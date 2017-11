T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ALCALDE VICTORENSE, “NO TENDRÁ ESCAPATORIA JUDICIAL”.

A EX DIPUTADO AGRESOR, “LE SALIÓ CARISIMO EL CASORIO”.

EX DIPUTADO ALTAMIRENSE “ACUSADO POR NO PAGAR LA CASA”

SI EL ACLALDE victorense OSCAR ALMARAZ SMER, tenía la certeza o la firme convicción de proyectar su reelección para el 2018 y continuar al frente del Ayuntamiento de la ciudad capital Victoria, hoy este político tricolor, ya se encuentra ante muy serio dilema judicial, tras integrarse en su contra “una carpeta de investigación”, en la Fiscalía Anti-corrupción, imputándosele los delitos de abuso de confianza y el de enriquecimiento inexplicable.

POR LO QUE, el edil priista Almaraz Smer, “si se siente o se manifiesta inocente”, esto, naturalmente, tendría que demostrarlo en términos jurídicos ante la dependencia judicial que ya lo reclama o de plano “poner pies en polvorosa” y “convertirse prófugo de la justicia”, si él, se considera responsable de las acusaciones que ya pesan en su contra, tema que, en el ámbito político tamaulipeco, ya ha venido causando enorme revuelo político y social, porque al referido Presidente Municipal, se le relaciona “en el caso del ex Gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, recluido en el Centro de Ejecuciones y Sanciones CEDES de Victoria”.

PARA ELLO, hay que señalar que, “en la carpeta de investigación”, que ya enfrenta el alcalde de Victoria Oscar Almaraz Smer, se le imputa además el tráfico de influencias y por ende, el delito de enriquecimiento ilícito por más de un mil, 375 millones de pesos, delito grave que, desde luego “puede alcanzar a otros ex Presidentes Municipales” que, también tomaron parte o se confabularon en este contumaz saqueo millonario, ejercido cuando “Almaraz Smer, fungía como Tesorero del Estado o Secretario de Finanzas” en el sexenio del ex Gobernador procesado EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

POR TAL MOTIVO, la Fiscalía Anti-corrupción que preside el Lic. JAVIER CASTRO ORMAECHEA, ya viene instrumentando el avance de la investigación para que, se esclarezca como y de qué forma, se operó para la consumación del delito de enriquecimiento ilícito y el de abuso de confianza, por parte del actual alcalde de Victoria y ex Secretario de Finanzas del Estado OSCAR ALMARAZ SMER, a quién de “Ipso facto” (o de hecho) “ya se le están poniendo las peras a peso”, porque, sépase y entiéndase que, un tema judicial de esta magnitud, por nada del mundo quedaría a la deriva y mucho menos en el olvido.

AL TRAMPA DE JORGE VALDEZ VARGAS “LE SALIÓ CARO EL CASORIO”

PERO TAMBIÉN quiero decirles que, LA FISCALÍA Anti-corrupción de Tamaulipas, “no solo va contra Oscar Almaraz Smer, sino también contra el Ex diputado Local Neolaredense y Ex candidato a Gobernador por el P.R.D. JORGE OSVALDO VALDÉS VARGAS, “el famosísimo agresor del afeminado la Mayra” allá en Nuevo Laredo, quien por su parte, enfrenta el saqueo de 134 millones de pesos, cuyo recurso, dicen lo utilizó “para su casorio a todo lujo en Can Cun”, a donde por cierto, “el ahijado político” de Egidio Torre, al atravesar por una época de gloria o de bonanza, el muy influyente y gandaya, invitó a medio mundo a su fiesta, allá por las aguas del caribe, para “sentirse consagrado en lo político y en lo amoroso”.

PERO DESGRACIADAMENTE para este trampa político, “hoy en día, EL TIRO le está por la culata”, porque de que, JORGE VALDÉS, “VA PAL BOTE” de eso, no se tiene la menor duda, porque simple y llanamente, este político presunto delincuente, de cuello blanco, “no tiene el dinero que se gastó en su lujosa boda” para regresarlo y por esta razón, éste, al igual que Oscar Almaraz Smer, NO TENDRÁ ESCAPATORIA JUDICIAL. Y sino “Pal baile vamos”.

OTRO DE los involucrados en el robo y saqueo de recursos públicos, en el Gobierno de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, es nada menos que el también ex secretario particular “del Geño”, JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ, quien era el que, “ordenaba sobre la forma de cobrar porcentajes de dinero en efectivo”, en el Gobierno del hoy gobernador encarcelado, por lo que, este presunto delincuente, también es reclamado por la Fiscalía Anti-corrupción de Tamaulipas.

Y PARA COLMO de males, el también ex diputado local Altamirense, de extracción priista, CARLOS GONZÁLEZ TORAL, en igualdad de circunstancias, “SE ENCUENTRA EN LA MIRA” de la Fiscalía Anti corrupción, “por haberse aprovechado de su investidura” y haber obtenido 17 millones de pesos, “para la compra de una casa” dinero que el muy habilidoso sujeto de marras, no liquidó y por tanto, también está siendo llamado por la Fiscalía, a fin de que responda sobre lo que se le imputa penalmente.

PARA CONCLUIR, les comento que, “aquellos políticos que por muchos años fueron influyentes, hoy ya no lo son” y si antes podían hacer todo lo que les daba su regalada gana, porque sabían que no había autoridad QUE LOS METIERA EN CINTURA, hoy, les tiene que quedar claro que, las cosas en el servicio público, en el Nuevo Gobierno de Tamaulipas, son muy diferentes. Y aquel o aquellos que no lo entiendan, correrán el riesgo de ser llamados a los banquillos de los acusados.

Por hoy es todo y hasta mañana.

