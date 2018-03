T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“EVIDENTE REPUDIO Y RECHAZO A CANTUROSAS”…!

REZA EL ADAGIO que, “los hechos hablan por sí solos” y vaya que en esto hay sobrada razón, porque si bien es cierto que CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL llegó a la alcaldía de Nuevo Laredo en el período 2013-2016, esto se debió en gran parte “a la real popularidad” de su inolvidable padre, el parmista Lic. CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS, quien le dejó un buen legado político a su hijo, eso todo mundo lo sabe en Nuevo Laredo. Y por tal motivo, EL HOY impopular y REPUDIADO ex edil Neolaredense, “por temor al evidente rechazo del pueblo hacia su persona”, buscó el afanoso cobijo político de AMLO y por eso Renato Molina Arias, Coordinador Estatal de MORENA, ayer en ciudad Victoria, anunció a Canturosas como su oficial abanderado a la Presidencia Municipal de aquel puerto.

CANTUROSAS, ya se dio cuenta que el pueblo de Nuevo Laredo, no lo recuerda bien, ni lo ve con buenos ojos, porque este aborazado político “de siete suelas”, en el Ayuntamiento que él presidió dejó toda una estela de problemas del orden financiero, por los saqueos y despilfarros, que ya son del dominio público y de los que incluso, en muchos medios de comunicación ya se ha dado amplia cuenta.

POR EJEMPLO: Que podría responder Carlos Canturosas, al presunto desfalco que rebasa los 500 millones de pesos durante su gobierno?, problema que está plasmado en la rendición de cuentas públicas y de eso, nadie más que él, su primer síndico, su Tesorero y su contralor municipal son los presuntos responsables. Y ESO NO ES GUERRA SUCIA, pero Carlos Canturosas, como estrategia política, habla de “una guerra sucia en su contra” para hacerse la víctima, cual niño llorón de kínder que sabe que se le va a castigar por lo que hizo. Pero las cosas no son en tal sentido, sino más bien por los “malos resultados financieros” que obran en su contra en el Congreso, la Contraloría Estatal y en la ASE, “por lo que matemáticamente no está justificado”. Esa es la cruda realidad.

PERO HAY otros muchos pecadillos que, a Canturosas, el hoy abanderado de MORENA a la Presidencia Municipal, “le irán saliendo sobre la marcha”. Porque se habla de que éste ex edil, cuando estuvo en funciones y después de su salida del Ayuntamiento, se hizo de innumerables propiedades de muy alto costo en Nuevo Laredo y en Laredo, Texas y de eso, obviamente este insensato y oportunista político tendrá que hablar, para que justifique los millonarios recursos desembolsados para ese tipo de operaciones.

CANTUROSAS, está en su derecho de aspirar a cualquier cargo público o de elección popular, ese derecho es inalienable y nadie se lo puede impedir, pero tampoco “se le puede tolerar, ni perdonar” que este político de baja caterva moral, se haya apropiado del dinero del pueblo de Nuevo Laredo, de lo que, naturalmente, “tendrá que rendir claras cuentas y de eso no tendrá escapatoria” y por esa razón evidente, andaba buscando refugio en un partido que lo pueda proteger, pero si MORENA, “no comulga con los preceptos de CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, como lo ha esbozado públicamente y de manera reiterada el Presidenciable ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “éste por ningún motivo saldrá a defender a quien ya es su candidato a Presidente Municipal por Nuevo, Laredo.

CARLOS CANTUROSAS ES UN IMPOPULAR

CON RESPECTO a la evidente impopularidad de CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, quiero decirles que, esto quedó plasmado de manera tangible el pasado 14 de marzo, cuando un total de (93 personas y hay videos) realizaron una marcha de apoyo al ex alcalde y para ello, se apostaron frente a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, para protestar, según ellos, pacíficamente, acto orquestado por “el trotamundos”, “agresor de afeminados” y chofer de Canturosas el fracasado perredista JORGE OSVALDO VALDES VARGAS, evento que no tuvo éxito alguno. Porque simple y llanamente, “el pueblo Neolaredense, está plenamente consciente, que Canturosas, “lejos de poner muy en alto el legado político y el nombre de su respetable e inolvidable señor padre LIC. CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS”, lo que hizo Carlitos como alcalde, fue para su provecho personal y no para el beneficio de las familias de aquella ciudad” como él lo hacía saber cuándo aún estaba en la Presidencia Municipal.

PERO ESO NO ES TODO, porque en la protesta y marcha del 14 de marzo, se anuncio para el sábado 17 de este mismo mes UNA SEGUNDA MANIFESTACIÓN, la que más pronto que inmediatamente FUE SUSPENDIDA, porque CANTUROSAS se dio cuenta que, la gente no le respondió, todo porque la sociedad a la que él engañó para llegar a la alcaldía de aquel puerto, “YA NO CAYÓ EN LAS MEZQUINAS PRETENSIONES POLÍTICAS” del ex Presidente Municipal, porque en Nuevo Laredo, la amas de casa, jefes de hogar, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, saben de todos los saqueos que arteramente consumó en agravio de la sociedad el hoy abanderado de MORENA, de quien diremos que, “Carlos a lo que le tira y apuesta, ES AL EFECTO AMLO y no a la supuesta popularidad que el tanto pregonaba tener”, popularidad que se le acabó y eso lo dicen los hechos.

PUES QUIERO recordarles que EL REDUCIDO grupo de gentes mandados por Canturosas a la marcha, traían consigo una pancarta que decía “No estás solo, el pueblo está contigo CCR” pero, “la verdad es que si lo dejaron solo”, porque haber reunido solo a 93 personas y luego “suspender a boca de jarro” el siguiente mitin-manifestación ESO ES NO TENER PUEBLO. Y por esta razón, queda claro que la gente que tenía fe y confianza en este presunto amante de lo ajeno, lo ha dejado completamente solo.

PARA CONCLUIR, hay que señalar que, quien solo habla bien del repudiado político Carlos Canturosas Villarreal en Nuevo Laredo, son los propietarios “del engranaje publicitario” que desde hace años mantenían su poder y dominio en Ayuntamientos pasados, al que aducen que Canturosas le pagaba la nada despreciable suma de I millón 900 mil pesos mensuales, aparte de los jugosos salarios y obvios beneficios de cargos públicos a familiares. Así las cosas.

