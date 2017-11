Factos Conurbados

Por Omar Lara Martínez

Fuera… Fuera…Fuera!!!…

Tal parece que la ex diputada local y ex candidata a la alcaldía de Altamira, GRISELDA CARRILLO REYES, de plano “la trae chueca” con la militancia del tricolor, ya que en días pasados le fue muy mal en una encomienda que le asignó el comité estatal.

Y es que hace algunos días, CARRILLO REYES se presentó ante la militancia del PRI en Ciudad Madero, a donde llegó en su calidad de enlace del comité estatal, junto a JUAN MACHUCA y ERNESTO GUTIÉRREZ, pero no les fue nada bien, debido a que recibieron el rechazo de la militancia, quien está solicitando que el enlace sea alguien que conoce el municipio maderense y no una persona que ni siquiera puede sacar el trabajo en su tierra, siendo una muestra de ello la derrota electoral del 2016 donde no logró ganar la alcaldía de Altamira.

El repudio fue total contra GRISELDA CARRILLO y acompañantes, por lo que tuvieron que emprender ” La Gran Huida”, ya que los del tricolor maderenses no quieren saber nada de ellos.

Lo que es una realidad, es que la novel dirigente del priismo de la urbe petrolera, ELVIA ELOISA BAYARDO DOMINGUEZ, está sacando la casta y sobre todo la cara para afrontar este tipo de situaciones, ya que tiene que realizar mucho trabajo para tratar de recuperar la confianza de los militantes y el electorado en Madero.

BAYARDO DOMINGUEZ, es una joven profesionista con verdaderas ganas de trabajar desde la trinchera en la que se encuentra, con el objetivo de cambiar las cosas al interior del comité municipal de Madero y dar los resultados que el tricolor desea, dejando de lado los fantasmas del pasado…Veremos si lo logra…

Factor Triunfo…

Uno de los factores de mayor fortaleza para ADRIÁN OSEGUERA, es el interés del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por lograr el próximo año ganar la Presidencia Municipal de Ciudad Madero, desde la capital del país han seguido el trabajo realizado por el militante de la izquierda verdadera en los últimos 120 días, a quien identifican como la mejor carta para encabezar una nominación en esta urbe petrolera.

Luego de diversos sondeos entre las bases y algunos sectores, han identificado la tendencia hacia ADRIÁN OSEGUERA KERNION, los analistas del CEN de MORENA , lo observan que se convertirá en el candidato más fuerte en la próxima contienda electoral, debido a su activismo político, acciones de contacto y vinculación con los habitantes de Ciudad Madero, por lo cual es un hecho que le conferirán el cargo de Coordinador de Organización en este mes de noviembre, para que siga adelante su intensos recorridos por las colonias y vínculo con profesionistas y liderazgos de asociaciones civiles.

OSEGUERA KERNION ha tenido como objetivo primario en estos últimos meses llevar el mensaje de AMLO, así como el proyecto alternativo de nación, además de construir una estructura territorial que le permita a MORENA presentarse en las elecciones, como la mejor opción para los maderenses.

Existe coincidencia en torno al escenario político para las elecciones municipales de Ciudad Madero, ya que según expertos y analistas de la política de la capital del estado, la contienda electoral no será nada fácil, pues MORENA y OSEGUERA KERNION arrancaran como favoritos por la Presidencia municipal.

La agenda de ADRIÁN OSEGUERA continúa siendo intensa al recibir decenas de invitaciones a colonias cada día y la programación de encuentros con comerciantes, profesionistas y dirigentes de asociaciones civiles, que le permiten seguir creciendo y logrando cumplir metas en esta etapa previa al proceso…

“El Mexicano”, Formador de Deportistas…

A quienes les fue muy bien durante su participación en el desfile conmemorativo del 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, fue al contingente deportivo del Gimnasio “El Mexicano”, sitio que ha revivido su actividad con el trabajo desarrollado por su administrador OMAR GRIMALDO RAMIREZ.

Durante su paso por la avenida principal del municipio el pasado 20 de noviembre, el contingente del Gimnasio “El Mexicano” hizo una demostración de las diferentes disciplinas que se imparten en el lugar, recibiendo el aplauso de los asistentes al desfile.

Y hablando de las actividades que se llevan a cabo en el centro del deporte de la colonia Vicente Guerrero, en los recientes días se desarrollaron actividades de disciplinas como son Karate Do, Voleibol y Box, los cuales han tenido mucha aceptación, esto gracias a la gestión del administrador del mismo, OMAR GRIMALDO RAMIREZ y de la Secretaria de Bienestar Social del Municipio, ELSA ADRIANA MORATO AVILÉS, del Secretario de Finanzas, ADOLFO ORTIZ FLORES, y del alcalde ANDRÉS ZORRILLA MORENO, quienes han brindado un fuerte impulso al deporte en la ciudad…DE FACTO!!!

