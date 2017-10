AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Fracturado y sin rumbo el PRI

Nuevo Morelos, está de fiesta

Se alborota al pollerío político en Ocampo

Hemos visto como el PRI en Mante enfrenta un reto difícil ante la salida de algunos líderes locales, producto de simulaciones, pleitos, discriminaciones, fracturas, dimes y diretes entre grupos y actores políticos.

Ante esta situación la falta de Prudencia, Tacto, e Inteligencia se ha visto nula por parte del Diputado Federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS, ya que en días pasados se evidenció en las redes sociales donde se “gancho” en dimes y diretes con un habitante de la zona Temporalera conocido como ARCE GARCÍA y que todos sabemos que se trata de ARCENIO GARCÍA REYES , cuyo usuario de Facebook le hacía un reclamo muy justificado sobre el pésimo estado de la carretera que es la principal arteria de esta zona temporalera El Abra a Tantoyuquita, la cual dice que solo es parchada temporalmente, pero que nunca ha estado en buenas condiciones.

Señala GARCÍA REYES en su queja dirigida directamente al legislador federal que siempre ha sido una promesa de campaña de todos los partidos y personajes políticos en el sentido de gestionar apoyos, programas y recursos para aplicarlos en la gente del campo, pero que siguen siendo sólo promesas.

Lo anterior, le molestó al diputado que desencadenó una discusión en ambas cuentas de Facebook de los protagonistas que deja muy mal parado al propio legislador más que nada por la figura que él representa.

No tenía necesidad de “gancharse” en un reclamo justificado de ARCENIO GARCÍA, puesto que no es la única persona de la zonte temporalera del Mante que se queja y denuncia la falta de interés de gobernantes y de políticos por apoyar a las familias de la zona rural.

ARCENIIO, fue dirigente juvenil agrarista en el PRI Mante y ha sido un incansable luchador social en la zona temporalera, muy marginada y olvidada. Ya pintó su raya. No quiere saber nada del partido tricolor ni de sus falsos y mentirosos políticos.

Realmente, GUEVARA COBOS no debe de gancharse en los reclamos y críticas que le hacen gente de su partido. El PRI no debe dividirse de cara a la elección federal.

Y más aún, cuando se supone que el propio Legislador Federal ya lleva buen rato realizando trabajos de fortalecimiento en el PRI Mante, pues en sus diversas cuentas de redes sociales pública imágenes sobre las reuniones que realiza con familias de la zona rural y de diversas colonias de la urbe cañera, donde precisamente escuchar quejas y reclamos de lo olvidado que están por parte del gobierno sea del color que sea.

Pero no solamente se quejan por la falta de voluntad de los gobiernos en el sentido del nulo apoyo que reciben en cuanto a becas, despensas y otros subsidios sino que también en el caso de los simpatizantes del PRI, le reprochan las imposiciones que se han dado en dicho partido y donde no se consulta a la base, es decir a la gente que se parte la mandarina en gajos en cada proceso electoral.

No gustó al priismo local la manera por ejemplo en que se ratificó a doña LUPITA ACEVEDO, puesto que no pudo ni siquiera sacar adelante la elección del año pasado, además de que no es inspiración para los líderes seccionales, lo mismo que el recién nombrado dirigente del Movimiento Territorial, cuyo integrante del grupo político que encabezó el extinto ex alcalde Dr. HUMBERTO FLORES DEWEY y que posteriormente fue dirigido por la ex diputada federal ROSALBA DE LA CRUZ REQUENA y su yerno CARLOS SÁNCHEZ, no es muy bien visto por los sectores activos del municipio.

Este grupo político recientemente se “desintegró”, pues uno se fue a dirigir al PES, como lo es JULIO PEÑA SEGURA, otros más se fueron a MORENA y otros se quedan en el PRI, apoyando a GUEVARA COBOS en sus proyectos políticos.

La mayoría de quienes andan alborotados en el PRI y quienes ocupan carteras en el comité municipal de dicho partido, son cartuchos muy quemados, son personajes desgastados y con mala fama de corruptos, pues cuando ocuparon algún cargo público en la alcaldía, se caracterizaron por servirse con la cuchara grande y se olvidaron de ayudar a los líderes seccionales de ese partido.

Ahora bien, si es cierto que finalmente ALEJANDRO GUEVARA COBOS ande buscando la candidatura del PRI para disputar a la presidencia municipal el próximo año, sería bueno que se sacuda algunos lastres que trae con él.

Sería bueno también que ya no se divida ni fracture al partido con la imposición de personajes no gratos en las principales carteras del partido.

En efecto, el legislador es un buen político, un buen operador de sus propios proyectos, pero no tiene necesidad de andar poniendo la cara para que otros le reclamen precisamente por lo que ha dejado de hacer ese partido a favor de las causas más necesitadas y la carga de personajes que ya no son bien visto por la sociedad. Eso no suma, pero en cambio sí resta.

En Ocampo, Tamaulipas, el PRI ve en su alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO a su mejor gallo para ir de nueva cuenta por la presidencia municipal.

Es decir, que si en tiempo y forma, el alcalde pide permiso a la gente y a su partido para ir por la reelección, tiene el apoyo y el respaldo de la mayoría de los ciudadanos del llamado vergel tamaulipeco.

Y es que PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO ha hecho un buen papel como gobernante, gestionando ante gobierno federal y en el congreso de la unión, programas y apoyos que beneficien a la gente de Ocampo.

Tan sólo para realizar obra pública en ese municipio, fomentar el deporte a través de la construcción de canchas, parques y campos, además de fomentar la cultura, promover y generar empleos, además de impulsar programas sociales y de salud, logró gestionar poco más de 16 millones de pesos que son aplicados en el desarrollo del vergel tamaulipeco.

Ciertamente, el alcalde fue muy respaldado por los legisladores federales priistas, pero de los que más lana recibió fue de ALEJANDRO GUEVARA COBOS y de EDGARDO MELHEM SALINAS.

Recientemente, el alcalde PEDRO JAVIER volvió a viajar a la ciudad de México, donde se entrevistaría con funcionarios federales y legisladores a fin de que incluyan a Ocampo en el programa de apoyos y obras del paquete fiscal del próximo año.

Ha sido sin duda uno de los alcaldes que más recursos logró bajar del Gobierno Federal, y lo seguirá haciendo.

MUÑIZ CAMACHO ha creado un verdadero liderazgo territorial y en su partido no tiene quien le haga sombra y no porque no quieran participar como aspirantes a la alcaldía sino que se dan cuenta que es un gallo muy fuerte.

En cambio, se dice que por el PAN, la candidatura la buscará el ex alcalde VICENTE GUERRERO, lo mismo que JESÚS PUENTE, este último quien parece traer el visto bueno y la línea de quienes políticamente mandan en la región cañera del centro y sur de Tamaulipas.

Por MORENA, figura ENRIQUE NAVA IRACHETA, de quien se dice buscará la candidatura de ese partido para la alcaldía de Ocampo.

En la lista de aspirantes, aunque no se sabe por cuál partido, figuran también los nombres del ex alcalde JUAN ENRIQUE LICEAGA y de su esposa FLOR MARTÍNEZ.

En cambio, otro alcalde priista con posibilidades de la reelección, es el de Nuevo Morelos, TONY RIVERA, quien este día y junto a su esposa MARISELA NÁJERA dieron inicio a las fiestas de octubre con motivo de celebrar el 157 aniversario de la fundación de ese municipio.

El programa de actividades se inició con una cabalgata tradicional, donde también habrá jaripeo, baile y muchas actividades más.

TONY RIVERA, se ha preocupado no solamente por llevar acciones de bienestar a la gente de su pueblo sino que también se destaca por la realización de mucha obra pública, apoyo al deporte, a la cultura y fomento a la salud. Pero existe algo más que todos esos beneficios. Mantiene la paz, la armonía y la unidad familiar en Nuevo Morelos.

Finalmente, concluimos esta columna para comentar de igual manera que durante los próximos días del 25 al 29 de octubre, el Mante estará de manteles largos.

El alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA dio a conocer el programa de actividades a desarrollarse con motivo de la celebración del LXXX aniversario de El Mante, Tamaulipas.

En estas actividades se realizarán conferencias, exposiciones, la inauguración de la Hemeroteca, fototeca y Mapoteca, foros temáticos, una rodada y festivales artísticos, entre otras.

De tal forma, que el alcalde LEAL GUERRA está invitando a la ciudadanía en general a participar en todos los eventos con motivo del LXXX aniversario de la Fundación del Mante.

Tamaulipas en general, también estará de fiesta, pues ya inicia el evento Ferial en la capital del estado. Hay que ir.

