Garantiza Zorrilla elecciones limpias

El “Convenio de Ratificación de Compromisos” firmado por los principales funcionarios del gobierno municipal de Ciudad Madero, es una garantía certificada que a los ciudadanos les ofrece la seguridad de recibir por parte de la administración municipal un servicio y una atención de calidad, sin importar los tiempos electorales que se viven.

Este documento es un acuerdo gubernamental único y no tiene precedentes en la historia de la administración pública municipal del estado. Su importancia radica en que los servidores públicos que están en funciones, se comprometen ante los ciudadanos a ser imparciales y a cumplir con su responsabilidad en una época electoral lo cual es muy relevante.

Porque su único interés, así como lo indica el convenio, es cumplir de manera imparcial, transparente, honesta y con responsabilidad, todas las obligaciones y compromisos que tienen con la ciudadanía de Ciudad Madero al ser funcionarios públicos del municipio.

De tal manera que su labor en el gobierno no tendrá inclinación alguna hacia un candidato o partido político y deberá prevalecer el interés general sobre su interés particular o lealtad política y esto es digno de reconocer, ya que una vez más el presidente municipal, Andrés Zorrilla Moreno, busca la manera de transparentar su desempeño y el de sus colaboradores al frente del gobierno.

Sin duda que este convenio de responsabilidad pública es una muestra más de la legalidad con que Zorrilla Moreno siempre actúa y lo que busca nunca ha sido trasgredir la ley, sino hacerla valer y que esta se aplique siempre en base a la razón, ética y compromiso con la sociedad, como así lo marcan las leyes y códigos que rigen su actuación.

El tiempo electoral que se vive en Ciudad Madero, en el país y en todo el estado, es muy competido, complicado, atípico y se presta para que los gobiernos en funciones beneficien a sus correligionarios, pero con este tipo de convenios de ratificación de compromisos con la sociedad, se aclaran todas las dudas y se despejan las sospechas o rumores, que pudieran alimentar a los enemigos de la paz pública que únicamente buscan alterar el proceso electoral.

Finalmente, es importante decir que con este compromiso público que hacen los funcionarios maderenses, están colaborando también con las autoridades electorales de Tamaulipas, porque ayudan a tener unas elecciones imparciales, limpias y sin ventajas para nadie.

Para finalizar, nos comentan que Maryte Goitortúa ha vuelto a Tamaulipas después de estar por más un año en la Ciudad de México donde participó en algunas comisiones del PRI nacional y desde allá, arribó al PRI estatal con el nombramiento firmado por Enrique Ochoa Reza como la coordinadora estatal de promoción del voto de la mujer, para el candidato presidencial José Antonio Meade.

Esta noticia no ha tenido el impacto debido, ya que se ha puesto a trabajar y no tiene tiempo para hacer relaciones públicas las cuales son su fuerte, pero lo que sí impacto es su llegada al PRI de Tamaulipas, porque de la CDMX la enviaron en suburban con un grupo de guardias para que la cuiden y esto causó mucha sorpresa en el directivo estatal, porque esto ya no es algo normal como en el pasado reciente.

Cabe recordar que a Maryte Goitortúa la renunciaron del Congreso del estado de una manera injusta y por grillas que no tenían nada que ver con su desempeño, esto sucedió cuando Ramiro Ramos Salinas era el presidente del poder legislativo y le puso atención a los chismes e intrigas que le llevaron para que la corriera de su cargo.

El caso es que ahí la tienen nuevamente en el escenario y llega con un cierto poder para influir en algunas decisiones por lo que sus enemigas deberían de preocuparse, ya que la justicia divina les podría llegar. Ni más ni menos.

Apunte final. Sorprende enterarse que el ex alcalde de Altamira, Armando López Flores, es uno de los operadores estrellas del PAN en el sur de Tamaulipas. Ahora entendemos, porque no lo metieron a la cárcel después de haber saqueado el erario público del gobierno municipal.

Su nueva imagen ahora es con barba, pero esto nos indica que no quiere darse a conocer, no quiere que lo identifiquen y esto es muy lamentable, porque la cara es lo que menos tiene manchada, sino es su conciencia por haber robado al pueblo de Altamira descaradamente y sin compasión. ¿Verdad?

