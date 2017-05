EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

GEÑISTAS EN TEXCOCO

Los geñistas siguen vendiendo cuentas de vidrios en época de elecciones y llenando sus morralitos de oro.

A pesar de que Eugenio Hernández Flores está siendo acusado de haber saqueado el patrimonio público de Tamaulipas junto con algunos de sus colaboradores.

Por eso les cuento que Manuel Muñoz Cano, ex secretario de desarrollo social geñista, fue contratado para operar electoralmente en el municipio de Texcoco en el Estado de México.

Manuel Muñoz lo mandaron a Texcoco a meterle una zancadilla a Delfina Gómez, ex alcaldesa de esa ciudad y actual candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA.

Seguramente se fue con todo su equipo, entre los que se cuenta a Paco Cruz (quien andaba en Chiapas) y el Químico Ramiro Cisneros quien le hace las encuestas.

Manuel Muñoz cobra un suculento sueldo como asesor con privilegios en Matamoros donde desgobierna Chuchín de la Garza, quien por cierto ya le había estado haciendo el fuchi al PRI de su ciudad.

Les digo eso porque en los dos eventos anteriores al 30 de abril que el tricolor matamorense llevó a cabo, el presidente municipal que es de extracción priísta, no acudió aunque sí mandó representante.

Los dos eventos en lo que no se presentó Chuchín de la Garza fueron el aniversario del PRI y el aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta. En ambos la audiencia fue como de 100 asistentes a cada uno.

Pero en el evento del Día del Niño que su partido organizó sí fue el alcalde matamorense, y se notó luego luego su presencia. Hubo acarreo de colonos para engordarle el caldo. El presupuesto público al servicio del culto a la personalidad de Chuchín.

Cambiando de canal. Les digo que en los terrenos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ya se dejaron sentir las auditorías.

Viene trascendiendo que las últimas semanas ya se aplicaron 2 auditorías a la administración rectoral de Enrique Etienne Pérez del Río.

Y las cosas han salido bien en estas auditorías, al grado de que no se ha hecho ningún ruido con los resultados, motivo por el que se piensa que no hay irregularidades, de lo contrario ya se hubiera fugado alguna información.

Por cierto ya empieza a verse movimiento en los pasillos de rectoría de la UAT, ya que los “tiradores” a ser rector empiezan a mirar hacia palacio de gobierno del estado.

Y en otras cosas, les digo que con toda seguridad la salida de Marco Martínez de la dirección de comunicación social del ayuntamiento de Nuevo Laredo fue un descanso para algunos en la capital del estado.

Porque a pesar de que Marco Martínez le fue leal en su trabajo como jefe de prensa al alcalde neolarendense Enrique Rivas Cuellar, para muchos aún traía olor a otro trienio. Aunque en verdad siempre fue institucional.

Y es que de ese otro trienio de la política de Nuevo Laredo hay un personaje de estatura estatal que saca urticaria a más de uno en el PAN de Francisco “Kiko” Elizondo Salazar.

Sin embargo, y aún con este cambio en la administración local neolarendese, se espera que en el verano siguiente ese personaje se mueva públicamente porque el año electoral 2018 empieza en septiembre.

Me refiero al ex alcalde Carlos Canturosas Villarreal, que quiere ser candidato en la elección federal (senador o diputado federal), pero no descartemos que el hijo del legendario Carlos Cantú Rosas piense detenidamente irse con otras siglas si en su partido, el PAN, no ve buenas caras y puertas abiertas y entonces enfile su mira hacia la alcaldía otra vez.

Por otra parte hay que decir que el nombramiento de Samuel Lozano como nuevo jefe de prensa del gobierno municipal de Nuevo Laredo es una decisión totalmente del presidente municipal Enrique Rivas Cuellar, ya que el primero fue suplente en la diputación local del segundo en la legislatura tamaulipeca pasada. Parece que ser que el panismo que encabeza Kiko Elizondo nada tuvo que ver en la selección del nuevo jefe de prensa.

MAQUIAVELITO

…Cómo es posible que el joven Luis Enrique Arreola Vidal, ahora “candidato” a presidente del PRI Tamaulipas, les haya puesto el ejemplo al resto de aspirantes. Es el único que ha diseñado como línea de acción de su campaña la defensa de los burócratas estatales presuntamente despedidos por pertenecer al PRI.

