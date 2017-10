La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

FALLARON LOS ABOGADOS DE GEÑO O LOS DOBLARON

Que feo le fallaron al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, los abogados del despacho Collado & Asociados del Distrito Federal cuyos servicios contrató para atender el caso de su extradición a Estados Unidos, ya que ninguno de los cinco que son estuvo presente en la audiencia que se llevó a cabo ayer jueves, en la que se presume que es el inicio formal del proceso de su extradición.

Entendemos que la audiencia programada para ayer jueves a las 9:00 de la mañana, en la que el Ing Hernández Flores se vió obligado a nombrar a los abogados defensores de oficio, Alejandro San Germán Riestra y Héctor Manuel Alvarado como sus representantes legales, era solamente para notificarle que Estados Unidos perfeccionó la acusación que mantiene desde el 2015 en su contra, además de los delitos que se le imputan.

Supuestamente uno de los Collado estaba en el vuelo de la compañía aérea, de donde saldría del Distrito Federal con destino a Tampico, pero, pero, pero, ya en el puerto jaibo la nave no podía aterrizar en razón de la densa neblina, por lo que el ex mandatario estatal pidió un receso de una hora, para esperar que su defensa llegara a Victoria, pero no llegó, sin que haya trascendido el motivo.

Los que llegaron más tarde fuéron los abogados de Victoria, Blanca Nelly Riestra y Jorge Olvera Reyes, ambos integrantes de la defensa el Ing. Hernández Flores, pero ellos llevan el caso penal por peculado y el responsable en el tema de la extradición es el abogado Antonio Collado, el que aseguró el día que estuvo en el penal de Victoria que sacaría a Eugenio pronto ….”en dos o tres días”, precisó a insistencia de los periodistas. Lo que en lo personal se nos hizo que era mucho decir y como tal lo publicamos en La@Red.

Ahora vamos por partes, como dicen que dijo el descuartizador, después de esto el gobierno de Estados Unidos dispondrá de un plazo de 60 días, de acuerdo con el protocolo, para plantear de manera formal su solicitud de extradición del otrora gobernador del estado, Eugenio Hernández Flores.

Eso por un lado, por el otro si al ingeniero EHF se le está siguiendo un proceso en Tamaulipas por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, un amigo abogado nos decía ayer en la mañana que obviamente primero tendrá que ser procesado en México antes de entregarlo a Estados Unidos.

Días atrás había trascendido que un juez federal de la Ciudad de México le había otorgado un amparo el Ing. Hernández Flores, promovido por los Collado, pero resulta que ese amparo era para evitar cualquier tipo de presentación, más no de extradición, de ahí que lo detuviéran el pasado 6 de octubre y lo confinaran en el penal de Victoria donde se encuentra recluído en una celda para el solo.

Pero para nosotros que nunca creímos en los dos o tres día de que habló el abogado Antonio Collado, creemos que esto apenas va a empezar y seguimos sosteniendo que para que este caso se resuelva –para bien o para mal—va a ser cosa de dos o tres meses ó sea de aquí a diciembre, porque creemos que todavía en ese inter van a pasar muchas cosas.

Creemos que los del gobierno de los vientos del cambio ya se dieron cuenta de la necesidad de hacer más duras o drásticas las sentencias para aquellos que son detenidos y sujetos a proceso por el delito de Secuestro, así la vemos porque un chavo jóven de nombre Carlos “N” acusado de ese delito acaba de ser sentenciado a compurgar una pena de 40 años de cárcel.

Pero esa drasticidad que sale ahora a la luz no debe ser aplicada solamente a los mozalbetes como el jovenzuelo a que hacemos referencia, según nosotros se debe de actuar con ese mismo criterio en todos los casos, así sea un narco, un funcionario público, policía o agente de tránsito, porque sin ser abogados como periodistas percibimos que en muchos de los casos las leyes son tibias en contra de los delincuentes y en especial con los narcos.

Con los narcos en particular las sentencias son blandas en México en comparación con Estados Unidos, pero en nuestro país como que hay miedo a implantar sanciones que les quiten las ganas a los chavos de sumarse a la delincuencia organizada, pero como eso no se dá hay van.

Desde siempre hemos sostenido que el general Jesús Gutiérrez Rebollo que fuera nombrado director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), el que fuera detenido al poco tiempo de haber asumido el cargo por estar coaligado con narcos, en lugar de meterlo a la cárcel debió de haber sido fusilado en un lugar público, por traición a la Patria, porque era otro narco vestido de militar, pero, pero, pero, al gobierno le tembló la mano y no lo hizo. Descanse en paz porque ya murió.

Estamos convencidos de que mientras se siga actuando con esa tibieza los hechos delictivos irán en aumento, porque los chavos están viendo que el gobierno no actúa como debiera, por eso ya son muchos los que dicen que los delincuentes y el gobierno van de la mano y a veces lo creemos.

Por cierto instructores de la Embajada de Estados Unidos en México impartiéron el curso “Investigación de Antecedentes”, con miras a fortalecer la capacidad del personal técnico del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas (C3).

Este curso se logró gracias a las gestiones hechas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación en el marco de colaboración de la Iniciativa Mérida que México tiene firmado con el gobierno de Estados Unidos. Este tipo de capacitación se concede a los Centros de Evaluación y Confianza que tienen altos niveles de desempeño y servicio como es el caso del C3 de Tamaulipas.

El actor y mejor karateca de todo el mundo, el francés Jean-Claude Van Domme, vendrá a México como invitado de honor de La Mole Comic Con, que es el encuentro de cómics, fantasía y cultura pop más grande de México, evento que se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre.

A ver si no se ofenden los adoradores de Bruce Lee, el que murió porque se le pasó a dosis. La Mole Comic Con se realizará en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones en la torre del World Trade Center en la Ciudad de México, justo frente al famoso e histórico Parque Hundido, el que a la mejor ya hasta desapareció, pero ahí estaba.

Ayer jueves se cumplieron 47 años de la muerte del general Lázaro Cárdenas del Río, que fuera Presidente de México (1934-1940), además de haber llevado a cabo la expropiación petrolera, pero no del petróleo sino de las instalaciones y plataformas de las compañías extranjeras que se habían adueñado de “nuestro” petróleo, como dicen los funcionarios del gobierno.

Su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas, encabezó un evento para honrar su memoria frente a su tumba que se encuentra en una de las cuatro esquinas del Monumento a la Revolución, en cuyo marco el Cuatemochas enfatizó que es necesario seguir impulsando los proyectos que signifiquen un ejercicio de la soberanía. Al Gral Lázaro Cárdenas lo saludamos entrando al Cine Manacar de la Ciudad de México. Descanse en paz. Para nosotros fue saludar a un héroe de los que aparecen en los libros de Primaria, no lo podíamos creer.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx