RESEÑA POLÍTICA

Por: Juan R. de la Sota

Evasivas y desfachatez de los diputados

Algunos diputados del Congreso de Tamaulipas, siguen conviviendo con la ignorancia, falta de obligación, desfachatez y comodidad, al evadir y traspasar a otras autoridades su responsabilidad, obligación y compromiso de resolver los problemas de la población, entre ellos los daños ocasionados por la violencia en Reynosa.

Resulta que diputados priistas de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, llegaron a este poder a sugerir y no a trabajar, para fortalecer y crear nuevas leyes, así como gestionar los apoyos necesarios que resuelvan las necesidades y los problemas de la sociedad.

La diputada Irma Amelia García Velasco, se concretó a manifestar que buscarán sugerir o hacer un llamado a los gobiernos del Estado y Municipal, para que se responsabilicen y ayuden a los comerciantes de Reynosa, que resultaron perjudicados con los hechos de violencia recientemente ahí registrados.

Eso, no es cumplir con su deber que como diputada tiene con los tamaulipecos, sino su obligación es ir a buscar a los comerciantes afectados, guiarlos y hacer los trámites necesarios ante las autoridades competentes para que les otorguen los apoyos económicos para rehabilitar sus comercios.

Esta legisladora, por si no lo sabe, los tres órdenes de gobierno cuentan con diversos programas de apoyo al sector comercial, sólo es cuestión de acudir ante las dependencias correspondientes para realizar los trámites requeridos, a fin de que se puedan autorizar los créditos necesarios para la reparación y reinicio de operaciones de los comercios dañados.

El Congreso del Estado, no puede estar perdiendo el tiempo en exhortos o llamados. Es obligación de los diputados actuar con voluntad, responsabilidad y prontitud para resolver el problema, por lo que esta legisladora y el resto de los diputados deben ponerse a trabajar y cumplir con su obligación de ir hasta donde están los afectados para ayudarlos, así como lo hicieron cuando fueron a solicitarles el voto.

Esta diputada, no debe olvidar que el Gobierno del Estado que encabeza el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, realiza todas las acciones necesarias para atender y apoyar, no sólo al sector comercial, sino a toda la población que resulte afectada por la violencia y no necesita sugerencias o llamados, para resolver los problemas que enfrentan los tamaulipecos.

La diputada Mónica González García, otra que se ha olvidado de su pueblo, en lugar de comprometerse a ir a las dependencias a gestionar los apoyos para los comerciantes perjudicados, sólo dijo que les pueden conceder créditos con intereses a quienes sufrieron daños, dejando a este sector en el abandono, toda vez que su respaldo quedó únicamente en una sugerencia.

Los Diputados Rafael González Benavides y Glafiro Salinas Mendiola , proponen más de lo mismo y lo cual no ayuda en nada a los comerciantes afectados.

Insisten en que se deben mejorar las estrategias de seguridad pública para garantizar la tranquilidad de los tamaulipecos, pero no externan su compromiso de citar a comparecer al Secretario de Seguridad Pública, para conocer su plan de trabajo en la prevención de los ilícitos y pacificar Tamaulipas. Quizás estos diputados viven en otro Estado, porque en Tamaulipas, han mejorado las acciones de seguridad.

Es decir, los mencionados diputados no asumen su responsabilidad, le sacan la vuelta al problema, actúan con evasivas y hasta evidencian que todo el trabajo en materia de seguridad se lo quieren cargar al Gobierno Estatal, cuando su compromiso también es laborar en acciones que combatan la inseguridad y garanticen la protección de los ciudadanos.

Primero debieron exigir a las autoridades estatales y federales encargadas de procurar e impartir justicia cumplan con su obligación de investigar y llevar a la cárcel a los responsables de los hechos violentos y de los daños perpetrados a los comercios de ese ciudad fronteriza, porque el no hacerlo están tolerando la impunidad.

Su trabajo también es ofrecerles asesoría para que presenten la correspondiente denuncia y para que gestionen los créditos.

Deben entender que no es así como se resolverán los problemas de Tamaulipas, sino asumiendo cada quien su responsabilidad, uniendo esfuerzos y trabajando todos los días, como lo hace el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien está cumpliendo con los compromisos que hizo a los tamaulipecos.

Dejemos a un lado a diputados que no están comprometidos con Tamaulipas, y procedo a comentarle que el Gobernador realiza un mayor esfuerzo para gestionar apoyos en materia de seguridad para ofrecer mayor protección a los tamaulipecos.

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió recientemente con el mandatario estatal Cabeza de Vaca, quienes acordaron llevar a cabo acciones conjuntas en materia de seguridad y establecer mecanismos que pudieran implementar para disminuir los índices de violencia.

El gobernador dijo que se fortalecerán las acciones conjuntas para poder darle seguridad a los tamaulipecos, así como la coordinación para recuperar la paz y el estado de derecho en Tamaulipas.

El esfuerzo coordinado entre el Gobierno de Tamaulipas y la Federación, ha dado resultados positivos, pues han logrado la detención de varios infractores de la ley que venían operando en la frontera norte del Estado.

En otro asunto, con el objeto de promover beneficios a favor de la población, el Gobernador Cabeza de Vaca, inauguró en Nuevo Laredo, el Primer Congreso Regional para la Competitividad, evento al que asistieron el Alcalde de este municipio tamaulipeco y el Mayor de Laredo, Texas, Pete Sáenz.

El objetivo es desarrollar las estrategias necesarias para impulsar la competitividad de la región de los dos Laredos, con el apoyo del Gobierno del Estado, a fin de generar más y mejores empleos y un crecimiento económico que brinde mejores condiciones de vida para Nuevo Laredo y todo Tamaulipas.

El Dato: Los sindicatos van camino a su desaparición, por la corrupción de sus dirigentes, motivo por el cual muy escasa será la participación de trabajadores en el desfile conmemorativo de este primero de mayo y porque sólo salen a asolearse y los líderes son quienes negocian sus demandas.

Correo: jrdelasota@hotmail.com