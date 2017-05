SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-FUNCIONARIOS LE HACEN AL TIO LOLO

-EN NUEVO LAREDO CIUDADANOS RESPONDEN ANTE PREDIAL Y CATASTRO

-DESATIENDEN FUNCIONARIOS SUS OFICINAS EN OTROS MUNICIPIOS

El Partido de la Revolución Democrática se fundó el 5 de mayo de 1989, con una ideología política de izquierda, donde su principal objetivo es la búsqueda de la equidad en todos los ámbitos de la vida social humana, que comprende las oportunidades económicas, sociales, políticas y educativas. ALEX PEREZ SANTANA, secretario general del partido de la revolución democrática en Reynosa, quien ha mantenido vivo el espiritu de este partido político.

Hoy, en el marco del 28º aniversario de la fundación del Partido de la Revolución Democrática, se recuerda a sus iniciadores, asi como también debe de reconocerse a quienes lo han mantenido vivo en la actualidad y como partido se encuentran realizando una serie de acciones y gestiones lo que no han hecho otros personajes de la política de izquierda, sino servirse brincando de un puesto a otro….

HAY MERCENARIOS DE LA POLITICA que se encuentran esperando un hueso que ruñir y no les ha llegado, hay quienes aspiraron a ser funcionarios públicos en la nueva administración estatal y no cuentan con nada en las manos ahora que ofrecer como botín político, por lo que las cosas sambiarán el tono en el 2018 al no poder poner nada sobre la mesa para negociar, por lo que su secretario general del PRD local revitaliza con nuevos bríos la política de izquierda del PRD….

POR CIERTO en lo nacional andan fuerte la posibilidad de MIGUEL MANCERA, GRACO RAMIREZ y SILVANO AUREOLES como probables candidatos presidenciales y sino pal baile vamos….

ERASMO GONZALEZ ROBLEDO, ex diputado local y quien militó durante muchos años dentro del PRI, se suma a la lista de los renunciables al instituto político, algo choteado que hagan quienes sin duda seguirán en l apolítica desde otra trinchera y se vayan retobando, cuando alcanzaron las mieles del poder y nomás porque no se les concedió el trabajo que deberían según ellos alcanzar abandonan el titanic…

Sendas acciones prepara la COMAPA de Rio Bravo que dirige el ingeniero RAUL GARCIA VIVIAN en favor de la comunidad riobravense, donde varios sectores se verán favorecidos con obras que llegan del gobierno del estado en favor de mejor suministro de agua y atención al drenaje sanitario de la ciudad, por lo que con seguridad las cosas cambiarán para las familias riobreavenses con recursos que gestiona el gerente RAUL GARCIA VIVIAN y el gobernador del estado asi como la dirección de la Comisión estatal de agua de Tamaulipas a cargo del ARQ. LUIS PINTO COVARRUBIAS que le sabe y conoce del tema bien…

EN NUEVO LAREDO, se está trabajando en el área de catastro y predial como debe ser, sin duescuidar su labor Durante abril, la Dirección de Ingresos del Municipio registró una recaudación en impuesto predial de 4 millones 12 mil 86 pesos, la ciudadanía continúa respondiendo a esta contribución en beneficio de la ciudad.

JOSE ANGEL CANALES, director de Ingresos del Municipio aseguró se lleva un 40.40 por ciento de predios al corriente, equivalente a 59 mil operaciones que reflejan un monto en recaudación de 62 millones 356 mil pesos al 30 de abril, de un padrón de 183 mil cuentas registradas ante la Dirección de Catastro.

En cuanto a la promoción, del descuento de 8 por ciento directo al impuesto predial, terminó en el mes de abril, por lo cual ahora solamente se aplica el 50 por ciento de descuento en recargos, gastos de ejecución y de cobranza, beneficio que se consigue con la Tarjeta Más Acción.

Para este descuento, el propietario es quien debe realizar la operación, es decir, los datos del dueño del predio, dirección, nombre y clave catastral debe coincidir con la persona que está efectuando el pago.

Y mire que asi no sucede en todos los municipios, pues hay funcionarios públicos que le hacen al tío lolo, quieren andar apareciendo en dos y hasta tres posiciones al mismo tiempo en una misma administración pública, esto es irresponsablemente conducido por personajes que se dan golpes de pecho para hacer aparentar lo que no son, lo que no respresentan en realidad en capital político para algunos alcaldes y en realidad las cosas no irán por buen camino de ser personajes que se les siga manteniendo en el erario asi como en la toma de decisiones de políticas públicas como lo hacen sentir a quien desee escucharles, sin duda que la voladora les va a llegar….

DE MAL EN PEOR la dirección de comunicación social del municipio de Rio Bravo, además de no contar con la experiencia y dedicación al trabajo de la infomración con los medios de comunicación, han dejado de lado dar a conocer las verdaderas fortalezas del municipio, no conocen la o por lo redondo y las acciones de impacto como dicen ahi en esta dirección son nada mas lo importante, mucho debería el alcalde GUAJARDO de poner atención a ese tema la falta de comunicación es latente, un problema que vienen arrastrando desde sus inicios en el gobierno local de Rio Bravo entre otros muchos la prepotencia de algunos funcionarios que no responden a los intereses de la comunidad, ni por que alguna vez ya estuvieron en un encargo público le han podido ayudar a la actual administración….

DANIEL TORRES ESPINOZA, Presidente Municipal de Valle Hermoso a través de la Dirección de Ecología a cargo de la Lic. MARTA LAURA GARCIA FORTANEY, encabezaron el Taller para Formación de Capacitadores Ambientales impartido por el personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA). “Somos el primer municipio que cumple con el art 38 del Código Sustentable del estado de Tamaulipas al contar con el programa de educación ambiental formalmente establecido”, dijo García Fortaney. “El Dr. Daniel Torres Espinoza, desde el inicio de esta administración, ha llevado a cabo acciones para el cuidado y protección del medio ambiente y en esta ocasión el Ing. Gilberto Estrella, Titular de la SEDUMA, apoyó con la impartición de este importante Taller”, agregó. El taller fue impartido el 3 y 4 de mayo por el MVZ Javier Ricardo García Rivera, Jefe del Departamento de Educación Ambiental y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la SEDUMA.

Mucho trabajo ha traído el secretario técnico del ayuntamiento reynosense HUGO RAMIREZ TREVIÑO, pues la acción emprendida al lado de la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ en un proyecto de todos los reynosenses, no ha sido fácil y menos como les dejaron el tiradero la bola de funcionarios que dirigió el no muy bien recordado JOSE ELIAS LEAL que se llevó hasta la silla, en fin las cosas no han sido nada fácil además de las grillas políticas que han tratado de atravesar las positivas intenciones de la alcaldesa MAKI ORTIZ de poner órden en la casa del pueblo, donde el secretario técnico precisamente le ha entrado de lleno sector por sector y área por área del municipio y donde se requieren funcionarios de tiempo completo, no migajas que estén alternando en dos o tres oficios de funcionario, requieren personajes que se pongan la camiseta como lo han hecho muchos en la actual administración local. La experiencia de HUGO RAMIREZ en mucho ha coadyubado a enderezar muchas cosas que la administración anterior dejó tiradas en el camino del desarrollo que requiere la ciudad mas importante de Reynosa, la tierra del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA que también ha puesto su empeño en estar cerca de Reynosa y poniendo a trabajar a funcionarios estatales en su desempeño…..

ROSY CORRO ACOSTA, alcaldesa de Miguel Alemán se ha sumado al programa amplio de desarrollo en pavimentación y trabajos de servicios primarios, por lo que el ámbito del proyecto de empleo y desarrollo económico es una prioridad de su gobierno asi como el de la educación, pues la dotación de becas en apoyo a la niñéx y a la juventud ha sido una realidad, además de la buena relación que tiene con los turistas que visitan diariamente la ciudad fronteriza….

El Alcalde OSCAR ALMARAZ SMER invitó a todos los contribuyentes cumplidos, que al realizar el pago del Predial recibieron un boleto, para que asistan este domingo al sorteo que entregará como premio principal un auto, además de laptops, televisiones y electrodomésticos, en el marco de #Libre17, edición que será dedicada a la #CruzRoja. Dentro de su recorrido de supervisión de los trabajos de limpieza, rehabilitación y mantenimiento a lo largo de la ciudad, el Edil victorense señaló que este sorteo reconoce la responsabilidad de los victorenses que han cumplido con este impuesto que le permite al Ayuntamiento realizar obras, servicios y programas sociales. El tradicional paseo familiar #Libre17 estará dedicado este domingo a una de las organizaciones cuyo valor y compromiso humanitario es puesto al servicio de sus semejantes todos los días, la Cruz Roja, en el marco del día internacional de esta noble institución.

Lamentamos en dias pasados el deceso de DON GUADALUPE LOPEZ VILLARREAL, distinguido integrante de la CANACO de Reynosa y empresario de alimentos por muchos años en la ciudad de Reynosa, para su familia nuestro abrazo fraternal…. Y NOS VEREMOS.