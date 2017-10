T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

FORMAL PRISIÓN “Al GEÑO”, ES UN ACTO POLÍTICO-HISTÓRICO

SE CONFIRMA: “NO HAY TREGUA PARA VIOLENTOS Y CORRUPTOS”

TRAS LA FORMAL Prisión decretada en el marco jurídico por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de ciudad Victoria JUAN HAM GONZÁLEZ, contra el ex gobernador de Tamaulipas EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, en mi punto de vista, “esto, es un acto que habrá de quedar como un ejemplo histórico de justicia”, porque nunca antes en la vida política del estado, se había encarcelado a un ex gobernador bandido como hoy ha ocurrido en esta querida tierra tamaulipeca, esto, debido al encierro “del Geño”, por haberse apropiado de 1,600 hectáreas ubicadas en el puerto Industrial Altamirense, terrenos que son parte del Patrimonio Estatal y no de particulares. Y con ello, se refrenda el compromiso de que, “no hay, ni habrá tegua contra los violentos y corruptos”. Más claro, ni el agua.

EL JUZGADOR del caso, aseguró haber encontrado suficientes elementos para dictaminar la formal prisión contra Hernández Flores, a quien se le imputan los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita y aunque uno de los abogados “del Geño”, dijo sacará pronto de la prisión a su cliente, eso no será tarea fácil, porque si analizamos de manera profunda este tan sonado caso, debe recordarse que “el que la hace la paga y el que la hizo, la tiene que pagar”, motivo por el cual ayer jueves, se le notificó a Hernández Flores, la decisión de la formal prisión, detalle por el que, se le ha dejado confinado al Geño Hernández, en el reclusorio capitalino.

FUE LA FISCALÍA anti corrupción de Tamaulipas, la que de manera tajante acusó al ex gobernador del Estado. Y si “Eugenio Hernández Flores, nunca se fue de ciudad Victoria”, eso fue quizás a que el ahora detenido ex gobernador, nunca imaginó que la autoridad estaría obrando con irrestricto apego a derecho y con decisiones justas.

POR LO QUE, este delicadísimo tema, me hace pensar que, “la decisión judicial”, de encarcelar al otrora influyente ex mandatario estatal Eugenio Hernández Flores, originará sin duda que, “muchos de los políticos, mal llamados servidores públicos que no hicieron bien su trabajo político, administrativo y financiero, sin temor a equivocarme, “ya pusieron tierra de por medio”, todo porque “la espada anda súper desenvainada” y por consiguiente, pronto habremos de ver que muchos de los ex Presidentes Municipales bribones, también habrán de reunirse en el interior del CEDES, con quien fuera el omnipotente jefe político de ellos.

HERNÁNDEZ FLORES enfrenta la causa penal No. 67/2017, en la que también hay otros implicados como el ex Secretario de Obras Públicas de Tamaulipas ALBERTO BERLANGA, quien está plenamente identificado como uno de los socios, cómplices y presta nombres del GEÑO, individuo que, naturalmente, “ya es otro de los más buscados en Tamaulipas”, del que se espera, pronto sea detenido por los agentes investigadores de la PGJE.

POR TAL MOTIVO, se reitera que la detención y el encierro formal de Eugenio Hernández, viene a confirmar el compromiso del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA de combatir de manera frontal todos los actos de corrupción e impunidad, detectados en Tamaulipas, detalle por el que, al confirmarse la Formal Prisión “al Geño” ayer jueves, eso ha dejado estupefactos a todos los malandros del renglón político, porque esto, “de la acción penal contra delincuentes de cuello blanco”, nunca se había visto en nuestro querido Estado.

POR LO ANTERIOR, les comento que, “TAMAULIPAS, desde hace años estaba convertida en tierra de ladrones con credencial”, eso siempre se ha dicho y nadie lo desconoce, pero como los funcionarios rateros pertenecían al mismo truculento establo político, nunca se les aplicaba la ley, motivo por el cual “los maleantes con charola, hacían lo que les daba su regalada la gana” y por eso, saqueaban a lo lindo las arcas financieras de los municipios y del estado, pero eso, ya no habrá de suceder, porque es cosa del pasado, y porque el nuevo gobierno dirigido por el Lic. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, “viene luchando contra viento y marea”, con el sano propósito de recuperar todo lo que es patrimonio del estado, como es el caso al que hoy aquí hacemos referencia.

MATANZA DE SAN FERNANDO, FUE EN ÉPOCA DEL GOBIERNO DE GEÑO

POR OTRA PARTE, no debe olvidarse también que, en el Gobierno del encarcelado ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, fue cuando hubo el registro de la matanza de 172 personas desconocidas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, cuyo tema causó enorme expectación y asombro, pero además temor y zozobra, cuyos cadáveres fueron llevados a las morgues y los cuerpos, tuvieron que ser sepultados en la fosa común, sin haber sido identificados, por no tener familiares en esta región.

Y PESE A ESTA clase de resultados de alto peligro social en Tamaulipas, el hoy detenido ex gobernador Hernández Flores, con marcado cinismo e irresponsabilidad política, decía que el tema de las matanzas y la inseguridad en esta entidad, era problema de Federación, desligándose cruelmente de su responsabilidad como Gobernador del Estado. Y por eso hoy GEÑO, se encuentra ante un serio dilema judicial, porque haberse decretado la formal prisión en su contra, eso habla de que el Juzgado Penal, encontró suficientes elementos para que GEÑO, sea enjuiciado en el marco de la ley.

Y POR ESTE fundamental motivo, también debe quedar claro, lo que con firmeza dijo en plan enérgico el Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de que en Tamaulipas, “no hay tregua para los violentos y corruptos”.

