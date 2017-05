T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EX GOBERNADORES, “ANTE LO DURO DEL ACERO”

REZA EL ADAGIO que, “no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Digo esto, porque todo aquel político que le hace daño a la sociedad que gobierna, valido del poder que ostenta, cuando menos lo espera, “ya se encuentra ante serio dilema judicial, como es el caso de los ex Gobernadores de Tamaulipas TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, detenido en Florencia, Italia EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, ya prácticamente prófugo y amparado por la Justicia Mexicana, por temor a su arresto y extradición a los estados Unidos y “como tercero en discordia”, ya se ve envuelto en líos con la justicia el residente de San Pedro Garza García, Nuevo León EGIDIO TORRE CANTÚ, de quien se dice, ya deshabitó su lujosa residencia que recién adquirió en 17 millones de dólares, porque sabe que, “la voladora en cualquier momento le puede caer encima” y para evitarse sorpresas legales, aducen que, este sujeto de baja caterva moral, “ya puso tierra de por medio o bien pies en polvorosa”.

EL TEMOR DE EGIDIO, es por la denuncia que con gran valor moral ya expuso ante los tribunales de México y de la Unión Americana el Lic. FRANCSICO CHAVIRA MARTÍNEZ, “a quien Egidio, se la debe”, porque el viejo del bigote blanco, abusando del poder político que tuvo en sus manos, de manera injusta obró contra el Propietario de la Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), a quien instaló injustamente tras las rejas allá en el Puerto de Tampico, cuya humillación, con toda la razón del mundo, Chavira, seguramente no dejará a la deriva este interesante tema, el cual por cierto, ya ha venido llamando poderosamente la atención en el ámbito político tamaulipeco.

CHAVIRA MARTÍNEZ, interpuso una querella ante la Procuraduría General de la República contra TORRE CANTÚ, por los delitos de asociación delictuosa, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, delitos cometidos por servidores públicos y vaya que, todos están debidamente configurados, porque el ex gobernador priista, que nunca pensó que “ahora tendrá que enfrentar a este delicado y complejo tema judicial”, en su acción contra el Lic. Francisco Chavira, “lo hizo con toda premeditación, alevosía y ventaja” y como el que la hace la paga, Egidio, naturalmente, sabe que toda factura de cobra y como este documento se lo debe íntegro al Rector Chavira, tendrá que pagárselo en su totalidad y si no “pal baile vamos”.

HAY QUE RECORDA que, nada de lo malo que hagas en esta vida se puede quedar en el olvido, oculto bajo la cobija o a la deriva y por esta cuestión, creo que, al igual que los ex gobernadores Tomás y Eugenio, hoy Egidio Torre Cantú, quien en Tamaulipas ha dejado muy mala reputación como servidor público, sabe que la acción judicial en su contra, es para verlo tras las rejas, como él vio y se burló de Francisco Chavira y por ende, creo que este tema que hoy ya viene causándole enorme revuelo político en toda la geografía estatal, por nada podrá pasar desapercibido.

POR ELLO, hoy que el Lic. Chavira Martínez, ha definido actuar en el marco legal contra el ex gobernador de Tamaulipas EGIDIO TORRE, esto es algo así como una bomba que sin duda, habrá de detonar en toda su extensión, porque hay miles de ciudadanos que fueron ofendidos por el repudiado sujeto de marras, individuo abominable al que mucha gente, sin duda, quiere verlo en el lugar que él puso injustamente al promotor de educación profesional Chavira Martínez, de quien diremos que en aquel entonces, desde el interior del reclusorio, ejerció su defensa y fue absuelto, porque era inocente de lo que el insensato ex gobernador lo acusaba.

EN CONSECUENCIA, repito y reitero que, “Egidio Torre Cantú, quien gracias a su hermano Dr. Rodolfo Torre (q.e.p.d.) llegó a gobernar Tamaulipas, se engolosinó, al grado de haber llegado a consumar una serie de atrocidades, como la ejercida contra el Lic. Chavira, desatacando entre otras cosas el promover y solapar los actos de corrupción de su “ahijado político” JOSÉ PEPE FLORES RIVERA, a quien EGIDIO, instaló en Coepris Estatal y donde el mozalbete, hizo dinero a raudales, junto a toda la gavilla de malandrines que traía consigo, entre ellos el Dr. Armando Covarrubias Treviño, tema que también es de los que “están pendientes”, y de los que, “saldrán a la luz pública”, porque al existir pruebas fehacientes de corrupción consumadas por los ex funcionarios del pasado gobierno, no solo a Egidio, sino también a su recomendado “Pepillo”, podrá llamársele para que declaren sobre este interesante particular y sino pues el tiempo es el que sobre el particular, habrá de darnos la razón.

FINALMENTE, les comento que, “el cobro de factura” de Chavira a Egidio, “por el pendiente político existente”, será tan interesante que la gente en todo el estado habrá de estar muy al pendiente, porque si a Egidio, el Lic. Chavira logra ponerlo en el lugar que Egidio lo puso a él, esto sin duda, será un grandioso precedente, que por obviedad, habrá de quedar para la historia política tamaulipeca.

