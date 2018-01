CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Farsantes…

Dalila no vacila cuando ve las espadas en las cartas del tarot, “presagian dolor, lágrimas, muerte, más personas armadas que decidirán quienes son los buenos y quiénes son los malos”, e resumen, ve muchos problemas.

Mhoni Vidente, Zulema, Walter Mercado y quienes usted guste andan por el mismo rumbo, predicen un México en caos, con huracanes y hasta terremotos, vaya, hay quien hasta se aventura a adivinar quién será el próximo presidente de la República.

Fiel creyente en Dios no confío ni poquito en las videntes, ni en la magia, brujería o cosas parecidas sin embargo vale la pena el análisis sobre la forma sencilla como la gente se gancha con este tipo de afirmaciones.

Desde luego son la pobreza, inseguridad, desempleo y la voracidad del gobierno de Enrique Peña Nieto lo que alienta a creer en todo, o en casi todo, y en esas circunstancias no se necesita ser vidente, ni tener dotes de brujo o poder para hacer magia y vislumbrar que este país va mal, muy mal, le detallo:

Empezó el año y el gas que se usa en las estufas está a precio inalcanzable y eso será suficiente para causar una cascada de incrementos en los productos de la canasta básica que se notará, para mal, en nuestras carteras.

Y quizá el precio del gas no es lo que genera la certidumbre de que vamos mal económicamente hablando, el problema es que se da años después de una reforma energética que nos aseguraban, el PRI y el PAN, sería la solución para que fueran disminuyendo los precios de los combustibles y la energía eléctrica.

Da la impresión de que el gobierno se empeña en castigar a los más necesitados y que los más pobres seguiremos sufriendo que las tan cacaraqueadas reformas, la energética y hacendaria, no funcionen.

¿Necesitamos que brujos, videntes o adivinos vengan a contarnos el futuro?, la realidad no, lo que requerimos es menos flojera y meternos de lleno a la política, elegir bien, revisar el pasado de todos los aspirantes para saber si lo que prometen lo van a cumplir.

Lo que no tiene vuelta de hoja es que una persona decente hará un gobierno honesto y eso es sentido común no dotes de brujo, ahora, no siga repitiendo la misma cantaleta de que en la política es complicado encontrar personas así, la realidad es que pocas veces nos damos permiso para buscarlas, para promoverlos y votar por ellos o ellas.

Por lo demás, es fácil prevenir que vienen tiempos difíciles, que serán años de tristeza y de dolor para el pueblo y, le repito, sin ser vidente, sin tener dotes de brujo, careciendo de toda posibilidad de hacer magia, lo que hoy ocurre es lógico después de que hemos elegido mal a los gobernantes, de que seguimos creyendo en los farsantes de las cartas… y de la política.

En otras cosas… Por instrucciones del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con el objetivo de respaldar a los ganaderos de la Entidad con acciones que generen confianza en el ejercicio de su actividad, elementos de Fuerza Tamaulipas y de la Policía Federal recibieron capacitación que les ayudará a ser eficientes las acciones para evitar el robo de ganado y otras actividades ilícitas que afectan al sector.

El entrenamiento corrió a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal a cargo del Abel Gámez Cantú y los elementos de ambas corporaciones conocieron los documentos que se emiten para la movilización de los animales, las marcas, fierro, arete o tatuaje que deben observar en el ganado para tener la certeza de que son ejemplares sanos y que fueron adquiridos de forma legítima.

En el desarrollo del curso, los elementos de seguridad conocieron la importancia de la clasificación, movilización del ganado y sus productos, la acreditación de la propiedad del mismo, su inspección, ganado confinado y el marco legal aplicable para el Estado de Tamaulipas

