Fiscal General de la Nación hasta Agosto del 2018 Estratégica la renuncia del Procurador Raúl Cervantes

Por: Abraham Mohamed / mohacan@prodigy.net.mx

La “renuncia” de Raúl Cervantes Andrade a la Procuraduría General de la República solo es parte de la estrategia que está trazada por el gobierno peñista para que el PRI gane las elecciones del 2018.

Y por su sagacidad en estos asuntos y por ser formalmente el líder del tricolor en el Senado, Emilio Gamboa se encargó de “planchar” la renuncia del ahora ex Procurador a solicitud del Presidente Peña Nieto.

Se infiere, de acuerdo con la estrategia trazada, que el licenciado Cervantes Andrade en unos cuantos días, regresará a su escaño senatorial del que se separó con licencia hace casi un año, para asumir la titularidad en la PGR.

Y fíjese usted como son las cosas….precisamente cuando el Presidente Peña Nieto al través del Estado Mayor Presidencial convocó a Los Pinos el pasado domingo 15 al Senador Gamboa para tratar el asunto de la “renuncia” del Procurador, luego de afinar detalles de la misma, lo invitó a que lo acompañara a jugar golf para ambos distraerse y seguir conversando con tranquilidad en el campo sobre algunos otros importantes temas que están pendientes en el Congreso.

Pero, para transportarlo, lo subieron a un helicóptero del Estado Mayor Presidencial que regularmente usa como helipuerto el Campo Marte pues está ubicado frente a Los Pinos y ahí fue cuando al abordarlo le tomaron fotos en las que se ve que alguien llevaba una bolsa de palos de golf para subir al aparato, fotos que se difundieron para joderlo, acusándolo de utilizar ese helicóptero militar para sus diversiones, cuando realmente él en ese momento era un invitado del Presidente.

Consideré conveniente hacer éste apunte, solo porque fue parte circunstancial, anecdótica, de la trama que es la “renuncia” de ahora ex Procurador Cervantes Andrade sobre la cual continúo informándole.

Sepa usted que efectivamente en un principio se consideró que él era el adecuado para ser designado por el Senado como el Fiscal General de la Nación.

Parecía que no habría mayor problema, pero no contaron con que la dirigencia del PAN tenía otros planes, que ya se vieron, y uniéndose a organizaciones civiles se opusieron los panistas a ese propósito del gobierno peñista, aduciendo –con razón- que Cervantes Andrade no sería un Fiscal autónomo ni menos independiente, porque él era un marcado militante del PRI, inclusive que era Senador priista con licencia, lo cual es cierto.

Su descalificación fue un argumento para golpearlo a él y al Presidente Peña Nieto directamente.

Lo más conveniente, antes de que el tiempo avanzara y la situación empeorara, fue “renunciarlo” para desinflar la campaña de ataques y que de acuerdo con la Ley Orgánica de la PGR y su reglamento, sea el Sub Procurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán quien lo supla encargándose del despacho y de la gestión institucional de la PGR.

Por otra parte, creo que en el Senado se va a detener la designación del Fiscal General de la Nación hasta después de las elecciones del 1 de Julio y me atreveré a adelantarle que esto ocurrirá cualquier día de Agosto del 2018, obviamente antes de acabe el período de la LXIII Legislatura pues los nuevos Senadores y Diputados Federales tomarán posesión el 1 de Septiembre para instalar la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión ante la cual rendirá protesta el nuevo Presidente de la República, sea quien sea, el 1 de Diciembre del 2018.

PARPADEOS…PARPADEOS….

Inolvidable para el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, será que sus 58 años de vida los cumplió este martes 17 de Octubre en una celda de la cárcel de Tamatán en Ciudad Victoria, abandonado por aquellos que se decían sus amigos y a los que enriqueció haciéndolos partícipes de sus negocios ilícitos…….

Por su parte, el ahora diputado federal veracruzano Alberto Silva Ramos, cómplice del también corrupto ex gobernador Javier Duarte, ya encarcelado en el Penal de Pacho Viejo, hace gala de insultante desfachatez y cobijado por el fuero que le da la diputación, se mofa de quienes lo acusan de ser cómplice de los delitos por los que está preso su Jefe Duarte, entre otros, de haberse birlado casi mil 500 millones de pesos cuando fungió como Secretario de Desarrollo Social y Coordinador de Comunicación Social del Estado. Ah, y para que no haya duda de que “lana le sobra”, no se midió el sábado pasado en la celebración de su matrimonio con su ex secretaria Cindy Paola Virues Rodríguez, “a quien en su momento –según Ángel Álvaro Peña- se le acusó de cobrar sumas millonarias en el PRI estatal a favor de su novio, o sea su actual esposo”, cuando era el dirigente del partido.

El “Cisne” Silva, igual que Tarek Abdala quien también es diputado federal y fungió como tesorero en el gobierno de Duarte, pueden ser desaforados porque la solicitud está por ser debatida y aprobada en el Pleno de la Cámara, para que se les enjuicie por los delitos que les imputa la Fiscalía de Veracruz.

No más impunidad, es lo que exige el gobernador Miguel Ángel Yunes.