*CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Gasolinazo mortal…

A partir de enero la gasolina magna, la llamada verde y la más utilizada, costará 16 pesos, bueno, 15.99 pa´ no exagerar, la otra, la roja que es la que consumen los ricos y sus coches de lujo, estará a 17.79 pesos, ambas aumentarán más de un 20 por ciento, acertó viene el gasolinazo más agresivo de los últimos tiempos.

La catástrofe se asoma al grado que el primer golpe de ese gasolinazo ya lo recibió el peso y desde ayer requerirá de 21 de los devaluados para comprar un dólar.

Prepárese porque en esas condiciones es seguro que la inflación que viene será de consecuencias desastrosas para los más pobres, para los más necesitados y me explico por qué.

Seguramente en unos días el frijol, maíz, huevo, leche, tortilla y otros productos de la canasta básica sufrirán un aumento superior al 20 por ciento que se aprobó para las gasolinas ya que los empresarios no se sacrificarán en nada y pretenderán disfrutar su mismo ritmo de vida por lo que tendrán que recuperar los costo de producción de sus negocios.

Igual aumentarán sus productos porque ellos van a seguir comprando en Estados Unidos lo que sus familias consumen o nomás para irse de shopping y vacaciones.

Dentro de todo lo malo las buenas noticias se asoman, las estimaciones son de que la reforma energética dará pronto resultados y los precios de la luz, gas, gasolina en todos sus colores y sabores, más el diesel tiendan a bajar el precio de los mismos.

Más aún, la libre competencia obligará a los empresarios a vender más barato los hidrocarburos y el que empresas particulares participen con Pemex en la extracción y a lo mejor el refinamiento de los hidrocarburos ayudará a bajar aún más los precios de los mismos.

Por fin parece que los amantes de las privatizaciones y el libre mercado dieron una, si bien en enero el golpe será severo a la economía de todos nosotros para febrero o marzo el panorama cambiará completamente.

Ta´bueno, los tres párrafos anteriores solo son inspiración de un 28 de diciembre que se celebra precisamente este miércoles y que honra a todos los inocentes que cayeron cuando el mal perseguía y pretendía eliminar a nuestro Dios, al Dios de los católicos y de muchas otras religiones cristianas.

La realidad es que con la gasolina ocurrirá lo mismo que con Telmex, ferrocarriles nacionales o las televisoras que se privatizaron, les está dejando el gobierno precios tan altos para que les sea más que redituable su negocio en el que seguramente estarán metidos los capitales de los más poderosos de México y sus alrededores o amigos de los políticos, pasará, entonces, que los precios serán de los más altos del mundo.

Hasta hoy no existe un solo indicio de que la gasolina bajará de precio, menos de que la luz vaya a sufrir uno de esos fenómenos que en México podrían catalogarse como milagros y que no son otra cosa que ver bajar los precios de los productos básicos, en este caso, de los hidrocarburos y la energía eléctrica.

Lo más peligroso para el gobierno es que el pueblo ya no soporte más tanta presión a sus bolsillos, que haya desestabilidad social, manifestaciones aderezadas con saqueos de tiendas, vandalismo, ataques a las instituciones.

Igual de peligroso es que se empobrezcan más nuestros pobres y la clase media, que ya casi no existe, porque en automático significa que habrá más mano de obra para la delincuencia, más muchachos en la calle ya que sus padres no podrán pagarles los estudios y sí, más personas obligadas a delinquir porque no tienen dinero para darle de comer a sus hijos o curarlos de alguna enfermedad por leve que sea.

Es doloroso ver que el gobierno sacrifica a todo el pueblo por ayudar a los empresarios que entrarán como nuevos al negocio de los hidrocarburos porque ni duda cabe que la acción es para darles garantía a ellos de que tendrán ganancia salga lo que salga del subsuelo o de los mares profundos o de su complicidad o sociedad con el gobierno.

Pero en fin, este México mágico puede seguir embelesado con la XV de Rubí, viendo como aquel alcalde que robo poquito, el mentado Layín, le regaló un coche a la quinceañera y el gobernador de San Luis utilizó los recursos públicos para trasladarse a una fiesta privada y gasto dinero público para que todo estuviera bien en la misma.

Es cierto, la gasolina habría aumentado si se hace o no la fiesta de Rubí, lo que no se vale es que haya dinero público malgastándose y luego quieran recuperarlo aumentando la gasolina, gas, diesel, electricidad y más, porque precisamente nuestras desgracias nacen de eso, de que los políticos se malgastan el dinero y luego lo quieren recuperar con impuestos o como sea.

El gasolinazo que viene será mortal, muy severo, un 20 por ciento de aumento a un producto básico significa inflación, significa que el aumento de 4 por ciento al salario no servirá para nada, pero más que otra cosa, significa más pobreza, pobreza que nadie puede dudar es la madre de todas nuestras desgracias, de la inseguridad, la violencia, delincuencia y de que cada vez haya más muchachos dispuestos a todo por conseguir dinero.

En otras cosas… Demostrando en los hechos que en el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Cendi-UAT) los niños reciben una formación integral que incluye valores como lealtad a la identidad y respeto a las tradiciones, las educadoras y las madres de familia, organizaron el tradicional festival de fin de año en el Teatro Juárez, con el lema “Construyamos la navidad con amor”.

Con la representación del Rector Enrique Etienne Pérez del Río estuvo el Secretario Técnico, Eduardo Mendoza Martínez; acompañado por la Sra. Lorenia Etienne Orta, en representación del voluntariado de la UAT, quienes atestiguaron las habilidades artísticas adquiridas por los pequeños alumnos del Cendi de la UAT.

