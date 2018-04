PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

< Ex priista trabaja voto para Anaya

< Cuando la marca PRI, no hace daño

< Cd. Victoria, crecimiento sostenido

1.- El PAN ratificó ayer que las condiciones que vive el partido en Tamaulipas, ahora coaligado con el PMC y PRD le da para ganar con más de 800 mil votos, superando su record de 2016 de más de 721 mil 49 sufragios. Seguramente el razonamiento está inspirado en los principios de Pitágoras, a lo captado por Acción Nacional sin aliados, ahora habría que tomar en cuenta los 84 mil 736 de Movimiento Ciudadano y los 17 mil 324 del Partido del Sol Azteca, eso en el supuesto de que los tres institutos políticos obtuvieran los mismos números que en la elección anterior de forma aproximada.

El Presidente del CDE albiazul Francisco Elizondo, aportó la respuesta de los 800 mil votos ante la insistencia de los periodistas que pidieron evaluar el desempeño que lleva el partido concretándolo en números. Dijo también que van por todo, alcaldías, diputaciones federales y senadores.

Esto ocurrió al término de la conferencia de prensa que tuvo como actor principal al Dip. Fed. Gerardo Priego Tapia, representante del candidato a la Presidencia de la República, quien por su parte indicó que Ricardo Anaya Cortés está en pleno repunte, tras la confirmación del uso de la PGR para frenar su crecimiento. Consideró que ese procedimiento desaceleró por el momento el avance de RAC.

Se refirió con optimismo al próximo debate entre los candidatos presidenciales, evento del que consideró saldrá fortalecido y tomará ventaja Anaya.

En conferencia de prensa que reunió a las principales cabezas del panismo, entre ellas, Gerardo Peña Flores, presidente y Secretario general del Comité Directivo Estatal albiazul, Jesús María Moreno Ibarra, coordinador del candidato Ricardo Anaya en Tamaulipas, se puso de manifiesto la confianza que se tiene en el voto azul tamaulipeco, que responderá, de acuerdo a afirmaciones de Gerardo Priego al trabajo realizado por el Gobierno del Estado de extracción panista, que se ha ocupado de restablecer el tejido social, en atención a la principal demanda de la sociedad, que es la restitución de la paz pública.

Priego Tapia Puso como ejemplo el cierre de casinos y otros negocios que funcionaron en algún momento como financiamiento de la delincuencia organizada. Y aseguró que Tamaulipas tendrá un destino mucho mejor ante la correlación de dos gobiernos panistas, de llegar al poder Ricardo Anaya, sumándole el trabajo conjunto de los legisladores federales, sería el caso de Ismael García Cabeza de Vaca y María Elena Figueroa Smith, candidatos a senadores de la República.

Por cierto al evento de referencia celebrado en uno de los salones del Casino Victorense, asistió el candidato suplente a senador, Edmundo José Marón Manzur.

2.- Por otra parte en el preámbulo de la entrevista colectiva con el diputado federal por Tabasco, Gerardo Priego Tapia, se dio a conocer su curriculum académico bastante bueno por cierto, pero no se mencionó su desempeño en tareas de partido, fue secretario general del CDE en su natal tabasco; candidato a gobernador en el 2015, donde obtuvo el 5 % de votos y es que venía de ser el Secretario Ejecutivo del Gobierno del priista Roberto Madrazo. También se le menciona en algún momento con acercamientos con el partido MORENA, que es de reciente creación, aunque ayer marcó su territorio lejos de su paisano López Obrador, la cuestión es que ahora representa los intereses electorales de Ricardo Anaya.

El curriculum presentado de Priego Tapia, es el siguiente: Estudió economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), tiene grado de maestría en Administración Pública con especialidad en Desarrollo, por la Universidad de Nueva York (NYU) y es Doctorante en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue Oficial de Desarrollo para América Latina de la Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas, en donde también fue Enviado Especial para Europa, Asia y particularmente África

Colaboró con la División de Administración Pública y Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas. (DPADM-ONU/NYU) instituciones con las cuales mantiene un estrecho vínculo hasta hoy. Asimismo ha realizado misiones de trabajo en más de 40 países en los cinco continentes.

3.- En la contraparte, Américo Villarreal Anaya, candidato de MORENA A Senador, no tiene duda de que la ola “lopezobradorista” lo impulsará, aunque expresa que no lo ha propiciado, él realiza su campaña con el capital político que le aporta su vida como profesionista y ciudadano. Tampoco oculta sus marcas, se refiere así al nombre heredado por su padre y las siglas bajo las que gobernó.

También hace referencia a las encuestas que MORENA ha practicado en Tamaulipas, donde compite con el PAN con un punto de diferencia, 29 y 30, respectivamente.

Américo reconoce que MORENA no tiene la estructura que poseen el PRI y el PAN, sin embargo eso no le amedrenta, confía en la sociedad, que ha dejado de ser pasiva y ya no permite ser inducida hacia los modelos de gobierno que hemos tenido.

4.- El Cabildo victorense que preside Oscar Almaraz Smer dio muestras de que en 2018 la capital tamaulipeca seguirá teniendo un crecimiento sostenido en desarrollo urbano para abatir el rezago de 40 años que heredó la actual administración. Para el efecto aprobó el Plan de Obra Municipal 2018.

Da Testimonio de este compromiso la aprobación de fondos locales que sumados a los federales, permitirá la realización de 229 nuevos proyectos en los que se invertirán 157 millones 500 mil pesos.

Lo más importante de estas nuevas acciones es que se derivan de la interlocución de autoridad y ciudadanos para decidir qué clase de obras requiere la ciudad y el medio rural.

A la infraestructura antes señalada se suman otros 247 proyectos aprobados y cuyos fondos se tramitan con lo cual 2018 habrá salido beneficiado con 306 millones 500 mil pesos.

Entre las obras autorizadas destacan las de pavimentación en concreto hidráulico, así como otras orientadas a mejorar los planteles educativos, o que complementan la actividad escolar.

Sin duda este rubro de inversiones que se difundirán con notas informativas más explícitas, son el principal aval para el alcalde Almaraz y parte de su Cabildo que busca la reelección y que estarán en campaña dentro de 27 días.

AGENDA ELECTORAL: Este miércoles 18 estará en Victoria la candidata a senadora po el PRI, Yahleel Abdalá Carmona, iniciará sus actividades con una conferencia de prensa con mujeres periodistas…Alejandro Guevara Cobos, también candidato a senador por el PRI estuvo ayer en Matamoros…En MORENA ya está circulando convocatoria para asistir a los eventos que presidirá Andrés Manuel López Obrador el viernes 4 de mayo, será un día muy intensivo con tres eventos en diferentes puntos geográficos de la región sur, Mante, Tampico y Cd. Madero, aun no se han definido los lugares donde se escenificarán las concentraciones pero se promoverá en redes como en ocasiones anteriores…