            < Felipe Garza, un año después

1.- A un año de haber renunciado a su militancia de 38 años en el PRI, Felipe Garza Narváez nos hace un ejercicio de reflexión. El punto de partida es cuando tuvo que elegir “entre la lealtad a sus principios y valores, y la disciplina partidaria” de la que durante años se enorgullecieron los priistas; y que significa (nos explica), sometimiento a las decisiones cupulares, aunque no estuvieran de acuerdo con ellas. Nos confirmó que se identifica con el proyecto de Nación que impulsa MORENA y el cual firmó, sin ser miembro activo de ese partido hasta ahora.

“Me salí del PRI en un momento oportuno, antes de que se iniciaran las elecciones de candidatos, no se trataba de intereses de posiciones de partido, ni de candidaturas. Me salí porque ya no coincidía con la forma como se estaban seleccionando los dirigentes; se me hizo ofensivo que una persona sin antecedentes partidarios (se refiere a Enrique Ochoa Reza), sin haber tenido ninguna comisión que le hubiera proporcionado experiencia de partido, estuviera al frente en un momento tan importante para una organización política nacional en ese instante, cuando estaban y están en juego no sólo la Presidencia de la República, sino miles de puestos de representación popular”.

“También dejé el partido por el abandono en que tuvo al partido y que hasta la fecha tiene con Tamaulipas el dirigente nacional; por desinterés o la poca importancia que le otorga al estado. Por eso me fui, por desacuerdos con la dirigencia nacional, tampoco estuve en ese momento de acuerdo con la famosa disciplina de la que presumimos mucho tiempo, que nos obligaba a aceptar las decisiones superiores aunque no estuviéramos de acuerdo”.

Todavía fue más preciso cuando expresó: “Poner al frente de uno de los partidos más importantes de México, a una persona anodina, que nunca había participado en cargos de elección popular, a un burócrata, me hizo decidir no continuar en el partido, porque era alentar esa disposición”.

“En ese momento consideré que la forma correcta era presentar mi renuncia, fue cuestión de principios, tuve que elegir entre la lealtad a mis valores y la disciplina partidaria. Sigo pensando que lo correcto fue presentar mi renuncia, porque ya no estaba de acuerdo con el partido”.

2.- Luego vino la pregunta ¿Cómo ves al PRI en este momento? Y la respuesta fue: “Como lo ven muchos priistas y muchos mexicanos, sin aceptación social. La verdad, nunca me imaginé que tuviera que verse en la necesidad de no tener un candidato propio, sino uno ciudadano.

Nuevamente el cuestionamiento ¿Reconoció el partido, que tenía que tener una oferta que no fuera priista, para vender la idea que no fuera corrupto y que podía darle los resultados en las urnas?

R= Hace un año no sabía que seguía, cualquier cosa podía pasar como pasó, confieso que no me imaginé que recurriría a un candidato ciudadano para conservar la aceptación social, si lo lograron o no…las encuestas lo están diciendo…

P= ¿Cuál es la situación de Felipe Garza Narváez en MORENA?

R= Mi situación es que soy un ciudadano sin estar registrado en ninguna organización política, firmé un acuerdo con el Movimiento de Regeneración Nacional que plantea luchar por la vía pacífica y legal por construir el país que se merecen los mexicanos, un país de honestidad, de resultados y diálogo permanente. Asimismo FGN dijo que sigue teniendo la convicción de que ese proyecto es bueno para México hasta el momento.

Pero también señaló que no se afiliará a este u otro partido hasta que no esté totalmente convencido de tomar la decisión correcta de pertenecer a una organización política. Comentó que se encuentra en el proceso de tomar una decisión, no está obligado a nada, “procuro dar mis las mejores opiniones y deseos”.

3.- En otra parte de la entrevista consideró que los partidos deben estar pensando en alcanzar el poder, pero no para satisfacer vanidades ni obsesiones de poder, en todo caso, lo válido es obsesionarse por un proyecto de nación que procure el bien común, que se obsesionen por vivir bien, vivir en la legalidad, vivir la transparencia de los recursos del pueblo. “Ahí si debemos ser obcecados, nunca desistir en nuestra lucha por vivir mejor, por tener una calidad de vida que merece una nación que trabaja, que se prepara, que lucha y que se ha venido transformando con los años”.

“El poder tiene que servir a la gente, pero no en la expresión del discurso, el poder se convierte en el servicio público a la gente”

Finalmente Garza Narváez explica que en la actuación o proceder de un político hay dos momentos, el primero es cuando rinde protesta como candidato ante su partido o su coalición y se sujeta a los programas y estatutos de dichas organizaciones o institutos políticos.

El segundo escenario es cuando rinde su protesta como gobernante o representante popular y se compromete a dar cumplimiento a la Constitución, y lo hace bajo juramento de cumplir sus disposiciones y hacerla cumplir. A partir de ahí se gobierna con todos y para todos, esa es la responsabilidad de un verdadero político que respeta la opinión de los demás, y que no considera a sus enemigos a quienes no votaron por él y les quita oportunidades de vida.

LA TRAYECTORIA.- En el horizonte tamaulipeco Felipe Garza Narváez es una figura muy conocida social y políticamente, quizá es innecesario hablar de su trayectoria, sobre todo la legislativa que le da sustento el haber pasado tres veces por el Congreso local y una de ellas como Presidente de la Gran Comisión, pero pocos saben que dentro de las primeras responsabilidades que tuvo fue Secretario de Capacitación Política del ICADEP 1986 y le tocó formar generaciones desde ahí, incluso la primera de ellas llevó su nombre.

FGN valora mucho la capacitación, no solo la institucional a través de cursos, sino que compartió sus experiencias en los lugares donde tuvo alguna comisión partidista. Fue delegado en casi todos los grandes municipios, muchas de las veces llegó en estado de conflicto y logró sacar buenos resultados.

Durante la entrevista manifestó que él, antes de ser presidente del Comité Directivo Estatal había desempeñado infinidad de comisiones de partido, en elecciones constitucionales y partidistas, lo cual le permitió tener una formación cuando llegó a esa significativa responsabilidad.

Finalmente Garza Narváez se refirió a la militancia priista, “me ayudaron mucho cuando fui candidato, valoro mucho el trabajo territorial que hacen los priistas de a pie, siento gratitud por ellos, siempre les estaré reconocido, así como a todos los que me apoyaron para dar los buenos resultados que entregamos en su momento al partido”.