando el bienestar de la región desde cualquier trinchera, porque me interesa la gubernatura, la senaduría y luego ya cuando logre todo eso, entonces sí buscaré ser alcalde de mi Mante”.

Por cierto, lo que es un hecho es que ALEJANDRO GUEVARA COBOS recorre el municipio, visita comunidades rurales, ejidos, colonias y rancherías, donde no solamente lleva beneficios a familias de clase humilde como despensas y material para la construcción sino que también se ha sumado a las tareas de su partido, por lo que realiza diálogos con la gente, donde les habla del PRI, de los logros de sus gobernantes y de los retos políticos que vienen para el próximo año.

El legislador federal anda en plena campaña, pero a ciencia cierta no se sabe lo que anda buscando, se hace acompañar por gente de su equipo de trabajo y también de la directiva local de su partido encabezada por GUADALUPE ACEVEDO DIAZ, quien este lunes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) presentaría una denuncia contra el partido rival.

Muchos dicen que ALEJANDRO anda buscando la alcaldía de Mante, otros dicen que busca ser senador, pero de su boca no sale nada más que la certeza de que su partido recuperará la plaza de su natal Mante y que ganará la presidencia de la República.

Sabe el legislador que los ex alcaldes TINO SAENZ COBOS y PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN son cartas fuertes de su partido para la diputación federal, en tanto que habla bien de la trayectoria y capacidad política de JULIO PORTALES MARTÍNEZ como un elemento carismático y sólido que podría llevar al PRI a recuperar la presidencia Municipal. Ya veremos

DEL ARCHIVERO…

Un incansable trabajo es el que viene realizando el alcalde de Xicoténcatl VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, quien junto a su esposa NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI al frente del DIF Municipal llevan bienestar, apoyos y obras sociales a comunidades rurales y colonias de ese municipio cañero.

Recientemente, el alcalde VERÁSTEGUI OSTOS puso en marcha obras de pavimentación asfáltica, así como también de revestimiento de caminos en comunidades rurales, viéndose beneficiados en esta ocasión los ejidos Narciso Mendoza, Plan de Iguala y Plan de Ayala, donde el alcalde se hizo acompañar al momento de dar el banderazo de arranque por vecinos de dichas comunidades que en todo momento le agradecieron el apoyo brindado para sus comunidades, y donde reconocieron también el avance que hoy registra Xicoténcatl en todos los aspectos.

Los habitantes de diversas comunidades rurales y colonias urbanas de Xicoténcatl reconocen tanto en el alcalde VICENTE VERÁSTEGUI como en su esposa NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI su gran preocupación y voluntad para dicho municipio siga avanzando por el rumbo del progreso y desarrollo.

Hoy en Xicoténcatl, lo que se respira es paz, progreso y desarrollo aunque no ha sido fácil para el actual gobierno tocar puertas en el Gobierno Federal y en el Gobierno del Estado, donde se han bajado programas y recursos que generan bienestar tanto para la zona urbana como para el campo.

En cambio, otro alcalde que se destaca por eficiente y gran trabajo político social a favor de la gente de su municipio, es GUILLERMO VERLAGE BERRY presidente municipal de González, quien ha dado importantes pasos en materia de obra pública, de educación, de salud, de deporte, de empleo y de cultura.

Nunca como antes González había tenido un alcalde tan trabajador y tan gestor como sucede ahora, motivo por el cual “MEMO” VERLAGE está siendo respaldado e impulsado por una buena mayoría de la gente de su municipio para que busque la reelección y de esa manera, pueda tener más tiempo a su favor a fin de poder concretar todos y cada uno de los proyectos de desarrollo contemplados para González en este Gobierno estatal de los llamados vientos de cambio.

“MEMO” VERLAGE, tiene excelente calificación por su trabajo de alcalde, no solamente de su gente sino también de su partido. El tema de la reelección es cosa que a su debido tiempo se decida.

A propósito, en este municipio suena fuertemente el nombre de VERÓNICA ESCOBAR como prospecto del PAN a la alcaldía 2018. Se dice que si el PAN decide que vaya una mujer a la competencia electoral, entonces la titular del ITAVU sería la candidata.

Por el lado masculino suena también el nombre de ENRIQUE ZAVALA.

Ambos tendrían que enfrentar muy posiblemente a JUAN RAFAEL “EL CACHO” OSORIO GARZA, quien sería el candidato de MORENA a la alcaldía de González.

Se comenta en este municipio que el también ex alcalde priista en los tiempos del ex gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA, “EL MEME” GONZÁLEZ ASTORGA buscaría ser candidato independiente a la alcaldía.

Por el lado del PRI, surgen nombres como el de ANDRÉS NUÑEZ RAMOS, RAÚLGARCÍA, OSCAR BERNAL MAYORGA, BETTY NADOLPH DE ORTEGA y SONIA HERNÁNDEZ DE GARCÍA.

El más fuerte del priismo es ANDRÉS NUÑEZ, ex alcalde y muy identificado con la gente del campo, que por cierto en el paso proceso electoral se quedó a un pelito de rana calva para ser candidato de PRI a la alcaldía, pues lo madrugó el famoso “RIKY”, quien finalmente fue derrotado por el ahora alcalde panista.

Por último, les comentamos que el dirigente de la Asociación de cañeros adherida a la CNPR y abastecedora del Ingenio Aarón Sáenz Garza, en Loma Alta, Gómez Farías, Tamaulipas ALBERTO ALARCÓN HANÚN rindió su informe anual de actividades al frente de dicha organización cañera, donde además se ofreció la tradicional comida con una emotiva lluvia de regalos electrodomésticos, así como dos vehículos último modelo, cuyos agraciados fueron OCTAVIO NUÑEZ COURET y OLGA RAMÍREZ.

Otros premios importantes fueron destinados para productores con mucha suerte que se ganaron además viajes a San Miguel Allende, Guanajuato.

Este importante evento se efectuó el pasado sábado en el Auditorio Municipal, en el poblado Loma Alta, donde se contó con la presencia de los alcaldes VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS de Xicoténcatl, quien además es líder cañero de la CNC, así como FRANCISCO LÓPEZ, alcalde de Gómez Farías, además de la presencia de destacadas personalidades tanto del sector cañero como de la industria de la caña de azúcar.

ALBERTO ALARCÓN, mostró liderazgo, compromiso, palabra y resultados. Hoy la CNPR de Loma Alta está en buenas manos, ahí están los hechos, hablan solos.

No hay que perderlo de vista, pues en el ambiente político empieza a circular la especie que ALBERTO ALARCÓN podría ser en un futuro no muy lejano un serio y comprometido candidato a la Alcaldía de Gómez Farías.

