EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Geño ‘arrastra’ a Zárate; ‘Chuchín’, a pique

La aprehensión del multimillonario matamorense PABLO ZÁRATE JUÁREZ, ejecutada en un típico ‘sabadazo’ por oficiales de la Procuraduría de Justicia tamaulipeca -en seguimiento de la Averiguación Previa 14/2017-, encendió ‘focos rojos’ en el PRI y provocó una ola de pánico entre ex alcaldes priistas que favorecieron con jugosos contratos de obra al azaroso constructor, cuya ejecución quedó trunca, o cuya asignación violó la norma.

ZÁRATE, ampliamente vinculado al ex gobernador TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, compartió el mismo techo este fin de semana con el ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, recluido desde hace ocho meses en la penitenciaría estatal, y a quien se le vincula en transacciones ilícitas con el patrimonio territorial de la entidad.

En Matamoros, la captura del ex director estatal de ITAVU en la administración de TOMÁS YARRINGTON, provocó una oleada de pánico y una sensible estampida, pues PABLO ZÁRATE fue promotor financiero de muchísimas campañas políticas de candidatos priistas.

Inclusive, en el 2016 fue Coordinador de propaganda del fallecido ex candidato del PRI a gobernador, RODOLFO TORRE CANTÚ, y tradicionalmente operaba campañas de candidatos a presidentes municipales, quienes después pagaban la deuda con contratos de obra.

La Fiscalía Especializada en Combate contra la Corrupción del Estado, confirmó que esta acción forma parte de la Averiguación Previa 14/2017 que se instruye contra del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

La Fiscalía Anticorrupción documentó que fue el 2004 cuando ZÁRATE, fungiendo como director del ITAVU, participó en la enajenación indebida de un inmueble propiedad del Gobierno del Estado, el cual estaba destinado para el desarrollo urbano del puerto industrial de Altamira.

Dicho predio cuenta con una superficie de 68 hectáreas, el cual fue enajenado a favor de un tercero en un precio inferior a su valor real. Actualmente dicho predio tiene un valor estimado de los 40 millones 985 mil 119.20 pesos.

El ahora indiciado habrá de permanecer en reclusión hasta en tanto el juez resuelva su situación jurídica.

“Con esta detención y presentación del ex funcionario estatal ZÁRATE JUÁREZ, habrá de continuar el proceso penal que enfrenta el ex mandatario EUGENIO HERNÁNDEZ por los delitos de peculado y operación de recursos de procedencia ilícita relacionados con la enajenación de dicho predio”, precisó la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación que retomó la fiscalía el año pasado a partir de previas averiguaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia, constaban de cuatro testigos, uno de los cuales se encuentra en calidad de desaparecido, los otros tres perdieron la vida en hechos violentos y uno más, quién no cuenta con información de primera mano que pudiera dar claridad al proceso penal.

OPERADOR DEL PRI

El ex director del ITAVU es requerido también por las autoridades de Estados Unidos, tras ser acusado por la Corte de Distrito Sur de lavado de dinero.

En 2012 le fue confiscado un avión Plilatus PC-12/45, valuado en 2 millones de dólares, cuyo litigio se mantiene.

Se le vincula con YARRINGTON, preso en una cárcel federal de Texas.

A pesar de las acusaciones en EU, ZÁRATE siguió siendo operador político para el PRI en el Estado de México y proveedor del Gobierno de Tamaulipas, durante el sexenio pasado.

Su empresa, fue una de las que construyó el hospital general de Matamoros, cuyas obras aun no se concluyen.

También construyó en esa ciudad la planta tratadora de aguas residuales, en el sexenio del ex Gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, con recursos del Banco de Desarrollo de América del Norte (NadBanck).

PRI, BAJO NEGRO PANORAMA

Con ZÁRATE, suman tres altos ex funcionarios del PRI bajo cuestión:

Uno, TOMÁS YARRINGTON, quien permanece preso en Texas; otro, bajo proceso en Texas pero en libertad en Matamoros, el ex alcalde ERICK SILVA SANTOS, debe responder también a cargos de lavado de dinero, mientras que PABLO ZÁRATE, junto con el ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, podría también ser extraditado para que responda a cargos que comparte con los dos ex gobernadores presos.

ZÁRATE, capturado apenas 48 horas antes del arranque de las campañas políticas para presidente municipal, ensombrece la ya de por sí precaria perspectiva de los candidatos del PRI a presidente de la república, senadores, diputados federales y presidentes municipales, pues el impacto mediático del arresto de ZÁRATE se sintió con fuerza en la sociedad civil, tan atenta y sensible al curso de las campañas políticas 2018.

Hoy, sin embargo y a distintas horas, los candidatos del PRI tendrán que, a querer o no, iniciar sus campañas, particularmente en Matamoros, donde un maltrecho y muy cuestionado presidente municipal, JESÚS DE LA GARZA, arrancará su periplo en horas de la tarde, quizá a la misma hora en que PABLO ZÁRATE esté sentado en el banquillo de los acusados, respondiendo a las imputaciones de la Fiscalía Anticorrupción.

Lo que nos recuerda que diputados locales rechazarán en el Congreso la irresponsable propuestas del alcalde JESÚS DE LA GARZA, de privatizar el servicio de alumbrado público ¡por 12 años!, independientemente de que exigirán revisar a fondo el monto de la deuda pública contraída por la administración de ‘Chuchín’, dado que De-Ninguna-Manera permitirán el exceso que se propone al concesionar a terceros una de las obligaciones básicas que tiene como presidente municipal.

Ya desde este momento, se integró un Frente de legisladores locales que interpondrá un Veto a la irresponsable propuesta de ‘Chuchìn’, quien tiene convertido a Matamoros en un muladar.

LA CONTRAPARTE

En contraparte, el candidato a la alcaldía matamorense por la Coalición Por México al Frente, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, abrirá campaña esta medianoche en su Comité de Sexta y Solernau, para atender conferencia de medios a las 8:30 horas, en su propio Comité.

GARCÍA GONZÁLEZ, 2 veces diputado federal y ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, encabezará a la 1:00 horas de este lunes el banderazo de salida a las brigadas de impacto que colocarán propaganda.

El abanderado de los Tiempos de Cambio, ex presidente del Poder Legislativo bajo la gestión del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, sostuvo reuniones previas con carácter privado, con altos representantes de Cámaras, Instituciones de la Iniciativa Privada, Clubes de Servicio, colonos y residentes de comunidades ejidales y suburbanas de Matamoros, y se enteró de viva voz del atraso de la ciudad, el abandono de las colonias periféricas y el clima de inseguridad que priva y la necesidad de justicia.

A propósito de Matamoros, VERÓNICA SALAZAR, candidata a diputada federal por el IV Distrito, ofreció ser “una diputada cercana a la gente”, ante los ciudadanos este sábado

La candidata de la Coalición Por México al Frente, aseguró en su recorrido a los habitantes de la colonia Tecnológico que uno de sus mayores compromisos será “no ser como los otros políticos que una vez llegando al poder se olvidan de los ciudadanos”, ella regresará y caminará nuevamente por las calles de su distrito y rendirá cuentas a los ciudadanos.

Los vecinos de esta colonia refrendaron su apoyo a la candidata pues saben que VERO SALAZAR es una mujer de resultados, comprometida con los ciudadanos ya que a lo largo de los años ha trabajado en pro de las familias de Matamoros.

Fueron ellos quienes afirmaron que este 1 de julio le darán su voto de confianza y la oportunidad de ser su Diputada Federal.

En otro extremo de la entidad, deje decirle que en ciudad Madero, el candidato a la reelección ANDRÉS ZORRILLA, citó ayer domingo a las 10:30 de la noche a sus seguidores a la Plaza Jalisco, a efecto de dar la voz de arranque a su campaña a partir del primer minuto de hoy lunes 14.

¡SE CAYÓ OSEGUERA!

Allá en Madero, por cierto, se levantó una rebelión popular contra el candidato a la alcaldía por la coalición Juntos Haremos Historia ADRIÁN OSEGUERA, pues empezó a percibirse un movimiento de resistencia a su candidatura, en virtud de su desarraigo de la urbe petrolera, de la que a pesar de ser oriundo, la abandonó hace muchos años para radicar en la comodidad de Texas.

Y como consecuencia de supuestas irregularidades en su candidatura, el Tribunal Electoral ordenó a la coalición Juntos Haremos Historia, ¡cambiar! De candidato, por lo que ayer domingo por la tarde ciudad Madero estaba sumido en un desconcierto, lo cual no evitó ¡por supuesto!, que los seguidores de ANDRÉS ZORRILLA festejaran ese acuerdo del Tribunal, y echaran las campanas al vuelo.

Mientras que en Río Bravo, CARLOS ULIVARRI, candidato a presidente municipal por la Coalición Por México al Frente, encabezará una rueda de prensa a las 10:00 horas en el Comité de campaña, sito en Av. Madero de la zona centro, contando con la presencia del candidato a Senador de Por México al Frente, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

Y en San Fernando, JOSÉ ‘Pepe’ RÍOS, otro de Por México al Frente, arrancará su campaña por la reelección a las seis de la tarde, desde su Comité de campaña.

Mientras que en ciudad Victoria, el popular candidato Dr. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, ofreció “curar a ciudad Victoria” de los muchos males que la aquejan, como el abandono de colonias, inseguridad, apatía y negligencia oficial, en un inicio de campaña previsto para este lunes a las 4:30 de la tarde, a partir del 18 Hidalgo.

¡Ah!, por cierto, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, que preside FRANCISCO ‘Kiko’ ELIZONDO SALAZAR y su Secretario general, GERARDO PEÑA FLORES, sostendrán este lunes a las 10:30 horas, conferencia de prensa en la sede de ese instituto, del 21 y Berriozábal.

ISMAEL, A LA CABEZA

A propósito de campañas, el candidato al Senado de Por México al Frente, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, aseguró que los tamaulipecos necesitan legisladores que les defiendan, que atiendan los problemas que les aquejan y no se olviden de ellos.

Tras una serie de encuentros en Río Bravo y Valle Hermoso, GARCÍA CABEZSA DE VACA manifestó que a pesar del sacrificio del Gobierno Federal para agricultores y ganaderos, ninguno de los Diputados Federales ha intervenido a favor de estos sectores.

“No los hemos visto ni los hemos escuchado alzar la voz por sus representados y eso es lo que nosotros precisamente vamos a cambiar”, puntualizó.

El candidato a Senador del Frente subrayó que el compromiso con los tamaulipecos es que tendrán nueve Diputados Federales y dos Senadores, quienes van a ser sus aliados y amigos para atender las necesidades que se presenten.

En Valle Hermoso, al reconocer la importancia de estos municipios por su producción de sorgo, que coloca a Tamaulipas en primer lugar nacional, destacó que existe un gran compromiso con el agro del estado.

Por cierto, una Encuesta de HORA CERO coloca a ISMAEL arriba de sus adversarios de MORENA, Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y de YAHLEEL ABDALA CARMONA, con los siguientes porcentajes de posicionamiento:

ISMAEL, 42.4 %; AMÉRICO, 28.1 y YAHLEEL, 16.2 por ciento, en tanto que para presidente de la república, asigna 51.7 % a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; 27.6 a RICARDO ANAYA y 10.3 a JOSÉ ANTONIO MEADE.

Sin embargo, otra medición coloca a RICARDO ANAYA, de Por México al Frente, a tan solo 8 puntos porcentuales debajo de LÓPEZ OBRADOR.

MUJERES, POR LA IGUALDAD

De otro lado, deje decirle que en Reynosa, durante encuentros y diálogos con mujeres profesionistas y amas de casa, la candidata a diputada federal por el distrito 02, de la coalición Por México al Frente, JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, reafirmó su compromiso para lograr igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y acabar con la discriminación.

“Sabemos que hoy en día pese a que hemos trabajado muy fuere en el tema de la equidad, sigue presentándose la discriminación, y tenemos que trabajar para hacer valer los derechos de las mujeres, promover su participación en la vida económica del país y lograr la igualdad salarial entre mujeres y hombres que realicen el mismo trabajo”, puntualizó JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ.

La aspirante a la diputación federal, destacó que en el proyecto Por México al Frente, que encabeza RICARDO ANAYA CORTÉS, candidato a la presidencia de la república, es una prioridad combatir el fenómeno de la feminización de la pobreza mediante políticas públicas tendientes a promover la participación de las mujeres en la actividad económica, estableciendo programas de becas, capacitación y créditos para emprender negocios.

Vuelvo a Nuevo Laredo para compartirle que en las instalaciones de la Camécuaro, ubicada dentro del parque Viveros, Protección Civil y Bomberos, impartieron un curso de capacitación de primeros auxilios y técnicas de resucitación a empleados de albercas públicas.

Un estimado de 30 personas, entre salvavidas, empleados administrativos, de limpieza y vigilancia de las albercas ‘Margarita Maza de Juárez’, ‘Josefa Ortiz de Domínguez’ y ‘Camécuaro’, recibieron estos conocimientos con la finalidad de evitar accidentes y fatalidades de quienes acuden a divertirse, informó JOEL SILVA PULIDO, Jefe de Servicios Hospitalarios de Protección Civil.

“Es muy necesario que todo el personal que labora en una alberca municipal tenga conocimiento de qué hacer para atender lo más rápido posible una emergencia en el momento que se necesita. Deben también tener botiquines de primeros auxilios por cualquier contingencia”, indicó.

Agregó que la capacitación también incluyó la contención de hemorragias, atención de fracturas, cortaduras, caídas y golpes, para brindar la primera atención y dar tiempo a que lleguen los paramédicos a bordo de la ambulancia.

Exhortó a la ciudadanía que renta albercas privadas, contraten a una persona capacitada en técnicas de resucitación y primeros auxilios, para evitar tragedias.

En otro tema, Gruma y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), signaron el convenio de colaboración “Programa de Apoyo Tecnológico e Investigación para la Producción Sustentable de Maíz”, con el objetivo de potenciar la productividad de pequeños agricultores de maíz blanco, proyecto que iniciará en Campeche y Tamaulipas.

Este acuerdo, avalado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) tiene también la finalidad de estimular e impulsar actividades agrícolas que garanticen la seguridad alimentaria en México y América Latina.

El convenio fue firmado por el presidente y director general de Gruma, JUAN GONZÁLEZ MORENO y el Director General del CIMMYT, MARTIN KROPFF, ante la presencia del subsecretario de Agricultura de la SAGARPA, JORGE ZERTUCHE RODRÍGUEZ, quien fungió como testigo de honor.

De esta forma, Gruma aportará 872 mil dólares durante tres años, es decir 290 mil dólares anuales en investigación y desarrollo, además de asumir el compromiso de adquirir las cosechas que cumplan con los requerimientos indispensables establecidos en sus plantas de harina de maíz en la región.

Sobre este convenio, JUAN GONZÁLEZ MORENO, aseveró que “en Gruma estamos comprometidos con la sustentabilidad y el desarrollo del campo mexicano; contamos con casi 70 años de experiencia impulsando el desarrollo de los agricultores mexicanos y mejorando sus procesos productivos en beneficio de la seguridad alimentaria en México”.

Por último, al fortalecer los vínculos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) con el sector empresarial, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ se reunió con la directiva local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Nuevo Laredo.

El Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ acudió como invitado a la sesión del organismo empresarial que preside RODOLFO GARZA GONZÁLEZ, y que contó con la participación de los titulares de organismos como el Colegio de Contadores, la Canacintra y la Cruz Roja Mexicana.

En este marco, el Rector refrendó la disposición de la UAT por estrechar la colaboración con el sector empresarial y generar proyectos que fortalezcan los programas académicos, la investigación y la formación de los recursos humanos que demanda el mercado laboral.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.