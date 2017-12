Ex gobernador Guillermo Padrés a un paso de salir libre

Enorme indignación ha causado el anuncio de que el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elias, podría quedar en libertad a partir del próximo mes de enero, con lo cual se fortalecería la sensación de impunidad para quienes se enriquecen con el dinero público.

Pero lo más lamentable es que a Padrés Elias, lo hayan absuelto del delito de delincuencia organizada, y que La Procuraduría General de la República (PGR) no impugnara un amparo de primera instancia, con esto se facilita más su inminente libertad.

Tal parece que el año nuevo, le traerá cosas muy buenas, al todavía indiciado, porque Padrés podría enfrentar lo que resta de su proceso, en libertad, por las acusaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal, ya que esos delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa.

Los abogados de Padrés tienen que presentar a los jueces una solicitud de revisión, para modificar las medidas cautelares, y en su momento se le permita salir del Reclusorio Oriente.

Por lo pronto, la que puso el grito en el cielo, fue la actual mandataría sonorense, Claudia Pavlovich, al conocer que La juez Guillermina Matías Garduño resolvió que el Ministerio Público de la Federación no presentó las pruebas que acreditarán la comisión de dicho ilícito. No obstante, la impartidora de justicia dictó el auto de formal prisión por el delito de lavado de dinero por más de 178 millones de pesos, el cual es considerado como no grave.

Pavlovich dijo estar molesta con la actuación “inusual” de la Procuraduría General, al no impugnar el fallo durante el plazo que tuvo para hacerlo, de 10 días hábiles.

Conviene recordar que Guillermo Padrés Elias, el 10 de noviembre cumplió un año en prisión, luego de permanecer prófugo de la justicia y ser buscado hasta en 190 países a través de una ficha roja de Interpol.

El exgobernador de Sonora que protagonizó varios escándalos de corrupción, se entregó ante las autoridades para enfrentar cargos por operación con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y delincuencia y precisamente, de este último delito ya fue absuelto.

Dentro de las serias acusaciones que motivaran su detención fue que que Guillermo Padrés recibió misteriosas transferencias electrónicas bancarias por más de 134 millones de pesos, que según la investigación del Ministerio Público Especializado provenían de “moches” por beneficiar a sus cómplices con licitaciones públicas de uniformes escolares gratuitos durante su sexenio.

Otro de los puntos negros encontrados al ex gobernador fue un desfalco al erario público superior a 30 mil millones de pesos, la construcción de una enorme presa hidráulica en el rancho Pozo Nuevo de Padrés y que dejó sin agua a varias comunidades aledañas entre otras lindezas.

De esta forma, Padrés Elías ya está en condiciones de solicitar el cambio de la prisión preventiva por el de libertad condicional y con ello abandonar el Reclusorio Oriente, en el cual fue internado hace más de un año.

Este caso deja un enorme vacío en el estómago, síntoma de la impotencia y de la indignación, y que esta constante también genere la libertad de ex gobernantes deshonestos como Javier Duarte; Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Roberto Borges, Granier Melo, y muchos más que se encuentran en prisión, lo cual generaría en los ciudadanos de bien, una total frustración y desesperanza.

Pasando a otro tema, ahora adentrados en el tema gubernamental, diremos que el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, mediante una junta ordinaria, aprobó la modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017, ya que recibió 586 millones, 532 mil pesos adicionales.

Al incrementarse los ingresos, durante el presente año, el gobierno municipal neolaredense, tuvo un presupuesto sin precedentes de 3 mil 427 millones 220 mil pesos, lo cual representa una cantidad nunca antes ejercida por ningún otro Ayuntamiento.

En otro tema, Sergio Guajardo Maldonado, líder estatal del PRI mencionó que para hacer frente a la crisis económica por la que atraviesa su partido, pasará la charola de manera pareja a diputados locales, federales, al CEN, a síndicos y regidores.

Porque aparte de los gastos de operación que tiene este partido, enfrenta deudas para el pago de laudos laborales, pasivos que van por poco más de 5 millones de pesos y que se arrastran desde el 2016, incluso hay la posibilidad de que les apliquen nuevas multas por parte del INE y el propio IETAM.

Pese a esta situación, Guajardo menciona que el PRI, pese a no tener dinero, mediante un orden político, tiene la confianza que en el 2018 se puede ganar la mayoría de las alcaldías y poder enfilarse en el 2019, a recuperar el Congreso del Estado…¿Cómo la ve usted?

