“EX ALCALDES EN LA CUERDA FLOJA”

NO HAY FECHA que no se cumpla, ni tiempo que no se llegue, reza el adagio, tema que nos obliga a pensar que, “los ex aclaldes bandidos, que en plan de amantes de lo ajeno, dispusieron de los dineros de los pueblos que gobernaron, para convertirse en millonarios, “hoy por primera vez en la historia política de Tamaulipas”, los ex servidores públicos, ya se encuentran “ante serio dilema judicial” o bien “en la cuerda floja”

TODO porque esta situación política de agravio a los tamaulipecos, ya se veía venir, no por consigna de alguien en particular, sino por los hechos financieros irregulares consumados por ex Presidentes Municipales, mismos que saben que, en términos jurídicose, “el destino, no les depara nada bueno”, por cuya ceustion les podré comentar que,” los ex alcaldes involcurados, saben que, “o le ponen a la corrida o bien terminaran tras las rejas”.

LO ANTERIOR se sustenta en lo exresado por JORGE ESPINO ASCANIO, titular de la Auditoría Superior del Estado, quien tajante remarcó que, “varias cuentas públicas del ejercicio-admisnirativo-2015, ya se encuentran a disposicion de la Fiscalia Especializada en el Combate a la Corrupción, tema que ya ha venido “levantando enorme ámpula en el engranaje político tamaulipeco”, porque a ciencia cierta, “ya se han detectado”, serías inconsistencias en los manejos financieros de varios Ayuntamientos del Estado.

Y AUNQUE Espino Ascanio, no ha precisado nombres de ex Presidentes Municipales bandidos que “estan en la mira” de la autoridad judicial, no hay al menor duda de que, “pronto vayamos a ver huyendo de la Justicia” a ex aclaldes de al talla de Carlos Canturosas Villareal de Nuevo Laredo, José “Pepe” Elías Leal de Reynosa, Everardo Villarreal Salinas también de Reynosa, Roberto Benet Ramos de Río Bravo, Mario de la Garza Garza del municipio de San Fernando, Armando Flores López de Altamira, Leticia Salazar Vázquez de Matamoros, Miguel González Salum de Victoria y hasta “el intocable” y “tejido a mano” Petrolero Edrás Romero Vega de ciduad Madero, tan solo por citar algunos nombrs de ex ediles que, “por habers embuchacado el dinero ajeno”, hoy tendrán que enfrenatr a la Justicia.

ESTE INTERESANTE tema es porque la ASE, ya ha confirmado haber enviado varias cuentas públicas a la Fiscalia Especializada contra la Corrupción, dependencia que, por obviedad, tendrá la ineludible obligación que actuar en consecuencia contra “los potenciales delincuentes con charola”, mismos que con enorme ligereza, se llevaron el dinero que no era de ellos, sino de los pueblos que gobernaron.

ADEMÁS, hay la instrucción del Congreso de Tamaulipas que titula el Diputado Presidente CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, para que se revisen las cuentas públicas de los períodos administrativos 2014-2015 y algunas del 2012-2013, estas últimas por denuncias concretas ya existentes en ese recinto legislativo, porque lo que, este interesante tema, me hace pensar de que, “varios ex ediles” de no probar los gastos millonarios ante la Auditoría Superior del Estado, tengan la plena certeza de que pronto, “los veremos tras las rejas o internados en chirona”.

EN varias de LAS CUENTAS PÚBLICAS turnadas por la Auditoría Superior del Estado a la Fsicalía contra la Corrupción, hay elementos que tipifican un delito, por cuyo tema, los ex Presidentes Municipales que se hicieron millonarios con el dinero ajeno, aparte de que tendrán que vomitar lo que, arteramente se robaron, serán enjuiciados en el marco jurídico, cuestion que es penosa para las familias de la alta alcurnia a la que estos delincuentes gubernamentales pertenecen, porque estos hoy, se encuentran ante muy serio aprieto judicial. Y si no “pal baile mvamos”.

LA AUDITORÍA Superior, ha dejado muy en claro que, “hay pliegos de observaciones” sobre las cuentas públicas pendientes, estándose en espera de que los ex alcaldes respondan, los que a mi juicio, será difícil que lo hagan en tiempo y forma como lo estipula la ley, porque ellos saben lo que hicieron. Y por consiguiente se tendán que armar los pliegos de revisión y observaciones, para que en los términos que otorga la loey, los casos sean turnados ante la Comisión de Vigilancia.

Y AUNQUE Jorge Espino Ascanio, consideró no dar detalles a fondo sobre los avances de fiscalización de algunos municipios, porque hay de por medio las calificaciones negativas, de todos modos tendrán que surgir las acciones legales contra los ex titulares de las alcaldías que “estan bajo sospecha”, detalles que se haran públicas hasta que lleguen ante el Congreso de Tamaulipas.

POR LO PRONTO, hay un promedio de Ocho Ayuntamientos del periodo 2016 que corresponden al paquete que se va a adelentar ante la Comisión de Vigilancia, para que en los términos constitucionales, como lo tipifica la ley, los ex aclaldes acudan a alcarar los manejos financieros.

PERO ESO, repito, jamás va a suceder porque simplemente los ex ediles bandidos, saben que, “serán objeto de todo el peso de la ley”, porque haberse robado el dinero ajeno, es un delito que tendrán que pagar como cualquier delincuente común o como “cualquier de vecina”.

Y A ESO, naturalmente, es a lo que sin duda, “habrán de temerle los ex alcaldes” y por esra razón, dificilmente se presentarán a hacer las aclaraciones financieras los ex gobenantes que por haber tenido el poder político de sus pueblos, hicieron con el dinero del peublo lo que lss dio su regalada gana y por este motivo, los ex Presidentes Municipales se fueron millonarios, pero hoy penosamente, “estan convertidos en presuntos delincuentes”.

