ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Fructífera gira de trabajo de FJGCV, anuncio 30 MDP e inauguro C.4.

*.- además el gobernador entrego 5 patrullas y se dio baños de pueblo.

Durante gira de trabajo realizada el pasado sábado en esta Ciudad, el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; dio a conocer que se ejercerá una inversión de 30 millones de pesos, en la rehabilitación de pavimento de las principales vialidades de El Mante.

Acompañado del alcalde Juan Francisco Leal Guerra, dijo que esta acción beneficiará a más de 90 mil personas, con trabajos de Fresado, Re encarpetado, Bacheo y señalamientos, y reiteró su compromiso de seguir con los trabajos de gestión para hacer llegar más apoyos, sobre todo en la generación de empleos, ya que es una prioridad de su gobierno.

Durante su gira de trabajo, inauguro el llamado C- 4 y en el mismo lugar, entrego 5 patrullas de las llamadas de proximidad para ofrecer mayor seguridad a los habitantes de esta región cañera y en donde el polo de acción es El Mante y enseguida ofreció una conferencia de Prensa al aire libre.

Al término de la Conferencia de Prensa, en la que toco el tema de inseguridad y hablo de la corrupción, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en compañía del alcalde Juan Francisco Leal Guerra se trasladó a un negocio de tacos ubicado en la esquina de las Avenidas Hidalgo y Juárez, ubicado en el centro de la Ciudad.

Como parte del baño de pueblo, el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, recorrieron varios negocios ubicados en la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles”, hasta parar en el establecimiento de Marisco propiedad de Rufino Hurtado.

El gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entre ellos el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verastegui Ostos; abordaron la unidad de fuerza motriz que los llevarían de regreso a la capital del estado, mientras que el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; se quedaba sumamente contento por la gira de trabajo y los beneficios.

A su paso por la plaza principal, el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca; se sentó en una silla de la mesa que estábamos compartiendo con el comunicador Jaime Pérez Uscanga; luego llegaron un gran número de comunicadores sociales, para tomarse la llamada foto del recuerdo.

Durante su estancia en dicho lugar, entrego una tarjeta que contenía su número de teléfono, y tras manifestar tómele la foto para que todos la tenga, expresó “Yo les voy a contestar personalmente, que no sean chismes, algo serio, no tengan miedo, necesitamos la participación de todos, por eso soy su gobernador”.

Minutos más tarde, conocimos que no solo el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sino que también el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verastegui Ostos se incomodaron ya que hubo algunos comunicadores que no los dejaban ni saludar a la ciudadanía.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la gira de trabajo del gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca realizada el pasado sábado en esta Ciudad, fue realmente fructífera ya que además de la inversión de 30 millones de pesos anunciada, inauguro el C-4 y entrego patrullas para la seguridad.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Antes de que se nos pase, damos a conocer que este domingo 25 de Marzo del 2018, el Ejido Celaya de este municipio estuvo de manteles largos, con motivo de cumplir 73 años de haber sido fundando, informo el Presidente del Comisariado Ejidal, el ex – diputado Local entre otras cuestiones, GABRIEL ANAYA FERNANDEZ, el cual con demás autoridades de la comunidad y voluntarios, organizaron el convivio y también el desarrollo del jaripeo, entre otras actividades que se realizaron….. Por cierto que muy activos en el área de la cocina, observamos a los ex – diputados Locales, JOEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ y LUCIA NAVA SALVADOR, ex – diputada que en estas fechas es regidora del Republicano Ayuntamiento de El Mante, una familia muy pero muy unidad y trabajadora también….. En diálogo con amigos de la llamada zona temporaleara, conocimos e voz del que fuera primer síndico en la administración municipal que encabezo Don JAVIER VILLRREAL SALAZAR, que hace poco falleció y que es JOSÉ NIEVES MARTÍNEZ, Comisariado del Ejido El Olímpico; que en Diciembre del 2017, falleció en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas; la señora OLGA PORTALES MIRELES, que era hermana de Don INDALECIO PORTALES MIRELES y tía del actual candidato a presidente municipal, JULIO PORTALES MARTÍNEZ….. Por nuestra parte aunque hace unos meses ya, desde este espacio enviamos nuestro más sentido pésame a las hijas y los hijos de la doña OLGA PORTALES MIRELES que era esposa del que por muchos años fuera maestro de un servidor, JOSÉ ISABEL AVILES; el que hace unos años falleció también en la Ciudad de Reynosa, a donde se fueron a radicar, QEPD….. En información del Congreso del Estado, damos a conocer que en el marco de los trabajos legislativos de esta semana, Diputados de las diferentes fuerzas políticas, votaron a favor una Iniciativa que busca incluir al titular de la Comisión de Energía del Estado de Tamaulipas en la Comisión intersecretarial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, tema que será turnado al Pleno del Congreso, en el momento oportuno para su aprobación final, esto luego que los integrantes de las Comisiones de Desarrollo Sustentable y la Especial de Cambio Climático y Energía, dictaminaron viable esta propuesta, al coincidir, que con esta acción legislativa, se contribuirá en el aprovechamiento de fuentes de energía renovables….. Con relación a lo anterior, el Diputado Local CARLOS GERMÁN DE ANDA HERNÁNDEZ; resaltó que la Comisión de Energía del Estado, tiene como objeto establecer las políticas, estrategias y directrices que coadyuven en el desarrollo de la energía no renovable y el aprovechamiento de estas en la entidad, a fin de coadyuvar objetivamente con el Plan Estatal de Desarrollo y sus metas dentro esta materia y comento que actualmente la Comisión Intersecretarial, la preside el titular del Poder Ejecutivo del Estado y que se integra, además, por los Secretarios de Finanzas, Administración, Desarrollo Económico, Desarrollo Rural, de Educación y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por lo que consideró pertinente incluir al de la Comisión de Energía….. En otra información del Congreso del Estado de Tamaulipas, manifestamos que este lunes 26 de Marzo de 2018, Diputados Locales tendrán actividad en Comisiones, a partir de las 15: 00 horas y para mañana martes 27 de Marzo, tendrán actividades legislativas en comisiones, a partir de las 9: 00 horas, de acuerdo esto a la información que se nos hizo llegar, y que la Sesión Pública Ordinaria de mañana martes, iniciara a las 11: 00 horas….. Mientras tanto en esta urbe cañera, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; reitero su compromiso con el deporte y también el fomento de la sana convivencia entre los trabajadores, al estar presente en el “Encuentro Deportivo Intersindical” realizado en el Auditorio Municipal y organizado por el SUTEM….. Por cierto que con relación a esta actividad deportiva, el Secretario General del SUTEM, PERFECTO LARA SALAZAR, agradeció el apoyo mostrado por el Gobierno Municipal que preside JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA con cada uno de los empleados del Municipio, quienes tuvieron a bien el participar en fútbol, voleibol, carrera de costales, además de tener una convivencia familiar….. Durante esta actividad deportiva, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; acompañado por el Director de Deportes en el Municipio SOREN ALBARRÁN ELIZALDE, reiteró que una de las principales prioridades del Gobierno del Cambio, es el fomento de actividades de convivencia familiar, y se mostró muy contento por el gran trabajo en equipo que realizan todos y cada uno de los empleados de los diferentes departamentos del Ayuntamiento…. Como parte de actividades culturales que se realizan en el Festival Artístico organizado por el CAM y realizado en las instalaciones del Teatro del IMSS, la directora de este Centro, Profesora ELSA MARÍA IBARRA MARTÍNEZ, agradeció al Gobierno Estatal y Municipal, por el gran apoyo interés que tienen con la educación inclusiva….. Por su parte en esta actividad, el alcalde JUAN FRANCISO LEAL GUERRA estuvo acompañado por la primer síndico NORMA LILIAN BENAVIDES RODRÍGUEZ, y felicitó a la Directora del CAM, al personal docente y a todas las familias de estos grandes artistas, por la excelente labor inclusiva que realizan diariamente con ellos, así mismo declaró clausuradas las actividades por el mes de la educación especial….. Claro que esto no tiene nada que ver, que en el marco del aniversario luctuoso del que fuera candidato del PRI a la presidencia de la república, LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA; asesinado en la colonia Lomas Taurina de la Ciudad de Tijuana; surgieron dos nuevos valores del PRI, uno de ellos, GEGORINA LERMA la cual tuvo a cargo de la organización del evento y el joven CHISTRIN ALEJANDRO MEDINA VILLASANA….. Solo algunos de los que estábamos cercas escuchamos al ex – dirigente local del PRI, JOSÉ CARLOS BALBOA ANAYA; decir a la actual presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI, GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ “Ya suelta el micrófono Lupita y recibió como respuesta de la susodicha, hay para la otra”….. Las palabras del profesor JOSÉ CARLOS BALBOA ANAYA, llevaban un tono muy pero muy molesto en contra de la dirigente municipal del PRI, LUPITA ACEVEDOD DÍAZ; de quién a decir verdad luego de su ratificación, como que no dejo a todos contentos y hay versiones en el sentido, que solo espera la ubicación como regidora dentro de la planilla que encabeza JULIO PORTALES MARTÍNEZ, candidato del PRI a la presidencia municipal de El Mante, para poder renunciar….. En el PRI municipal, dicen aquí no hay nada, luego que quien estaba apoyando para que esto funcionara medianamente ya ni viene y lo peor, es que ya ni le habla a GUADALUPE (LUPITA) ACEVEDO DÍAZ, yo creo que las cosas no andan también que digamos, se dijo a un servidor el pasado fin de semana…..Más sin embargo en nuestro interlocutor, se abrigo la esperanza que con el inicio de la campaña política electoral para la elección del 1 de Julio del 2018, llevando como candidatos el PRI, a JOSÉ ANTONIO MEADE a presidente de la República, como ALEJANDRO GUEVARA COBOS y YAHLEEL ABDALA CARMONA para senador de la Republica por el estado de Tamaulipas, FLORENTINO AARON SÁENZ COBOS a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral y JULIO PORTALES MARTÍNEZ para presidente municipal, ojala que esto se componga ya que no puede vivir uno de la ilusión y más cuando observa uno que algunas y algunos de los que traicionaron al PRI en la pasada elección, se acercan en busca de espacios como si nada, nada hubiera pasado….. Hasta el momento de nuestro regreso a esta Ciudad, ninguno de los invitados de honor había llegado al Ejido Celaya, en el que GABRIEL ANAYA FERNÁNDEZ, presidente del Comisariado Ejidal; invito a los vecinos de tal lugar así como de otras de la llamada zona temporaleara, los invitaba a comer y después al Jaripeo pero también al gran baile que tenían programado, con motivo del 73 aniversario de dicha comunidad rural….. El ante pasado domingo en que estuvimos presentes en la reunión informativa del Apoderado Legal de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, JOEL DE LA ROSA GONZÁLEZ; nos comentó a un grupo de comunicadores sociales, que ha estado enfermo pero que más sin embargo sigue adelante en esta lucha por el pago de los Fideicomisos y el pago del Daño Patrimonial con motivo de la fraudulenta “quiebra” que se llevó a cabo….. Aprovechamos el espacio, para enviar nuestro más sentido pésame, al compañero y amigo de un servidor, el productor cañero del Ejido Cuauhtémoc, VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ ESCOBEDO, quien por cierto la tarde de este domingo en compañía de familiares y amistades, dio cristiana sepultura en el Panteón Español de la Ciudad de Reynosa, a su hermana AMPARO RAMÓREZ ESCOBEDO, QEPD….. Como punto final a estos comentarios, enviamos un afectuoso saludo para el buen amigo de un servidor, JORGE TORRES MAYORGA; quién se encuentra firme y brindándole una muy buenas atención, a los comensales que acuden a la cafetería La Aleta que está ubicada por la calle Pedro José Méndez, entre la calle Galeana y el Boulevard Manuel Cavazos Lerma, al poniente de la Ciudad.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com