EL COLUMNISTA

Por: Escalante

FUERA EL PRI DE MORENA

López Obrador pide el voto para todos los Candidatos de MORENA en Mante, sin conocer los antecedentes políticos de sus gallos como ex funcionarios del PRI.

En la gira que realizará el Candidato a la Presidencia de la República por la Coalición conformada por MORENA, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, estuvo este miércoles alrededor de las 16:00 horas, en la plaza principal de ciudad Mante, Tamaulipas; lugar donde el oriundo de Tabasco dió un buen discurso social, dirigido a las masas ciudadanas presentes, todo iba bien, el rescate de los recursos de la nación, como el Petróleo en manos de empresas extranjeras, mejorar los salarios y prestaciones a los maestros, acabar con la corrupción de los servidores públicos, entre muchos problemas más que aquejan al país, pero llegó la petición esperada apoyar también con su voto a los Candidatos que conforman la coalición sin conocer el antecedente de sus representantes, entre ellos el Candidato al Senado Americo Villarreal Anaya y Héctor López González Candidato a la Diputación Federal por el Sexto Distrito Electoral, por cierto este último ex Secretario de Salud en el Estado en el sexenio del ex Gobernador priísta Tomás Yarrington Ruvalcaba hoy preso en los Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y narco tráfico, entre otros delitos más, además Héctor López fue Diputado Local por el PRI y ex Alcalde del Mante por este mismo Partido, el cuál dejo una deuda millonaria superior a los 38 millones de pesos durante su administración, daño al erario público, que hasta el día de hoy aún no se sobre pone el Ayuntamiento de esta urbe cañera.

El Mante si tiene memoria Andrés Manuel López Obrador, todo marchaba muy bien a su favor durante su discurso, pero a la hora de pedir el voto para ganar la mayoría en el Congreso de la Unión y el Senado, sus representantes a dichas candidaturas por Tamaulipas, están más chamuscados que una plancha de carbón.

Todo mundo sabe del saqueo desmedido del Doctor Héctor López González en su paso como Alcalde del Mante.

¿Cómo darle el voto aún hombre que le debe mucho al Mante?

Por más que el discurso de Andrés Manuel López Obrador, sea bueno y conmovedor para la nación, abajo a son de piso, sus Candidatos dejan mucho que decir y generan descontento y repudió al voto de MORENA.

Pero no confundamos, yo no estoy diciendo que con esto Andrés Manuel López Obrador, va a perder, le resta punto sí, pero las encuestas le dan la diferencia con un marcador insuperable, lo mejor sería votar en Tamaulipas por los Candidatos al Senado y Diputación Federal que convenzan a su pueblo y a la Presidencia de la República yo promovería el voto cruzado en toda la república, no estoy de acuerdo en darle todo el poder a López Obrador, el Congreso y el Senado debe ser representado por todos los Partidos Políticos, no debe de estar sujeto el poder legislativo a las decisiones del Presidente de la República jamás.

De ser así todo el poder en manos de un solo político, podría tener consecuencias inimaginables de autoritarismo, al fiel estilo de Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela y en Rusia el actual mandatario por poner un ejemplo de Naciones, en donde la democracia no existe.

Ismael García Cabeza de Vaca, Vicente Verástegui y Mateo Vázquez, reciben todo el apoyo de la zona cañera, campesina y sector social.

Hoy el Mante refrendó su apoyo nuevamente a los Candidatos por Acción Nacional, el primero de ellos Ismael García Cabeza de Vaca Candidato al Senado de la República, Vicente Javier Verástegui Ostos Candidato a la Diputación Federal por el Sexto Distrito Electoral y Mateo Vázquez Ontiveros abanderado a la Presidencia Municipal del Mante: Los tres recibieron el multitudinario apoyo de la zona cañera, campesina y el sector social.

El masivo encuentro se dió la mañana de este miércoles, en la Colonia Campesina, en un salón de actos de las asociaciones cañeras de la CNPR y CNC, lugar al que asistieron más de 3 mil familias para refrendar su apoyo a los abanderados del Partido Acción Nacional.

El Presidente del PAN en Tamaulipas Kiko Elizondo pudo constatar, la fuerza de Acción Nacional en Mante representada por el Candidato a la Presidencia Municipal Mateo Vázquez Ontiveros.

Sin duda alguna la marcada diferencia a favor de los Candidatos por el PAN en esta zona es visible.

Mateo Vázquez representa la garantía de triunfo de la cabecera Municipal del Sexto Distrito, permitiéndole a Ismael García Cabeza de Vaca y a Vicente Verástegui Ostos, un camino proselitista más cómodo para su campaña.

Vicente Verástegui no se queda atrás, tiene un trabajo muy fuerte en su Distrito, la gente lo quiere y saben de la chamba de los hermanos Verástegui, hombres cumplidores de la palabra empeñada con su pueblo.

Vicente Verástegui al igual que Mateo Vázquez, darán una gran cantidad de votos al PAN y con ello en la suma al Candidato al Senado Ismael García Cabeza de Vaca.

Ocampo se vuelca a favor de Pedro Muñiz Camacho una vez más.

El Vergel de Tamaulipas reconoce el trabajo realizado durante esta administración de su Presidente Municipal Pedro Javier Muñiz Camacho, por cierto actual Candidato del PRI a la Alcaldía, quién a pesar de que el PAN está fuerte en toda la región, en Ocampo el Revolucionario Institucional sigue fuerte por el trabajo de Pedro Muñiz, las familias le reconocen su gran lucha social, en favor del pueblo y de todas las clases sociales, un Presidente Municipal, que a realizado un sin número de obras entre ellas de pavimentación, drenaje, introducción de agua potable, alumbrado, múltiples apoyos a la educación, en materia de salud, vivienda y sociales.

Pedro Muñiz Camacho es un hombre que cumple, pero sobre todo que sabe trabajar por igual, sin distinción de Partidos y clases sociales, su administración sea distinguido por ser una de las que más a gestionado en todo el Estado apoyos Federales para el Municipio de Ocampo.

Ocampo se vuelca a favor de Pedro Muñiz, por generar confianza y certidumbre social.

Pedro Muñiz es garantía de triunfo nuevamente en el Vergel de Tamaulipas, su palabra vale y pesa más que cualquier partido político.

¿Te preocupa tu privacidad en Internet…?

Como parte de los nuevos programas de vinculación y actualización de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el marco de la Semana de las Tecnologías de la Información que llevó a cabo la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales (FCACS) de la UAT en Nuevo Laredo, impartió una interesante conferencia acerca de la importancia de salvaguardar la información y datos personales al utilizar las distintas aplicaciones y plataformas digitales en Internet.

El tema fue abordado por el Licenciado en Informática, Erik Alejandro Saavedra Rodríguez, egresado de la FCACS, que impartió la conferencia titulada: “La curiosidad mató a… ¿el informático?”.

La conferencia tuvo como objetivo concientizar a los alumnos sobre la huella digital que se deja al momento de navegar en internet, descargar apps, utilizar redes sociales, entre otras acciones que son muy comunes al utilizar la tecnología en las comunicaciones.

“Es importante que sepan qué tipo de datos estamos compartiendo cuando estamos conectados a la red”, comentó el ponente en su charla ante los estudiantes, principalmente alumnos de la Licenciatura en Tecnologías de Información de la FCACS.

Al término de la conferencia y en representación del Director de la Facultad de Comercio de Nuevo Laredo, Luis Hernán Lope Díaz, el coordinador de la carrera, Salvador Mota Martínez otorgó un reconocimiento al ponente por compartir sus experiencias.

El joven profesionista, dijo sentirse muy orgulloso de ser un exalumno de la UAT egresado de esta institución, tras agradecer también a los organizadores por la invitación para ser parte de este evento en favor de la comunidad estudiantil.

Cabe mencionar también, que la Semana de las Tecnologías de la Información contó con la participación de otros conferencistas en temas relacionados con gobierno electrónico, sistema operativo Linux, así como de programación entre los que se destacan el curso de desarrollo de videojuegos en Unity y el concurso Programatón 2018.

Facebook: Escalante Noticias

Página web: http://www.noticiasdetampico.mx