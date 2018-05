Pasado Meridiano

Gricelda Guerra Romero

Firmado ante notario

Para este fin de semana los candidatos en Matamoros de Morena a la alcaldía, diputación y al senado preparan su primer masivo, pero ya sin su máximo líder Andrés Manuel López Obrador, lo que vendrá a ser un medidor de la penetración que han logrado en el electorado de este fronterizo municipio.

Este evento se llevará a cabo este domingo en el fraccionamiento Las Brisas, en punto de las 6 de la tarde, uno de los sectores que se ha vuelto el “coco” de varias administraciones municipales, en cuanto al tema de la inseguridad se refiere, donde constantemente se reportan robos a casa habitación, entre otros delitos. Pues será ese lugar donde esta estará encabezando el mitin masivo el ahora ex priista doctor Américo Villarreal Anaya, candidato adoptado por Morena para el senado de la república.

Por supuestamente también estarán presentes el candidato a la alcaldía Mario López y la candidata a la diputación por el Cuarto Distrito Adriana Lozano.

Fue el mismo Mario López quien dio a conocer la noticia de la visita del doctor Villarreal Anaya, para lo que se realizan los preparativos necesarios, por lo que confían en lograr una gran asistencia, dado a la buena aceptación que los matamorenses han tenido a los candidatos de Morena

Para el día siguiente lunes 28 de mayo, se tiene programada una conferencia de prensa en punto de las 8:30 am. En el salón de recepciones del restaurante Los Magueyes.

Por cierto se unió al equipo del ex Secretario de Salud, en el estado en el área de prensa Fernando Chapa y vaya que buena falta que le hacía al candidato de Morena.

Por otra parte luego de la propuesta de José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la republica por la coalicion Todos por Mexico, para regularizar las miles de unidades chocolates que circulan por el país, quienes se dedican a la importación de estas unidades pues reclaman por qué hasta ahora en tiempos electorales, cuando muchos vislumbran un tercer lugar para el PRI en el proceso electoral del 1 de julio, se preocupa por buscar dar esa certeza a las familias que poseen una unidad motriz en esas condiciones, ya que fue el quien frenó siendo secretario de Hacienda esa petición presentada por los importadores, apoyados por la entonces diputada federal Yahleel Abdala.

Importadores locales como Tomas Cantú González cuestionan porque hasta ahora, cuando el PRI está cayendo en las encuestas porque no antes, o porque no hacerlo en estos meses, además de que este ha sido una demanda de años y que ninguna autoridad se ha preocupado por darle solución a este problemática, en el que los más afectados son las personas que perciben salarios bajos, ya que un auto no es un lujo sino una necesidad.

En lo que esto pasa pues el Partido Revolucionario Institucional estará dando arranque a la instalación de módulos de registro de propietarios de autos de procedencia extranjera, para lo que estará ofreciendo una conferencia de prensa este sábado, en punto de las 10 de la mañana en las instalaciones del partido todavía, con eso de que podrían ser desalojados según mencionan las malas lenguas.

Siguiendo con temas de partidos, pues resulta que la Coparmex Matamoros organizó un evento al que fueron invitados los cinco candidatos a la diputación federal por el Cuarto Distrito, no para que fuera un debate, sino más bien para una exposición de ideas.

Pero de los cinco invitados solo dos hicieron acto de presencia, el resto Verónica Salazar por la coalición Por Tamaulipas al Frente, Adriana Lozano por la coalición Juntos Haremos Historia y Ulises Ruiz por Nueva Alianza, argumentando problemas de agenda pues no asistieron.

Mientras que el priista Anto Tovar y Emilio Castañeda por el Partido Verde, como niños buenos recibían su estrellita en la frente por haber participado, pero no se marcharon sino antes recibir un manifiesto de peticiones de los integrantes de la Coparmex.

Por otra parte otro que compareció ante un organismo, pero este del comercio organizado fue el candidato a la alcaldía por la coalición Por Matamoros al Frente, Carlos García quien presentó detalladamente sus propuestas de campaña que están enfocadas, principalmente en el tema que tanto aqueja a los matamorenses como es la seguridad publica preventiva, uno de los 6 ejes de sus propuestas, siendo los otros cinco la Construcción para el Matamoros del Futuro, Impulso para las Nuevas Generaciones, Atención a la Salud y Gobierno Responsable y Transparente.

Al término de su encuentro con los integrantes del comercio organizado, el panista se dirigió a la notaria publica donde realizó la firma del documento en el que venian plasmadas sus propuestas de campaña, para dejar muy en claro ante los matamorenses que si logra el triunfo el próximo 1 de julio habrá de cumplir cabalmente con lo plasmado en dicho documento, de realizar una administración transparente, teniendo como testigos a su suplente Francisco Galván Garza.

Dicho documento quedó inscrito bajo el número 38, 065 del volumen XXXI, en el libro de actas de certificaciones y verificaciones, con lo que el panista se ha convertido en el único de los cinco candidatos a la alcaldía de Matamoros de firmar ante notario sus compromisos de campaña.

Por otra parte vaya revés que le dio el Tribunal Estatal Electoral al Partido Revolucionario Institucional, al ratificar la negativa para un adelanto del financiamiento público, que le otorga el IETAM, luego del recorte que sufriera del 50 por ciento al hacerse acreedor de una multa millonaria.

Y es que el PRI alegaba que sería inequitativa su participación ante los demás partidos en el proceso electoral, cosa que el Trietam afirmó que no de podría realizar adelantos de financiamientos partidas, que son otorgadas según el número de votos recibidos por cada partido en la última elección local, por lo que los partidos nunca reciben la misma cantidad ante lo que no pueden alegar