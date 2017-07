“Ganado Sano, Cerca De Ti” En el”

Por Esas Calles de Dios

# Ing. Alfredo Pliego Aldana: dice que es un honor, luchar a lado de un hombre como Andrés Manuel López Obrador, un defensor de los Bienes de la Nación, con pensamientos Juarista, así como de Lázaro Cárdenas del Rio. Yo soy un militante más de MORENA, y Todos los Delegados de Morena, son Gente que conocen de Política, y de Reconocida Calidad Moral. Cómo es posible, que teniendo tres complejos de Petroquímica, como es la Cangrejera, Pajaritos y el Morelos, en el sur de Veracruz, la producción está a la baja y ¿porque ha de ser? Pues porque ya no los abastecen ¿y cuál es el fin? pues para echar a andar el nuevo complejo petroquímico de particulares y extranjeros, donde es socio Carlos Salinas de Gortari, “ETILENO SIGLO 21.” Enclavado en el Municipio Nanchital Veracruz, la plusvalía del Petróleo, es la Petroquímica, por eso es un gran robo que le hacen a la Nación. Esa compañía que ha defraudado a tantos países, como es OBREDEH, que sus dueños son Judíos, de la cual .,es socio Carlos Salinas de Gortari, y ellos son los que se están quedando con todas las riquezas del País. Es por eso que pusieron a Enrique Peña Nieto, para hacer todas las cochinadas que le han hecho a la Constitución Política, con las famosas Reformas, que son totalmente perjudiciales para todos los Mexicanos. Por eso hago un llamado a todos los Maderenses y Tamaulipecos, que la Mejor opción es Andrés Manuel López Obrador ,él es único que defiende a nuestro País, él es el Guía; tenemos que hacer que llegue a la Presidencia de la Republica, para que pueda llevar los destinos de esta Gran Nación, para el bien de Todos. Es el momento, repito, de quitarnos de encima a estos mal nacidos Rateros, vende Patrias, Arrastrados, ambiciosos, esclavos del Dinero, no tienen madre, no se llenan. Andrés Manuel lo ha dicho miles de veces, y yo creo, que el 90% de la población del País, está enterada de lo que ofrece, un Nuevo Modelo de Gobierno, por el Bien de Todos; es por eso que hay que divulgarlo hasta el cansancio, para llegar al 2018 fuertes, y salir a votar por el bien de México. Porque para que exista otra persona, como Andrés Manuel, estará bien Cabron. Yo soy un militante más de Morena, en su momento y en su lugar, haré un pronunciamiento sobre mis aspiraciones políticas; y con respecto a mi relación con Andrés Zorrilla, lo puedo aclarar perfectamente, yo tengo una amistad con el padre del Alcalde, Andrés Zorrilla San German, y eso que dicen que ellos pagan la renta del Inmueble en Necaxa y Niños Héroes, pues no es cierto, yo tampoco la pago, no tengo dinero, yo no pago ni un cinco. Yo he visto, cuando paga la renta la señorita Jazmín, encargada del 7mo Distrito, y la Señorita, Nancy Secretaria General de MORENA en el Estado; son mujeres Morenistas, de una reconocida calidad moral, y en ningún momento se ha recibido dinero, ni favores de Andrés Zorrilla. Sí, mi Hijo trabaja para él, es su problema, yo no comparto las ideas de ellos, ellos son Panistas y mi hijo sabe lo que hace, es su vida, lo amo, pero en esto de la política, el a lo suyo, y yo, a lo mío, pero en ningún momento recibimos nada de parte del Presidente, repito ,yo procuro cumplir, con los principios de MORENA y no descansaré hasta ver a Andrés Manuel López Obrador, como Presidente de Los Estados Unidos Mexicanos , Por El Bien de Todos.

# Alma Laura Amparán Cruz: Puso en marcha, un Nuevo Programa Municipal, para los Ganaderos de Altamira: “Ganado Sano, Cerca De Ti” En el” Ejido Santa Juana,” el más retirado de la Cabecera Municipal. Alma Laura, siempre viendo por su gente de Altamira, este programa atenderá a 4,500 cabezas de Ganado, de los cuales serán beneficiados 1,100 habitantes. Los Productores Ganaderos, encabezado por el Comisariado Ejidal, Ernesto García Juárez, le agradecieron todo el respaldo, que la zona rural ha recibido de esta Administración Municipal, en el Ejido Santa Juana, por este programa “Ganado Sano, Cerca De Ti”. Que consiste, en el desarrollo y sanidad de los hatos locales. La Presidenta Municipal, explicó en el arranque del programa, que consisten en el suministro, la aplicación y aprovechamiento de vacunas, vitaminas y baños garrapaticida, para el Ganado, les comentó que el fin, es que el campo Altamírence, produzca Bienestar Social y Genere Desarrollo para quienes cuidan, trabajan, y aman esta hermosa vocación de la Ganadería. Estando en el Ejido, supervisó los Trabajos que se vienen realizando, como en a la Escuela, Profesor Rafael Ramírez y en el jardín de Niños del lugar, y los trabajos que se realizan de alumbrado público. Es como Alma Laura Amparán sigue llevando beneficios a todos los lugares de Altamira.

# Andrés Zorrilla Moreno: El Hermanamiento que se firmó con Hidalgo Texas , por medio de su representante, el Mayor Martín Zepeda; estamos hermanando también a nuestra Región, no únicamente a nuestro Municipio. En días Pasados, el Alcalde de Cd. Madero, firmó con el Mayor de Hidalgo Texas, un Hermanamiento con esta Cd. Texana, donde Andrés Zorrilla dijo, que con esta Firma, aportará y contribuirá a nuestra Región. Se trata de que estos acuerdos tengan una expansión importante, y sirvan de referencia, para enviar un mensaje de lo importante que es, que prevalezca la buena voluntad entre los Tamaulipecos, los Mexicanos y nuestro vecino País, Estados Unidos; con quien se tiene una relación muy importante y por supuesto una relación cultural fundamental….. En otro evento, el Alcalde cortó el listón del Circuito Tamaulipeco, que se encontraba en pésimas condiciones, el sábado pasado en la col. Miramapolis, donde fue recibido por decenas de vecinos, agradeciéndole por la obra que se inauguró. El Alcalde se refirió a esa colonia, que todavía tiene muchos pendientes, donde ratificó su compromiso de ir haciendo un Trabajo Gradual ,para ir resolviendo los temas de limpieza, y pavimentación, para regresar el esplendor a una colonia tan importante, como es la Miramápolis, ya que la visión del Gobernador, es trabajar para todo Cd. Madero….. Es Cuanto