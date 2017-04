EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Felipe Garza y la traición de Egidio

No tenemos ‘datos duros’ que señalen a FELIPE GARZA NARVÁEZ como ‘avanzada’ de BALTAZAR HINOJOSA en su decisión de abandonar el PRI.

Ni que planee ‘hacer punta’ en una presunta intención colectiva de mudar hacia el partido de LÓPEZ OBRADOR.

La decisión del ex tres veces diputado local; ex presidente estatal del PRI y ex líder tamaulipeco del sector popular priista, es una determinación individual; consensuada quizá solo en la intimidad familiar.

Pero FELIPE y BALTAZAR padecen el mismo dolor: la traición de EGIDIO TORRE.

Alguna vez, BALTAZAR tuvo la intención de descorrer el velo de misterio que rodeó aquella frase ofensiva que pronunció EGIDIO en petit comité con periodistas victorenses, pero quizá el pudor político lo detuvo.

Y nunca dijo nada respecto al “paquetito” del que habló EGIDIO, al referirse en términos ofensivos al ex candidato del PRI a la gubernatura.

BALTAZAR se mordió el alma y guardó caballeroso silencio.

Pero FELIPE no.

FELIPE sufrió la doble afrenta de desempeñar -y no- una responsabilidad específica dentro de la campaña de BALTAZAR, pues EGIDIO lo ‘neutralizó’ al imponerle una ‘cuña’ en temas decisivos en el manejo de comunicación social.

Y así, FELIPE se convirtió en ‘un fantasma’ dentro de la campaña para gobernador de BALTAZAR.

Al interior, todos sabían que FELIPE ‘era’, pero quien tramaba la difusión y los ‘arreglos’ mediáticos, era GUILLERMO MARTÍNEZ, quien se ‘separó’ de Comunicación Social egidista para ‘sumarse’ a la campaña.

Así, la gente de EGIDIO dejó pudrir la relación candidato-prensa, pues como cosa hecha adrede, los ‘operadores’ limitaron ‘el recurso’ y más de una ocasión detuvieron el flujo que lubrica los canales de comunicación en una campaña política.

Por eso, cuando BALTAZAR invitó al “almuerzo de la gratitud” al gremio periodístico, después de reunirse con la estructura de operación política que le ayudó en su campaña, enfrentó los reclamos de la prensa.

JOSÉ INÉS FIGUEROA, uno de los columnistas mejor reputado y discreto en sus cosas, tuvo la audacia de encarar al ex candidato y reclamarle la falta de pagos.

Hasta PEPE WALLE, el legendario periodista victorense que pisó el Palacio legislativo como diputado local, tuvo la humorada de decir que no le tocó ver ‘ni un peso’ durante la campaña del PRI.

BALTAZAR respondió que sus libros contables registraban cero deudas con la prensa.

Pero no dijo más.

No ‘denunció’ que el responsable del manejo ‘del recurso’ había sido EGIDIO; ni que los pagos se hicieron a través de la gente de confianza del ex gobernador en el área de Comunicación.

Es decir, BALTAZAR se encerró en el silencio.

Tanto así, que hasta cuando EGIDIO despotricó en su contra en aquella reunión con los periodistas, guardó prudente silencio.

Pero FELIPE no.

FELIPE GARZA NARVÁEZ ha ido más lejos.

En una charla con este reportero, FELIPE compartió que ni aún ‘entrado en copas’ se concibe a una figura política como el Gobernador del Estado, hablando en los términos injuriosos que utilizó para ofender a BALTAZAR.

Más aún: citó la disfuncionalidad de la presidenta del Comité directivo estatal del PRI, por proponer ‘unilateralmente’ la lista de los Consejeros nacionales al CEN del PRI, cuando esa decisión debió consensuarse al interior del Consejo Político estatal del PRI.

Naturalmente que la lista de nuevos ‘Consejeros’ la encabeza EGIDIO, y la componen quienes fueron los incondicionales de su gobierno.

Hoy, refugiado en casa, FELIPE GARZA NARVÁEZ, uno de los políticos más transparentes en el escenario priista tamaulipeco, anuncia que se va del PRI.

Y se va desmoralizado, acaso decepcionado del nuevo giro que da su partido, aquél en el que militó 30 años y por cuyas siglas salió más de una vez a la contienda electoral.

Se va, y no dice a dónde.

Pero deja claro que entra en un proceso de reflexión.

Eso ocurre en la capital tamaulipeca, mientras que en el resto del Estado, hay abundantes versiones sobre en ‘listado’ de priistas importantes que están en diálogos con MORENA.

Los interlocutores del partido de LÓPEZ OBRADOR no descansan.

¡Hasta se rumora que ya hablaron con BALTAZAR!

Hoy entregará el médico GARZA NARVÁEZ su carta de renuncia en la sede estatal del partido tricolor y luego se reunirá con periodistas, a las 11:00 horas, para expresar algunas reflexiones y responder preguntas.

Antes de que se me pase, le confirmo que el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, nombró como Secretaria de Salud a la Doctora GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA, quien se había desempeñado desde inicios de esta administración como Directora del Seguro Popular en Tamaulipas.

MOLINA GAMBOA es Médico Cirujano, graduada de la Universidad Autónoma de Chiapas y cuenta con las especialidades de Epidemiología y Salud Pública, además de una Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud.

La Doctora GLORIA DE JESÚS MOLINA asumió la titularidad de la Secretaría de Salud a partir de este martes, tras la entrega del nombramiento de manos del Jefe de la Oficina del Gobernador, VÍCTOR MANUEL SÁENZ MARTÍNEZ.

Por cierto, VÍCTOR demuestra que sigue siendo uno de los hombres de confianza del Gobernador CABEZA DE VACA, mientras que GERARDO PEÑA FLORES participa en los actos de más alta alcurnia política del gobierno cabecista, lo cual lo proyecta hacia horizontes más prometedores, pese a que hoy por hoy encabeza la más importante de las Secretaría del gabinete estatal, como es la que conduce la política social.

En Matamoros, por cierto, comprometido con los matamorenses en el cuidado del medio ambiente, el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, inició este martes la campaña de reforestación en escuelas “Crece”, así como el programa Jóvenes Unidos Trabajando en Obras Sociales, “Juntos”, orientado al cuidado y conservación y mantenimiento de los espacios públicos.

Las acciones del gobierno municipal iniciaron en el Jardín de Niños “Ada H. Siller Flores”, de la colonia Santa Anita, donde se sembraron árboles de la especie Framboyán y Mano de León, mientras que en el área verde del lugar , se plantaron también 10 de estas especies en una etapa inicial.

Al momento el programa arranca con una agenda de 57 escuelas, de 390 que serán atendidas , desde el punto de vista de la reforestación y en ese caso, el municipio apoyará con la mano de obra en trabajos de albañilería, que solicitó el plantel.

El presidente municipal destacó la participación ciudadana en estos programas, que tienen como finalidad hacer un frente común en la arborización de la Heroica, para construir un entorno más limpio y saludable.

Vuelvo a Reynosa para mencionar que la alcaldesa MAKI ORTIZ, dio a conocer que el Gobierno Municipal que preside realizará 15 festejos para celebrar el Día del Niño, a cerca de 30 mil niños de varios sectores de la ciudad, por lo que se eligieron 15 plazas públicas a las que puedan acceder muchos de los infantes.

Serán los días 29 y 30 de abril, de las 3:00 a las 7:00 P. M., cuando la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ ofrezca una gran fiesta en honor de todos los niños de Reynosa con juegos, show infantil, dulces, rifas y muchas sorpresas, donde también estará festejando a adolescentes de hasta 14 años de edad.

La fiesta, dijo la Alcaldesa, cuenta con el apoyo para su realización, del secretario técnico del Ayuntamiento, HUGO RAMÍREZ TREVIÑO, del doctor EDUARDO BLADINIERES CÁMARA, titular de la SEDESOL Municipal y del presidente del sistema DIF Municipal, CARLOS PEÑA ORTIZ.

“Vamos a hacer una fiesta, decidimos ir a las plazas porque es una manera de que más fácilmente puedan llegar los niños de todas las colonias y se diviertan”, aseguró la Alcaldesa y pidió que se anuncie para que más niños puedan disfrutar de un fin de semana de feliz esparcimiento.

De otro lado, deje decirle que el presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS, participó en la edición de este año del foro “Alcaldes Hablando con Alcaldes” en la ciudad México, donde el tema principal fue Smart Cities.

En la mesa de diálogo “Ciudades Innovadoras”, el alcalde realizó la presentación “Innovación y modernidad para ser competitivos”, en la que destacó las acciones que se están realizando en Nuevo Laredo para tener un gobierno digital que tenga como eje central el ayudar y facilitar al ciudadano su interacción con el gobierno municipal, así como las acciones que mejore el traslado y movilidad de los mismos.

Movilidad Urbana, Sistema de Georeferensacion, Aplicación móvil Yo NLD, Ventanilla Única y el Centro de Innovación Socio Económica y Tecnológica, fueron parte de los puntos expuestos por Presidente Municipal de Nuevo Laredo.

En este panel de diálogo participaron alcaldes de diferentes ciudades del país como Tlanepantla, Estado de México; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Pachuca, Hidalgo.

Mientras que en Río Bravo, con el objetivo de beneficiar a la población, el Ayuntamiento que preside el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA y el Diputado Federal EDGARDO MELHEM SALINAS, dieron a conocer la derrama económica de más de 8 millones y medio de pesos, que se tendrá en el municipio para mejorar la infraestructura, gracias al Fondo Fronterizo.

“Estamos muy contentos por la visita que tuvimos de nuestro amigo el Diputado Federal EDGAR MELHEM SALINAS, quien gracias a sus gestiones logró atraer para Río Bravo ocho millones setecientos setenta y un mil quinientos dos pesos, a través del programa

federal Fondo Fronterizo, con el cual se estarán realizando diversas

obras en beneficio de nuestra ciudad”, comento el munícipe.

Así mismo, GUAJARDO ANZALDÚA agregó que, “Nuestro objetivo es coadyuvar esfuerzos como lo estamos haciendo, para abatir las necesidades que tenemos en el municipio, promoviendo el bienestar social, estableciendo proyectos que fomenten la competitividad, los recursos se destinaran serán para el equipamiento urbano y obras de infraestructura con impacto social, desarrollo económico e imagen urbana”.

Aquí un paréntesis para compartirle que con la presencia de LAURA BARRERA FORTOUL, Directora General del Sistema Nacional DIF, se llevó a cabo en Ciudad Victoria, la inauguración del Centro Deportivo Juvenil TAM, único en su tipo en el país, ya que es el primer centro integrador entre personas con discapacidad y jóvenes deportistas, poniendo a la vanguardia al Sistema DIF Tamaulipas que preside MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA.

En el evento se llevó a cabo la firma del Convenio del Programa de Atención a Personas con Discapacidad entre el Sistema Nacional DIF y el DIF Tamaulipas, con el que se coordinará la transferencia de recursos federales por poco mas de 4 millones 500 mil pesos con carácter de subsidios, teniendo como testigos a destacados deportistas que han participado con éxito en competencias nacionales e internacionales de deporte adaptado.

“La misión del Sistema DIF en Tamaulipas y en todo México es mucho más que ayudar, nuestra misión más importante es escuchar y resolver, escuchar y dar esperanza a las familias, quiero decirles que éste Centro Deportivo Juvenil es lo mínimo que se merecen nuestros jóvenes tamaulipecos y me gustaría decirles que lo que realmente importa, además de éstos edificios, estas canchas y estos dormitorios, son ustedes los que le van a dar vida a éste centro”, les dijo MARIANA GÓMEZ a los asistentes.

Por su parte la Directora General del Sistema Nacional DIF reconoció el liderazgo y el trabajo con corazón desarrollado por el DIF Tamaulipas, destacando entre otras cosa que gracias al trabajo en equipo, al día de hoy 98 mil niños reciben diariamente sus desayunos escolares, haciendo además el compromiso de continuar apoyando esos esfuerzos.

En ese evento acompañaron a la Presidenta del DIF Tamaulipas y a la Directora General del Sistema Nacional DIF, el Secretario de Bienestar Social GERARDO PEÑA FLORES, MARÍA ANTONIETA SÁENZ de ALMARAZ, Presidenta del DIF Victoria y OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, Directora General del Sistema DIF Tamaulipas.

Cambio de tema para informarle que las cifras finales del periodo vacacional, indican que la cantidad de visitantes durante las dos semanas que comprende el periodo de Semana Santa, se incrementó en más de 736 mil personas, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

La semana de mayor afluencia fue la del 7 al 16 de abril, con dos millones 170 mil 321 visitantes, mientras que en la semana del 17 al 23 de abril se registró una cantidad de 622 mil 673 turistas.

La derrama económica durante las dos semanas fue superior a los mil cien millones 70 mil pesos.

Los municipios más visitados durante la temporada vacacional fueron los de Ciudad Madero, Tampico, Matamoros, Soto la Marina y Nuevo Laredo.

El gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, manifestó que el incremento de turistas a destinos tamaulipecos responde al reflejo de la población del estado y residentes de entidades vecinas en el Gobierno de Tamaulipas.

Vuelvo al Congreso local para mencionar que la Comisión de Desarrollo Urbano y Puertos, dictaminó viables las reformas para garantizar que las empresas contratistas cuenten con la debida solvencia económica y puedan responder en caso de vicios ocultos e irregularidades en las obras públicas en las cuales participen.

El presidente del órgano dictaminador, Diputado CARLOS GERMÁN DE ANDA HERNÁNDEZ, destacó que mediante estas modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se protegerá la utilización de los recursos públicos del Estado.

De otro lado y para que tome usted las precauciones del caso, le comparto que la Coordinación General de Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, informa:

El ingreso de una ola de calor provocará un marcado aumento de temperatura a partir del martes y hasta el sábado, así como vientos fuertes de dirección variable en algunas zonas del Estado.

En la Zona Norte, se prevé a partir del martes un aumento de temperatura, alcanzando máximas de 40°C y mínimas de 20°C, mientras que en la Zona Centro se prevén a partir del martes máximas de 42°C y mínimas de 20°C y la Zona Sur: a partir del martes un aumento de temperatura, alcanzando como máximas de 47°C y mínimas de 22°C.

Finalmente, con la presencia de los “niños Triquis”, campeones internacionales de basquetbol, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) cerró con éxito las jornadas de recolección de juguetes del Programa Universitarios con Corazón de Niño, en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario de Victoria.

El equipo conformado por niños de la comunidad Triqui de la sierra de Oaxaca, Campeones de la Copa de Basquetbol Barcelona 2016, brindó un juego de exhibición en un emotivo programa organizado por la UAT para concluir esta actividad cuyo fin es recaudar la mayor cantidad posible de juguetes que serán entregados a la niñez tamaulipeca de escasos recursos el próximo 30 de abril.

En el evento se contó con una gran asistencia de alumnos de distintos planteles de educación básica de esta capital, que además contribuyeron con su aportación de juguetes a la campaña de Universitarios con Corazón de Niños.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.