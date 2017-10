Por Esas Calles de Dios

# Este 2018 cuando VOTES, vota para que intentemos mejorar nuestra situación en el País, ¡No creo que nos vaya más peor, como en la actualidad, que ya no vemos cuando tocaremos fondo en lo Económico, como en tantos Problemas Sociales ¡No Votes por la Simulación¡

# ¿QUIÉN TENDRA LA RAZON? pero la realidad es que el dinero es cada día más difícil de adquirirlo, y sobre todo, y lo que es peor, el dinero ya no tiene poder adquisitivo! Se necesita ganar mucho dinero para poder decir que soy de la clase media. La mayoría de la clase media, ha pasado a ser de la clase de tercera; y los pobres ahora son más pobres, y muchos de los ricos han pasado a ser de la clase media, al restringirse a muchas cosas que estaban acostumbradas, pero siguen manteniendo una apariencia en sus vidas. Pero la verdad ,el dinero ya no alcanza ni para los más elemental, esa es la cruda verdad, el que gana bien en la actualidad, cuida su dinero como nunca, ya que en menos de una semana de haber cobrado su sueldo , mejor se abstiene de muchas cosa que se antojan, al querer comer todos los días o adquirir algún bien y eso es ya es imposible, Cuando se es padre de familia, de una familia de más o menos de 6 miembros . En fin, y el que vive solo, pues es el que en determinado momento puede guardar un poco de dinero, pero a su vez, absteniéndose de muchas cosas que antes si podía comprar , pero como no alcanza, pues no queda de otra que hacerse pendejo y seguir el camino. En nuestra zona hay trabajo, pero con sueldos que no alcanzan ni paro los pasajes diariamente, los patrones eso lo saben, pero pues qué más da, la ley los ampara para poder estar dando esos sueldos miserable. Ellos, los patrones siempre se están quejando de que tienen que pagar mucho dinero de impuestos, en eso tienen razón, porque en verdad el que está encareciendo la vida, es el Gobierno con tantos impuestos que nos cobran, es muchísimo dinero que el Gobierno se lleva de cobro de impuestos y no retribuyen a la sociedad, al contrario, siempre se están quejando que no hay dinero para hacer obras en los lugares que más se requieren, todo es una SIMULACION. En varias Colonias, que están consideradas de buen nivel de vida, donde las casas son muy bonitas y donde se supone viven gente de buen nivel, de gente de dinero en Cd. Madero, así como en Tampico, pues que sucede, lo que antes no se veía hace 15 o 20 años, pues las grandes cocheras de esas casas bonitas, están convertidas en taquerías, de venta de taquitos de cecina, de antojitos Mexicanos, de hotdogs, Trolelotes, hamburguesas, y algunas en verdaderos bazares de ropa usada, ha! Y un montón de cantinas, que ahora les dicen antros, ahí mismo en las zonas Residenciales. Es el colmo, en eso se han convertido muchas cocheras de estas grandes residencias, ¿y usted cree, que es porque la familia que habita estas residencias tienen muchas ganas de trabajar?,¡ pues claro que no!, la realidad es porque el dinero no les alcanza para poder continuar el modo de vida a la que están acostumbrados; ya que los cobros llegan cada fin de mes, como son: La letra del cobro del carro, el Recibo de Agua ,el recibo de Luz .Liverpool, la colegiatura, el Gas doméstico, y abastecer de gasolina los dos o tres carros con los que cuentan cada familia, que habitan en esas residencias denominadas de primer nivel. Donde sus cocheras se han convertido en unas verdaderas fondas y venta de comida chatarra, y antros de vicio; y es así como les dan en la madre a los vecinos que no se dedican a nada de eso y comentan que le dan en la torre a esas Zonas Residenciales de Buen Nivel. Pero no pasa nada, lo NACO, tarde que temprano sale a flote, al cabo el dinero hay que conseguirlo a como dé lugar, la clase y el civismo queda en tercer término. Pienso yo, que en las colonias populares siempre se ha dado esto y ah ora más, pero en esas zonas Residenciales, bueno, eso Habla de cómo andamos; claro, todos debemos de tener la capacidad de llevar el sustento diario al Hogar y no todo es un problema, ya que la SIMULACION es la mejor destreza con la que contamos los Mexicanos, y eso es lo que nos hace fuertes. No es la unidad, es la SIMULACION en general, en todas las clases sociales, si no, chequen las redes sociales, todo es arguende, es pura critica sin fundamento, mucho menos constructiva, todo es SIMULACION. El dinero hay que conseguirlo como sea, y muchos aunque que tengan que vender su alma al diablo, pero el dinero hay que sacarlo. Los Políticos deben de ver esta situación, que es verdaderamente preocupante, en el 2018 habrá elecciones para designar nuevas autoridades tanto a Nivel Nacional como Municipal, he ahí, esa es la clave para intentar componer esta situación tan grave que estamos pasando. Unos ya nos gobernaron, estuvieron gobernando por 70 años y regresaron, pues ya nos dimos cuenta de que están hechos y en verdad a quien defienden, y quedan otros a los que no los han dejado llegar, ahí está la formula, para poder darle oportunidad a los que no los han dejado llegar: El VOTO. O de lo contrario sigamos viviendo más de los mismo, al cabo tenemos vida eterna, para ver si algún día, cómo alguien si cambia las cosas en el país. Al que tiene mucho dinero, y el que tiene algo y que les ha costado mucho ganárselo, esa gente es la que debe de estar consiente, que a nadie nos conviene que se genere un estallido social, ya que los que no tienen nada, nada pierden, pero que tampoco les conviene perder el tiempo en cuestiones que tienen solución, ya que es trabajo precisamente de los políticos que para eso están. Lo único que se necesita es ejercer con la única arma con la que contamos todos los mexicanos, que es el voto, que se ejerza con la conciensa y la realidad por la que estamos padeciendo en el País; tantas cosas malas, una tras otra, y sobre todo, que el crecimiento del país y del poder adquisitivo, diariamente pierde fuerza. En el País, antes existían devaluaciones cada cambio de sexenio, pero el peso tenia poder adquisitivo, ah ora nos dicen que no hay devaluaciones, pero el pinche peso no tiene poder adquisitivo , pura SIMULACION, nos podrán explicar los grandes conocedores de las finanzas, de los dineros a nivel Nacional, con grandes discursos de macro economías de otros países y que la de nosotros es buena, puros pinches cuentos, la realidad es, a ras de suelo, el dinero no alcanza para nada y eso acarrea muchos problemas sociales. Aquí La cuestión, es que la mayoría de la gente esté bien, que la gente viva bien, que disfrute su vida sin tantos problemas económicos, como cualquier persona de bien, trabajadora. Sí tiene solución, y sí se puede; y el comienzo es muy sencillo, tu voto es la fuerza de la Razón para mejorar el País, repito, ya nos Gobernó la corriente política del Centro por muchos años y la Derecha, tuvo su oportunidad y lo que se logró pues fue el empiezo de lo que estamos viviendo y este Gobierno Federal Actual, Vino a dar la estocada al País, pues le toca a la Izquierda, pienso que hay que darles oportunidad, ya que más queda, es la Izquierda la que tiene que llegar tanto al Gobierno o Federal, Como al Senado Y a la Cámara De Diputados Federales, así como a las Alcaldías del País. No tengamos miedo, más peor, no creo que nos vaya. Es necesario ,hasta en los mejores Torneos Deportivos, los entrenadores hacen cambios para poder ganar un juego, aunque tenga que banquear al jugador más caro, eso es tener buen Director, que está al tanto de lo que en verdad requiere el equipo para salir campeón, en el caso de nuestro País, para elegir un verdadero Presidente, el Director Técnico somos todos nosotros, los que votamos, he ahí la clave, VOTA para que el País salga avante de tantos problemas, no VOTES por la SIMULACION…….Es Cuanto