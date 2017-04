Tendencias

Oscar Contreras Nava

Fortalece Cabeza relación con Texas

La semana pasada el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca fue reconocido por el Senador John Cornyn por su visión y liderazgo y esto causó cierta sorpresa entre la clase política y la ciudadanía del estado.

Y es que el mandatario estatal en estos seis meses y medio que lleva su administración, aún no ha presentado algún resultado que lo destaque de los demás gobernadores que Tamaulipas ha tenido.

Sin embargo, el Senador texano lo hizo porque Cabeza ha podido fortalecer las relaciones entre Texas y Tamaulipas, lo cual es crucial en estos momentos, ya que las relaciones comerciales que nuestro país tendrá en el futuro con los vecinos del norte se están definiendo.

Es importante comentar que el Senador Cornyn no es cualquier legislador, es un hombre de Estado que sabe lo que dice y los efectos que producen sus palabras, estudió leyes y periodismo y esto le da un valor muy especial a los conceptos vertidos sobre el trabajo que realiza el gobernador García Cabeza de Vaca y por eso ha dicho:

“Es grandioso ver jóvenes y visionarios líderes, como el gobernador, salir y tomar responsabilidad en los retos que enfrenta México y Tamaulipas en particular y me satisface verlo aquí, porque es y será mi aliado trabajando juntos para demostrar al resto del país, porque nuestra relación con México es tan importante y por qué nos tenemos que preocupar de lo que pase en ambos lados de la frontera; pero no pasa por accidente o coincidencia, solamente pasa cuando tienes líderes sobresalientes como el gobernador (Francisco García) Cabeza de Vaca”.

También tenemos que mencionar que el senador republicano asegura que la construcción de un muro fronterizo “no tiene ningún sentido” en algunas áreas y lo mejor es combinar más personal, tecnología e infraestructura para cuidar la frontera con México.

Esto lo acerca más a lo dicho por el gobernador García Cabeza de Vaca quien ha expresado: “que lejos de estar construyendo muros, lo que debemos construir son más puentes, no solamente puentes hechos con concreto, sino puentes de oportunidades, puentes que nos permitan fortalecer el desarrollo económico; pero sobre todo puentes que coadyuven a mejor la calidad de vida de las personas que habitan en ambas partes de la frontera”.

Después de esto, tenemos que reconocer que el gobernador tamaulipeco tiene una especial manera para ejercer la política con nuestros vecinos del norte y eso a su administración le da un plus y la distingue, porque nunca nadie antes había acercado tanto a Tamaulipas con Texas.

El caso es que el gobernador tamaulipeco está demostrando que es un político de grandes ligas y esto lo reconocen los norteamericanos como el Senador John Cornyn, pero ahora lo que falta es presentar logros, éxitos y resultados de su gobierno, para pueda marcar la diferencia con los demás gobernadores y hacer realidad la nueva historia que busca realizar durante su mandato.

Para finalizar, los primeros informes sobre el número de visitantes que tuvo el estado en estas vacaciones de Semana Santa indican que hubo un crecimiento y Playa Miramar obtuvo el primer lugar.

Este resultado es por la infraestructura hotelera y de servicios con que cuenta este lugar, pero también por la atención y la seguridad que se le ofrece a los turistas y visitantes.

Sin embargo, en esto tiene mucho que ver el trabajo que realizó el presidente municipal de Madero, Andrés Zorrilla Moreno, quien con tiempo preparó un operativo de atención y seguridad, para cubrir toda la playa y darles a las familias que estuvieron en este lugar, la tranquilidad que requieren para descansar en sus vacaciones.

Con ello, Zorrilla Moreno, confirmo que Playa Miramar está dentro de los diez los lugares turísticos de playa que fueron más visitados en el país y esto, es un logro de su gobierno municipal, ya que por su parte realizó una intensa promoción y tuvo éxito, pero además por la coordinación que mantiene con el gobierno del estado y con las fuerzas federales y de seguridad estatal. Ni más ni menos.

Apunte final. El secretario de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán Migliolo, asegura que pudieran presentarse toma de carreteras y de oficinas federales de apoyo al campo tamaulipeco, ya que el presupuesto para los programas autorizados viene muy reducido y comenta:

Tan solo en el programa de concurrencia, de los 250 millones de pesos que se autorizaron en 2016, para este 2017 será de apenas 70 millones de pesos, cifra que no alcanzará para todos.

De tal manera, que todo aquel productor que se apoye en este programa, tendrán que ser de escasos recursos económicos y porque realmente lo merecen, dado que el recurso que se dispondrá, no se podrá repartir como barajitas.

“Nosotros ya estamos preparados para registrar a los productores en el programa y también con grupos de trabajadores que empezarán a analizar cada uno de los proyectos que se presenten, pero el que se valide, tendrá que alguien que verdaderamente necesite el recurso”.

Finalmente, Alemán Migliolo ha dicho “respeto la forma en que se hacía anteriormente, que era como el de repartir barajitas de juego, ahora no, ahora lo vamos a hacer con profesionalismo, transparencia y en todo momento, en apoyo a quienes verdaderamente necesitan los recursos”. Así de simple.

