T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EVERARDO VILLARREAL, “SE FUE DE MOJADO AL VALLE E TEXAS”…..!

REZA EL ADAGIO que, “el miedo no anda en burro”, motivo por el cual, amigos cercanos al ex Presidente Municipal de Reynosa EVERARDO VILLARREAL SALINAS aducen que, “el ex edil al ver que la autoridad judicial, anda con espada desenvainada”, prefirió poner tierra de por medio o bien “pies en polvorosa” y brincar el charco para evitar sorpresas de carácter legal y, consecuentemente, “refugiarse de mojado en los Estados Unidos”, concretamente, en Sharryland que, es el sector habitacional exclusivo donde se ocultan políticos mexicanos bandidos, muchos de los que luego de robarse los dineros públicos cuando gobernaron pueblos como Reynosa, adquirieron suntuosas residencias en ese lugar del vecino país del norte.

EVERARDO, como ya es del dominio público, “ya no cuenta” con la visa láser, pasaporte residencial o el documento legal para cruzar a la unión americana, pues fue ampliamente comentado el tema de que, inspectores de aduana en Hidalgo, Texas, se lo recogieron cuando cruzaba a suelo gringo, porque en esa vez se dijo que, el ex alcalde de Reynosa “violentó la ley migratoria americana” y por esa razón lo regresaron, quedándose desde entonces a residir en Reynosa, a cuyo pueblo prometió transformar, pero nada de eso hizo, porque Everardo, prefirió dedicarse el menester transicional, como la mayoría de los políticos sátrapas, hacer dinero para él y los suyos.

PERO HOY Everardo, AL VER que, “los integrantes del Congreso Local que titula el Diputado Presidente Carlos Alberto García González y el titular de la Contraloría Estatal, por eso de la ley anti corrupción”, instrumentan indiscutiblemente la rendición de cuentas, y así obrar en el marco legal contra todos aquellos ex funcionarios o ex servidores públicos que no hicieron bien su trabajo y, como varios de estos, se agenciaron los dineros del pueblo, Everardo Villarreal Salinas, sabe que será llamado a rendir cuentas, porque así lo exige la ley, cuya cuestión ya es preocupante no solo para el ex alcalde reynosense, sino también para otros ex presidentes municipales de Tamaulipas, entre los que se encuentran:

ROBERTO BENET RAMOS de Río Bravo, José “Pepe” Elías Leal de Reynosa, Ramón Garza Barrios y Carlos Canturosas Villarreal de Nuevo Laredo, Erick Silva Santos y Leticia Salazar Vázquez de Matamoros, Mario Nery y el hoy Diputado Federal Edras Romero Vega de ciudad Madero, Miguel Ángel González Salum de Victoria, Armando López Flores de Altamira, además de otros más entre ellos el dentista ex alcalde de San Fernando Mario de la Garza, quien también resultó ser todo un verdadero bandidazo y sino “pal baile vamos”, porque debe recordarse que, “lo de las cuentas públicas, pendientes por la detección de anomalías o irregularidades, es algo así como lo imposible que es “pretender o intentar tapar el sol con un dedo”, o no?.

POR ELLO, hay que recordar que “los que la hacen la tienen que pagar” eso ha quedado muy claro y vaya que de procederse legalmente contar ex Presidentes Municipales, esto, literalmente, ya ha causado enorme expectación. Pero también hay que dejar en claro que, solo aquellos ex alcaldes que hicieron bien su trabajo, “no tendrán nada de qué preocuparse”, pero, “los que se llevaron lo que no era de ellos”, saben que, “no tendrán escapatoria judicial” y por esta causa, los ex ediles que se robaron los dineros de los pueblos que gobernaron, tienen que ponerse fuera del alcance de la justicia y por ello, varios de los ex presidentes, ya han tenido que emprender el vuelo hacia otros horizontes, con tal de evitar su captura.

AYER ALGUIEN sobre el tema de los ex ediles ladrones me comentó que, “debe ser penoso” para ex alcaldes de Tamaulipas y México que, a los hijos de estos, les digan o se burlen de ellos en las escuelas, porque a sus papás son o resultaron ser rateros. Y la respuesta inmediata fue que, “eso es lo que menos les importa a los políticos atracadores de siete suelas”, porque teniendo el dinero ajeno en su poder, en sus bolsas o en sus cuentas bancarias, es lo que les interesa y lo demás para los ex Presidentes municipales pendientes con la justicia, este álgido problema legal, les es ambiguo, ecuánime e indiferente.

MIENTRAS TANTO, si realmente Everardo Villarreal, como dicen, ya está en carácter de “espalda mojada” en Texas, tras haberse brincado el charco, entonces “el ex alcalde de Reynosa, no tarda en ser perseguido por la migra. Y por consiguiente, estará siendo asediado por los oficiales de “la Border Patrol” allá en Misión, lo que por obviedad, podría desencadenar en que, “por ilegal” arresten a Everardo, es decir lo detengan “como cualquier hijo de vecina” y, naturalmente, se le interne en una prisión para mojados, braceros o ilegales, con fines de deportación y de suceder esta cuestión lógica, entonces el problema será mayor para Everardo, porque para esas fechas, las autoridades mexicanas, ya estarían esperándolo a medio puente y la ley de México, ponerlo en el lugar que los ex alcaldes bandidos se merecen, por haberse agenciado el dinero público en lugar de invertirlo como era su obligación y compromiso con el pueblo de Reynosa.

PARA CONCLUIR, les comento que a mi juicio, es inconcebible e incluso imperdonable que, “políticos sátrapas lleguen al poder público”, porque esta clase de facinerosos que se dicen servidores del pueblo, no son más que gandayas y vividores que, saben que en la política, para ellos, está el mejor “Modus Vivendi y Operandi”, lo que además les permite convertirse en millonarios gracias al dinero ajeno, como es el caso que nos ocupa con Everardo Villarreal Salinas. Tema por el que será de vital importancia que, las cosas en el nuevo Gobierno de Tamaulipas, vayan cambiando y se obre por erradicar la corrupción y la impunidad, cuyos flagelos, son naturalmente, los que tienen a Reynosa, a Tamaulipas y a México en la peor de las desgracias sociales.

