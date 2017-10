T E C L A Z O S

Guadalupe E. González

EXTRADITARÁN “AL GEÑO HERNÁNDEZ A E.U.”?.

Y “LA TRANZA DEL BICENTENARIO”?

ES LÓGICO que, el ex Gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES “No se irá solo a la prisión”, porque si él, está viendo que sus cómplices ex alcaldes y ex diputados locales que tomaron parte en el jugoso negocio “de las 1,600 hectáreas de Altamira”, en lugar de defenderlo los están dejando solo y a la deriva”, GEÑO “ha decidido vomitar todo lo que sabe” y por esta razón, ya han surgido las primeras solicitudes de presentación judicial como la enviada al ex Presidente Municipal de Reynosa Humberto “Betico” Valdés Richaud y donde tienen que ver mucho los ex legisladores de la LVII Legislatura Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Jesús Villanueva, así como la líder de la burocracia estatal Blanca Valles Rodríguez, Ernesto Cantú Reséndez, Juan Genaro de la Portilla y Miguel de la Rosa Medrano, cuya cuestión, sin duda, traerá consigo, la huida de todos los involucrados en este interesante tema judicial en el que, “un considerable número de reconocidos priistas” están seriamente comprometidos.

PERO así como se ejerce la acción penal contra los implicados en la amañada venta de los referidos predios de Altamira, también todo mundo espera que en el mismo sentido jurídico, la autoridad judicial o la Fiscalía anti corrupción, proceda contra los inodados en “La TRANZA DEL PARQUE BICENETARIO” de ciudad Victoria, cuya acción ilegal, naturalmente deberá salir a la luz pública y en la que EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, también tiene mucho que ver y sobre lo mismo “el Geño”, tendrá obligadamente que decir con quien o con quienes, se asoció para realizar el cobro anual de los 410 millones de pesos que Eugenio y Egidio, durante sus gobiernos, estuvieron pagando puntualmente por concepto de renta a los señores ANTONIO CARLOS VALDEZ BALBOA y su hijo PEDRO LUIS VALDÉS GARZA.

EUGENIO desde su captura, se encuentra en una celda del reclusorio totalmente cabizbajo y desmoralizado, porque se está dando cuenta que no tiene amigos y lo que decían ser sus cuates, “la verdad ya no quieren saber nada de él”. Y lo peor es que, en las filas del PRI, algunos ya dijeron no ser amigos de GEÑO, que eran conocidos por ser militantes del mismo organismo político, detalle que no es más que un acto de ingratitud y crueldad de ellos, hacia quien fue su Gobernador durante el sexenio 2005-2010.

QUE LO EXTRADITEN, DEMANAN SENADORES.

HOY EUGENIO, es el tema diario en los cafés, oficinas públicas y privadas y en todo el argot político tamaulipeco, pero esto va más allá, porque desde el Senado de la República, están solicitando que el ex Gobernador Hernández Flores, sea extraditado a los Estados Unidos, donde también tiene cuentas pendientes con la justicia, porque de una corte en Texas lo están reclamando, al ser objeto de una investigación por el Delito de lavado de dinero y otros más de suma gravedad judicial.

LA PETICIÓN de extradición, la han formalizado las Senadoras Mariana Gómez del Campo, Sandra Luz García Guajardo y el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, lo que sustentan en lo dispuesto por los artículos 8 numeral I, Fracción II y otros mas, detalle que ya se analiza para que el ex mandatario tamaulipeco Eugenio Hernández Flores, sea llevado a la Unión Americana, donde lo esperan para que hable sobre el tema de “Empresas Fantasmas” que, este utilizó para hacer negocios turbios, con el firme propósito de lograr el blanqueo de miles o millones de dólares.

EN ESAS empresas inexistentes allá en EU, aducen que también está involucrada ADRIANA GONZÁLEZ LOZANO ex esposa de Hernández Flores y otros personajes más, de cuyo tema ya hemos dado amplia cuenta, pero señalan que antes GEÑO, deberá hablar “sobre el controvertido caso del Parque Bicentenario”, predio donde con dinero público se construyeron las oficinas de Gobierno y pese a ello, Geño y su equipo del Congreso, acordaron que se pagara anualmente una indebida renta de 410 millones de pesos, beneficio que es entregado a Los Valdez Balboa y Valdés Garza, cuyo detalle por nada del mundo, deberá dejarse al olvido.

LO CIERTO ES QUE, el ex Gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, hoy enfrenta un panorama político anverso, porque éste nunca se imaginó que, “le iban a echar le guante”, pensando que nada le habrían de hacer y por eso, se paseaba y se pavoneaba por todos los rumbos de la cueruda capital tamaulipeca, de tal forma que al momento de su arresto, Geño, se dirigía en su lujosa motocicleta a un Congreso Internacional de “Caballos de Acero en Zacatecas”, pero su captura fue muy sorpresiva, porque los aprehensores, no le dieron tiempo a que, “este pusiera pies en polvorosa”.

