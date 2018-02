EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Garza Barrios busca un abogado

Un gracioso que vio en redes la fotografía donde los ex alcaldes HORACIO GARZA y RAMÓN GARZA BARRIOS salen de un restaurante en Nuevo Laredo, preguntó si RAMÓN buscó a HORACIO para que le recomiende un abogado para desarticular la denuncia sobre desviación de recursos públicos por el viejo asunto del Colector Campeche, o si le invitó un café para solicitarle su apoyo como prospecto de MORENA a un segundo periodo.

La duda persiste, pues pese al escándalo que envuelve la situación legal irresuelta que se atribuye al ex alcalde RAMÓN GARZA BARRIOS, todo parece indicar que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional logró motivarlo para que busque un segundo periodo como presidente municipal de la esquina noroeste de la geografía política tamaulipeca.

Y sabemos por fuentes de Nuevo Laredo, que RAMÓN ‘prendió’ y parece un hecho su postulación como candidato de MORENA a la alcaldía.

Pero, ¿y sus ‘pendientes’?

Sabemos que todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero en el caso de GARZA BARRIOS ¿esperará a que lo apremie el Congreso local a través de la Procuraduría para que explique el denso expediente que se le integró por obras no realizadas durante su gobierno?

De otro lado, fíjese usted qué curioso: el ‘caso GARZA BARRIOS’ había sido desempolvado por el ex alcalde CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS -‘por razones políticas’, argumentó en su oportunidad el propio RAMÓN-, y ahora lo sacan otra vez, ¿por razones políticas?

Vaya usted a saber, la realidad es que GARZA BARRIOS contra demandó en su oportunidad a CANTUROSAS, acusándolo penalmente de uso indebido de funciones y de distorsionar la realidad, al exhibirlo ante la opinión pública como responsable de desvío de recursos en la ejecución del drenaje pluvial Campeche.

GARZA BARRIOS esgrimió en su oportunidad que la demanda en su contra es por razones político-electorales y que en el caso del alcalde CARLOS CANTUROSAS, “hizo uso indebido de funciones, pues antes de demandar debió obtener la autorización del cabildo y no lo hizo.

Están distorsionando la realidad sucedida con el único propósito de obtener un beneficio político”, argumentó GARZA BARRIOS.

Y fíjese usted que traicionero es el destino, pues RAMÓN y GARZA BARRIOS parecen estar unidos por el infortunio, pues los dos ex alcaldes están atrapados por las redes legislativas.

Y muy probablemente por el trasmallo de la Procuraduría.

Y hoy, ante un nuevo proceso político electoral [quizá el más complicado desde aquellos de antología que se dieron en los tiempos del profesor PEDRO PÉREZ IBARRA, y que le tocó enfrentar precisamente al ex alcalde CARLOS CANTÚ ROSAS, padre], el propio CANTUROSAS hijo, y ahora GARZA BARRIOS, no ven cómo refrenar la furia de los Vientos del Cambio, que traen en jaque a otros 43 ex alcaldes de Tamaulipas.

No estamos seguros de que las denuncias cesarán en cuanto transcurran los procesos electorales -como tradicionalmente ocurre-, porque al haber quebranto económico en el uso de las finanzas públicas, los delitos se persiguen de oficio.

Otra paradoja es que el PRI [como en muchos otros municipios de Tamaulipas, ahí tiene usted los casos de Reynosa, Matamoros, Victoria y Tampico, para no ir más lejos], No-Tiene-‘Cuadros’ experimentados y confiables para postularlos al Ayuntamiento, pues cuando mucho se habla de Chuy Valdez y el ex alcalde DANIEL PEÑA TREVIÑO.

¡Pero si hasta con el candidato a diputado federal se ve que el PRI carece de ‘prospectos’ ganadores.

Sea como fuere, y volviendo al tema de origen, RAMÓN GARZA BARRIOS está logrando hacer ruido en Nuevo Laredo.

Más aún cuando se le ve cerca de HORACIO GARZA… y corre el rumor de que CANTUROSAS está operando tras bambalinas.

Nosotros descartamos lo de CANTUROSAS, pues sabemos que si situación no está como para andarle tironeando los bigotes al tigre.

… Pero si GARZA BARRIOS anda haciendo mancuerna con MORENA, quiere decir que trae detrás de sí un Colegio de Abogados.

P’os si no, ¿p’os cómo?

¡Ah!, por cierto, ALEJANDRO GUEVARA y YAHLEEL ABDALA repitieron ayer en Nuevo Laredo y la Ribereña su discurso de precampaña pronunciado de corridito en Matamoros, Río Bravo y Reynosa, y naturalmente que los compitas periodistas se les fueron a la yugular porque querían saber, [como les sucedió a los precandidatos en todas las ciudades que han recorrido], cómo fue la mecánica de su nominación, dejando en el camino a ‘pesos pesados’ como BALTAZAR HINOJOSA y EDGAR MELHEM.}

Acá en Reynosa -fíjese usted qué infantileza- YAHLEEL explicó que el PRI es tan democrático, que pudo registrarse quien quisiera, ¡pero solamente lo hicieron ellos!

¡Para Ripley!

Sea como fuere, deje decirle que GUEVARA muestra unos pocos kilos de menos; ya anda afónico y no trae su típica hiperactividad.

¿Qué le pasó?

A propósito de Nuevo Laredo, la primera dama de la ciudad y presidente del Sistema DIF, Sra. ADRIANA HERRERA ZÁRATE, ayer apagó velitas durante un animado convivio en el que sus colaboradores le hicieron cariñosas muestras de afecto.}

Y mañana jueves, ENRIQUE RIVAS festeja su cumple, con un animado convivio popular en el que se cree habrá pronunciamientos.

Antes de que se me pase, le comparto que el compañero y amigo AGUSTÍN GARCÍA, experimentado operador de medios, se estrenó ayer como sustituto del muy eficaz SAMUEL LOZANO MOLINA en la Dirección de Prensa del Ayuntamiento que encabeza ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.

Luego le explico cómo y por qué se dictó esa acertada medida.

Es algo similar a los cambios que se dieron en Matamoros, donde NORA DOMÍNGUEZ sustituyó a DOROTEO ‘Tello’ MONTES, y en Reynosa, donde YENNIE GANDIAGA pasó a ocupar la oficina de ERICK STANFORD.

Lo que nos recuerda que antes de que pase este 15 de febrero, se dictarán medidas importantes en relación a la cobertura periodística de las campañas políticas.

Esté usted muy pendiente.

¡Ah!, por cierto, este Lunes 5 de febrero el delegado nacional DANIEL SOSA estuvo presente en la Segunda Convención Nacional de Jóvenes en Movimiento en la Ciudad de México, en este magno evento tuvieron reunión una gran cantidad de jóvenes de todos los Estados que buscan el cambio en el País en el cual entablaron diálogos para el fortalecimiento estructural del Movimiento, a su vez fue la toma de protesta del nuevo dirigente Nacional de Jóvenes en Movimiento RODRIGO SAMPERIO, dejando el cargo el Joven SERGIO GIL RULLAN un gran joven entusiasta que dejo en claro el papel de los jóvenes para el crecimiento del País,.

“Hoy fui invitado a este gran evento de los jóvenes en movimiento y de verdad me llena de energía ver a tantos compañeros de todo el País que todos los días luchamos por un mejor México, cada día son más los que quieres ser parte de este Movimiento Naranja y esta vez me tocó presenciar la toma de protesta de un gran joven como lo es RODRIGO SAMPERIO quien ahora tiene una gran responsabilidad debido a que SERGIO GIL RULLAN realizo un excelente trabajo al frente de esta coordinación pero sin duda alguna RODRIGO tiene la capacidad para hacer un excelente papel en su nueva dirigencia”, comenta el delegado nacional DANIEL SOSA CARPIO.

Y bueno, si no se dan cambios de última hora, JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO IBARRA, se registrará como candidato del PAN a la presidencia municipal, mientras que si TOMÁS ROBINSON se registra como candidato azul a diputado federal por el IX distrito, le dará una arrastrada de Santo y Dios Padre a su ex líder político, GUSTAVO RICO DE SARO, ex presidente del PRI en Reynosa y precandidato tricolor a legislador federal por ese mismo distrito.

Y qué paradójico, 2 precandidatos del mismo origen político [las filas del ex alcalde EVERARDO VILLARREAL SALINAS], se ‘desplumarán’ en las elecciones que vienen.

Así que agárrese.

Cambio de orientación temática para compartirle que en Matamoros, con la meta de superar la temporada vacacional 2017, dependencias municipales iniciaron los preparativos para recibir a los vacacionistas que a partir de la Semana Santa y durante el verano, arriban a nuestro principal atractivo turístico, como es la Playa Bagdad.

En reunión de trabajo, representantes de las distintas áreas de la administración plantearon sus objetivos para ofrecer instalaciones y servicios dignos a los visitantes, de acuerdo con el interés del presidente JESÚS DE LA GARZA, de brindar atención y seguridad de calidad a los vacacionistas.

Los operativos de seguridad y vigilancia, limpieza, tránsito y vialidad, así como de promoción turística, se encuentran ya en proceso para su implementación en tiempo y forma, para que los visitantes, tanto connacionales, como extranjeros y locales disfruten su estancia en Heroica Matamoros, durante la Semana Santa como en el periodo de verano.

GERARDO RODRÍGUEZ PUENTE, secretario de turismo, informó, por lo que toca a esta actividad, ya se está trabajando en la promoción para atraer a los visitantes y de manera simultánea se trabaja en la organización de lo que serpa el Festival de Mar.

Por ahora estamos viendo las opciones que tenemos para ofrecer un programa atractivo y para diversión de la familia, además de las actividades deportivas que se desarrollan durante la Semana Santa como complemento al Festival el Mar y que tradicionalmente se llevan a cabo, como es el futbol y volibol playero, entre otras competencias, para niños y jóvenes.

Comentó que este año, la Semana Santa, será la última del mes de marzo, por lo que ya falta poco tiempo y estamos arrancando los preparativos para que las instalaciones se encuentren en condiciones óptimas para disfrutar de una excelente temporada vacacional.

En la reunión de trabajo, presidida por EDGAR CÓRDOVA, secretario del Ayuntamiento en funciones, en representación del presidente municipal JESÚS DE LA GARZA, participaron las secretarias de Servicios Públicos, Oficialía Mayor, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Protección Civil, Obras Públicas, Turismo, Ordenamiento Vial, entre otras.

En Reynosa, entre tanto, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y el director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), MARIO EMILIO GUTIÉRREZ CABALLERO, firmaron un convenio de colaboración en la materia, acuerdo con el que el Gobierno del Estado da un gran paso en la simplificación de trámites y servicios para ciudadanos, así como para la instalación de nuevas empresas, contribuyendo al desarrollo económico, competitividad y combate a la corrupción.

Al respecto, el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA se comprometió a ubicar a Tamaulipas entre las primeras 5 entidades del país con los mejores indicadores relacionados con la simplificación de la burocracia, principio por el que pugna el concepto de Mejora Regulatoria.

“Si bien actualmente nos ubican en el sitio 16, cuando estábamos en el 24, por supuesto que aspiramos a estar entre los primeros 5 en el país y con ello poder impulsar el desarrollo económico y atraer cada vez más empresas a nuestro estado”, manifestó el mandatario tamaulipeco.

El acuerdo entre el Gobierno de Tamaulipas y la COFEMER permitirá la implementación de herramientas facilitadoras de la labor de los emprendedores, realización de diagnósticos de mejora regulatoria y análisis de las ventajas competitivas del estado.

A propósito de Reynosa, la presidenta municipal MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ encabezó la ceremonia de Aniversario de la Promulgación de las Constituciones Políticos de los Estados Unidos Mexicanos, de 1857 y 1917, con la presencia de autoridades civiles y militares, funcionarios municipales, miembros del Cabildo y ciudadanos que dieron realce al evento con la entonación del Himno Nacional y los Honores a la Bandera, así como una muestra de respeto al Escudo de Tamaulipas.

Con la bandera Nacional de todo lo alto, flanqueada por el escudo de Tamaulipas y el del Municipio de Reynosa, el Secretario del Ayuntamiento, ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ ROMERO ofreció el discurso oficial en el que resaltó que: “con la promulgación de nuestra Carta Magna se dio paso a la construcción de un Estado de derecho, tratando de dejar en el pasado las armas y convirtiéndonos en un país de leyes”.

A la alcaldesa MAKI ORTIZ le acompañaron en la ceremonia formal de los 161 y 101 Aniversario de las constituciones, el Vicealmirante RUBÉN CEVALLOOS GUEVARA , Mando especial de la Zona Frontera del Grupo de Coordinación Tamaulipas; el Gral. EUSTORGIO VILLAVA CORTÉZ, representante de la Octava Zona Militar y el Inspector ISMAEL LEDEZMA VALLÓN, titular de ña Estación Reynosa de la Policía Federal.

Una ofrenda floral fue depositada ante el busto de Don BENITO JUÁREZ y la alumna del COBAT 22 KASSANDRA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ declamó el poema A la Constitución.

En Nuevo Laredo por cierto, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, rindió protesta como miembro del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, cuyo objetivo es fortalecer el marco normativo en la entidad para simplificar trámites gubernamentales a la ciudadanía, facilitar la instalación de empresas y combatir la corrupción.

Reynosa fue sede de la instalación de este consejo, donde el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA firmó un convenio de colaboración con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), de la que es director MARIO EMILIO GUTIÉRREZ CABALLERO.

Con estas acciones el gobierno de Tamaulipas ratifica su compromiso para alentar el desarrollo de toda la entidad.

En el evento, se entregó un Memorándum de Reformas conformado por 98 propuestas del sector manufacturero, comercio y agrícola que permitirá eliminar barreras regulatorias y promover el desarrollo de las empresas.

ENRIQUE RIVAS dijo que con este convenio se sujetan a los procesos para tener mayor eficiencia desde la actividad de gobierno y poder acatar las observaciones que la COFEMER realice para contar con una mejor infraestructura, un mejor gobierno, mejores procedimientos y así dar mejores resultados para reforzar el tema de la competitividad en Tamaulipas.

En otro tema, en su primera actividad, como Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, encabezó la ceremonia de honores correspondientes al mes de febrero, donde invitó a los servidores públicos a redoblar esfuerzos y cumplir con altura de miras la importante misión que tiene este Poder, en una era importante de cambios que vive Tamaulipas.

“Es cierto que la grandeza de toda Institución dependen en gran medida de quienes la dirigen, pero depende aún más de la voluntad, lealtad y compromiso de todos los que la integran. Esta reflexión es una invitación abierta y permanente para que todos unamos nuestros talentos y fortalezas”, expresó el legislador.

Durante este acto cívico, recordó que este 5 de febrero se celebró un aniversario más de las Constituciones Federal y Local de 1917 y 1921, respectivamente, documentos que constituyen la medula de las Instituciones, derechos y formas del Gobierno.

Desde otra perspectiva, le comparto que Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, informó sobre el ingreso de un nuevo Frente Frio No. 27, el cual provocará un moderado descenso de temperatura, a partir del día miércoles y estará acompañado de viento moderado con componente norte y probabilidad de lluvia ligera o chubascos aislados durante el periodo de pronóstico.

Zona Norte:

Máxima de 23°C y mínimas de 7°C por la noche, y probabilidad de lluvia ligera.

Zona Centro:

Máxima de 29°C y mínimas de 10°C, y probabilidad de lluvia ligera. Se mantendrá clima muy frio en zonas altas (mínima de -1°C en Miquihuana).

Zona Sur:

Máxima de 31°C y mínimas de 15°C, y probabilidad de lluvia ligera

De otro lado, con el propósito de procurar una mejor calidad de vida para los trabajadores y sus familias, Petróleos Mexicanos, a través del Hospital Regional (HR) Reynosa implementa de manera constante programas que fomentan los estilos de vida saludable. En atención a esto se llevará a cabo, del 6 de febrero al 15 de mayo del año en curso, la “Catorceava Clínica para Dejar de Fumar”, en las instalaciones del Complejo Procesador de Gas Burgos (CPGB), ubicado en la carretera Reynosa-Monterrey.

Este programa puesto en marcha desde el 2012 en coordinación con el Centro de Integración Juvenil (CIJ) Reynosa, busca disminuir en la población la incidencia de enfermedades asociadas al consumo del tabaco, así como sus efectos negativos en el entorno familiar, laboral y social, a través de un conjunto de terapias médicas, psicológicas y conductuales impartidas a lo largo de 10 sesiones

Durante el periodo que abarca esta Clínica para dejar de fumar, los pacientes reciben atención por parte de psicólogos, trabajadoras sociales, un nutriólogos y un grupo de médicos capacitados, quienes les guían y apoyan durante su proceso de rehabilitación hasta que alcanzan su meta de lograr abandonar el hábito del tabaquismo.

Acciones como esta que fomentan la buena salud, permiten a PEMEX garantizar una mejor calidad de vida para cada uno de los trabajadores, derechoahabientes y la población en general

Por último, en cumplimiento al Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la administración que encabeza el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ trabaja en la integración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) que será presentado ante la Asamblea Universitaria

Para este ejercicio de planeación y colaboración estratégica, el Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ ha convocado en su oportunidad a la comunidad universitaria, que participa con sus propuestas en el Foro de Consulta a través del sitio https://forosdeconsulta.uat.edu.mx/ abierto para este proceso.

El Rector ha reiterado en ello la invitación a los estudiantes y docentes para que hagan llegar sus iniciativas, resaltando que son quienes conocen más a detalle las necesidades existentes en sus facultades, unidades académicas y escuelas.

“Hoy más que nunca creemos en la UAT”, afirmó el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ en su mensaje, tras reiterar el compromiso de seguir trabajando por el crecimiento y la transformación de la Universidad, a través de la ciencia, la tecnología y la formación de profesionales competitivos en el ámbito nacional e internacional, educados para la vida y con un profundo sentido humanista.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.