Extranjeros a la operación de puertos marítimos de México

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) hizo pública este lunes una licitación para otorgar la cesión parcial del puerto de Tampico, uno de los más antiguos e importantes de México a la inversión extranjera. La operatividad podría ser hasta por 40 años. La Administración Portuaria Integral (API) contempla ceder aproximadamente mil metros de terrenos aledaños a la terminal marítima ubicada en el sur de Tamaulipas.

Jesús Alfaro Orozco, Director General del API Tampico, explicó que la crisis financiera por la que atraviesa el país, los obligó a replantear el El Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) 2016, mismo en el que se contempló la creación de una Terminal de Usos Múltiples (TUM) a la altura de Ciudad Madero, promovida bajo un aviso de interés que no es otra cosa más que pulsar que tanto “apetito” había por parte del sector privado para invertir en una instalación de usos múltiples; “fue solo un aviso de interés”, indicó el director general quien enfatizó ya no es viable continuar con ese proyecto y ahora se prevé que en esa superficie pueda desarrollarse un proyecto de tipo industrial vinculado a la industria petrolera que podría permitir la llegada desde una terminal de combustible, una terminal de fabricación, reparación y ensamblaje de plataformas marítimas petroleras; algo que no existe en el Puerto de Tampico, debido a que ese tipo de estructuras no pueden ser transportadas por el río Pánuco, debido a la existencia del puente Tampico, y por eso está previsto que esa superficie se reutilice en este nuevo proyecto que permitirá al API, recuperar la inversión que ya hizo, misma que oscila en unos 300 millones de pesos y pues para concretar el proyecto serían aproximadamente otros 900 millones de pesos para terminarla… villano que no tiene la API con sus recursos propios.

La convocatoria recién publicada por la SCT, establece que a pesar de ser un concurso nacional, las compañías con 100 por ciento de capital extranjero para poder llegar a la licitación, tendrán que constituir una sociedad mercantil mexicana para poder calificar y acceder a los derechos de uso y operación del puerto de Tampico y de acuerdo la información que viene en la convocatoria, se establece que la cesión parcial de derechos se otorgará por un primer periodo de 20 años con posibilidad de renovar otros 20 años más.

Por cierto los interesados en participar, deben tener un capital contable pagado mayor a los 100 millones de pesos, y entre los requisitos se destaca que los interesados deben tener tres años de experiencia en el manejo de terminales portuarias y el fallo del concurso será emitido en el mes de octubre de este mismo año.

Según, Alfaro Orozco, el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2017, establece que en el caso de los muelles del 1 al 3 el propio PMDP, contempla la posibilidad para que en los próximos años se desarrolle una terminal especializada en automóviles, derivado del auge que vive el país con la industria automotriz; en el caso de los muelles del 4 al 9 es la parte que junto con el ex edifico de la Aduana, se tiene contemplado reactivar con instalaciones de tipo turístico, comercial y una Marina.

El Director General de la Administración Portuaria Integral de Tampico, no dejó entrada a supuestos o rumores, pues enfatizó que toda decisión, se establece en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario y por lo pronto la Comisión Federal de Competencia (CFC) ya liberó la licitación para la inversión extranjera en la que sería la nueva Terminal de Usos Múltiples (TUM). Sin embargo, insisten y gestionan ante la CFC para que libere también la licitación de la instalación turística, comercial y de Marina pero ¡ño! eso aún no sucede.

Así que los tramos 10 y 11 a licitar, las proyecciones que tienen para las operaciones de carga son alentadoras para el puerto de Tampico, que hasta ahora dicen, es muy competitivo y atractivo para el Subsistema Portuario del Golfo, en donde no olvidemos hay una competencia importante entre este y los puertos de Altamira y el de Tuxpan que son los más cercanos al de Tampico, mismo que se encuentra entre estos dos ya mencionados. Pero Orozco Alfaro, mencionó que existe la capacidad suficiente para absorber o para manejar los volúmenes de carga que se vayan generando por lo que insistió, “está garantizada la adecuada operación del puerto en materia comercial”

En relación a la TUM que se suspendió a la altura del municipio de Ciudad Madero, dijo que ya hay inversionistas y grupos empresariales muy fuertes que han mostrado interés de desarrollar esa zona y anhela que se pueda concretar en próximos meses y según los avances en la negociación, se considera que es muy probable que en este mismo año pueda concretarse el proyecto.

Actualmente hay unas 7 operadoras privadas en el Puerto de Tampico, pero ojo, las que podrían llegar son de capital extranjero. Califique usted esta operación como mayor le venga en gana.

