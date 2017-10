La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EUGENIO EN TRES Y DOS; MAÑANA DECIDEN SU SUERTE

De entrada quisiéramos poner en claro que el ex gobernador del estado, Eugenio Hernández Flores, que fuera detenido el 6 de octubre por policías estatales y recluído el mismo día en el penal de Ciudad Victoria, no está en una reducida celda, como dicen, ni tampoco abandonado a su suerte por sus familiares y amigos.

Según nuestras antenas familiares del otrora mandatario estatal consiguieron la autorización de las autoridades carcelarias para accesar hasta el lugar donde se encuentra para acompañarlo en éstos momentos difíciles que esta viviendo; paralelamente nos enteramos que líderes de seccionales del PRI se están organizando para visitarlo en el CEDES.

“Queremos que él nos hable, que sepa que estamos con él porque fué muy bueno con nosotras y nos ayudó mucho, queremos saber que esté bien”, dijo una mujer que entrevistada en el exterior del Centro de Ejecuciones y Sanciones se identificó solamente con el nombre de Rosa María.

Lo que también alienta a sus amigos y familiares es que el abogado encargado de su defensa, Juan Jorge Olvera Reyes, haya dicho a los medios de información que “en las operaciones de los terrenos en Altamira él no participó, ni siquiera era gobernador cuando hizo esos movimientos y el hecho de que se le vincule es por una operación del 2017 que hizo entre particulares, él ni es socio ni pertenece, ni existe algún comprobante de recursos del Gobierno del Estado que se hayan utilizado para ese fín”.

A cerca de la ficha roja de la Interpol, la que supuestamente está vigente contra el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, ya hay un grupo de abogados analizando el tema, el abogado Juan Jorge Olvera Reyes, que es uno de los cinco litigantes que contrató el Ingeniero para su defensa, dijo que él no ha recibido notificación sobre la órden de captura con fines de extradición.

Conocedor de la materia como profesional del Derecho el Lic. Olvera Reyes comentó que el delito de peculado si tiene derecho a la libertad caucional y estableció que el otro, operaciones con recursos de procedencia ilícita, es delito grave. Lo que según nosotros pone a Eugenio en tres y dos, pero su abogado apuntó que de llegar a dictarle el auto de formal prisión, lo impugnarían.

El velo del misterio del caso del ingeniero Eugenio Hernández Flores, se descorrerá mañana jueves al mediodía, al decretar el juez el auto de formal prisión o libertad, si otra cosa no sucede.

Por el lado del Partido Acción Nacional (PAN) lo que estamos viendo es que el pleito entre el dirigente nacional de éste instituto político Ricardo Anaya y la aspirante presidencial Margarita Zavala que recién renunció al partido, encendió la mecha entre sus seguidores, o afines, al grado de que el senador Raúl Gracia está demandando la salida del partido de aquellos que apoyen a la otrora primera dama.

Como analistas político creemos que con ésta actitud los panistas de los dos bandos, notables o recién llegados, lo que están haciendo es asegurar la derrota de Margarita Zavala y del PAN en las elecciones presidenciales del 2018, porque divididos no ganan ni por default, lo que en automático viene a favorecer al PRI y MORENA, pero sobre todo al tricolor.

Será posible que los panistas no se hayan percatado de que el culpable de la renuncia de Margarita Zavala es el dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya. Son muchos los que así la ven, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, el que asegura que el único responsable de la crisis en el PAN es Ricardo Anaya, al que de paso le pidió no culpar al PRI de la salida de la otrora primera dama.

Por cierto el presidente del Senado, Ernesto Cordero, descartó la posibilidad de que la dirigencia del Partido Acción Nacional pueda expulsarlo de ese partido, por haber reconocido públicamente que votará por Margarita Zavala para la Presidencia, si es que se postula como candidata independiente.

Hasta que por fín hubo un buen arreglo entre el ISSSTE y los maestros jubilados y pensionados, ya que después de traerlos vuelta y vuelta los funcionarios de éste Instituto durante el encuentro que tuviéron con el dirigente de la Sección 30 del SNTE Rigoberto Guevara Vázquez y Rodrigo Tavares García, líder de los jubilados y pensionados, accediéron a pagarles el adeudo pendiente en tres paquetes, en los meses de enero, febrero y marzo del 2018.

En el gran logro desde luego que la participación y la presencia de Rigoberto Guevara Vázquez en su calidad de líder de la Sección 30 fue definitiva para convenir el pago del multicitado adeudo, mayormente que para llevar a cabo la gestión se aseguró de contar con el apoyo del máximo líder nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre, acuerdo en el que también participaron representantes nacionales del ISSSTE y del SNTE.

En el movimiento participaron alrededor de 500 pensionados y jubilados, los que encabezados por Guevara Vázquez y Tavares García, marcharon de la plaza Guadalupe Victoria hasta la plaza Hidalgo que está frente al edificio de la Delegación Federal del ISSSTE, donde dialogaron.

Desde La@Red hacemos extensiva nuestra felicitación para el para el ingeniero y master en ciencias, José Andrés Suárez Fernández, por su cumpleaños, el que ayer martes 10 de octubre, según nosotros, cumplió sus primeros 65 “abriles”, ya que nació el 10 de octubre de 1952, por cierto en Mérida, Yucatán, y radica en Tamaulipas desde 1965.

Su mejor regalo por su cumple para nosotros va a ser sin lugar a dudas la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) por el período 2018-2021, la que se ganó en buena ley como candidato único, estando previsto que rendirá protesta el jueves 30 de noviembre, cargo que de no haber cambios de última hora asumirá el Primero enero del 2018. Felicidades ingeniero, su trayectoria habló por usted.

Por fín se le hizo al empresario de Nuevo Laredo y ex diputado local del PAN, además de Agente Aduanal, Salvador Rosas Quintanilla, cumplir su palabra ya que apostó una carne asada para todos sus amigos al resultado de la pelea del Canelo con el norteamericano Gennady Golovkin, pero, pero, pero, acabó en un polémico empate. El huateque fue en la Cueva del Club de Leones.

El señor ex diputado local del Partido Acción Nacional quiere ser el próximo alcalde de Nuevo Laredo, aunque nos dijo en Victoria que no la anda buscando, “pero si me la dan”. Para muchos Rosas Quintanilla tiene posibilidades de que se le haga realidad su sueño, sobre todo porque está palancas con el señor que manda ahora en Tamaulipas, ya que según los enterados le prestó su avión en la campaña. Y si no es la alcaldía, ya de perdis una diputación federal, que también cuenta y cuenta mucho.

E-mail rubenduenas15@hotmai.com

rubend@prodigy.net.mx