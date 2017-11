GEÑO NO PODRA SER EXTRADITADO, ASEGURAN SUS ABOGADOS

La@Red

GEÑO NO PODRÁ SER EXTRADITADO, ASEGURAN SUS ABOGADOS

Mientras el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, enfrente un proceso abierto por cualquier otro delito, no podrá ser extraditado, afirmó Juan Jorge Olvera Reyes, que encabeza el cuerpo de abogados encargados de la defensa del otrora mandatario estatal.

Olvera Reyes prevé que Estados Unidos haga la solicitud de extradición en diciembre, días antes de que se venza el plazo formal de los 60 días que fijó un juez federal para que sea reclamado, lo que podría suceder en la primera semana de diciembre.

Pero hizo hincapié en que a ese proceso todavía le queda un largo camino para que se cumpla y donde el inculpado tiene derecho a inconformarse y presentar juicio de amparo, el cual pude ser de hasta un año. Precisó que el tema de la extradición es un procedimiento de carácter administrativo que se divide en dos etapas: activa y pasiva.

“En éste caso es una extradición internacional pasiva porque aquí hay un Estado requirente, que es el que le pide a un reclamado, que en la causa penal es inculpado, aquí se llama reclamado”, apuntó el abogado Olvera Reyes.

Luego dijo que el proceso de extradición, que todavía no se inicia ni formaliza, Eugenio Hernández Flores, ya fue notificado de que existe una órden de detención provisional con fines de extradición girada por el gobierno de Estados Unidos, etapa que concluye al momento en que la Secretaría de Relaciones Exteriores informa a la PGR que cuenta con ésta petición a través de la nota diplomática emitida por EEUU en torno a la detención provisional con fines de extradición.

Agregó también que mientras el ex gobernador de Tamaulipas enfrente un proceso abierto por cualquier otro delito, no podrá ser extraditado y en el caso de que la solicitud de extradición no se realice de forma adecuada, dijo, se debe procede a que el inculpado obtenga su libertad.

Dijo que el Juez de Distrito señaló el 22 de noviembre para que se lleve a cabo la Audiencia Constitucional para el desahogo del juicio de amparo contra la extradición. Añadió que el Juez de Distrito concedió el ampara contra la extradición que lo protege para ser deportado hasta en tanto no se lleve a cabo la Audiencia Constitucional.

Como que nos quiere dar risa el malestar o enojo del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, porque a un mes y medio del sismo del pasado 19 de septiembre es fecha y hora que la Ciudad no ha recibido un peso del Fondo de Desastres Naturales, más conocido por FONDEN.

El Jefe de Gobierno está que echa chispas, lo que dejó ver en conferencia de prensa en cuyo marco atribuyó la tardanza al burocratismo y el enramado jurídico, normativo y administrativo, “esta diseñado para que (el recurso) tarde una eternidad”.

Dijo que lo único que han tenido es el apoyo inmediato, lo que era inmediato, “pero todo lo demás que es de reconstrucción, a la Ciudad de México, no ha llegado un solo centavo del FONDEN todavía”. Dijo que espera que le llame en Secretario de Hacienda.

Por cierto el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, puso en marcha en el sur del estado la construcción de dos pasos a desnivel para agilizar el tráfico vehicular y ampliar las opciones de conectividad y movilidad en la región conformada por Tampico, Madero y Altamira, obras en las que se invertirán 340 millones de pesos.

“Estamos empeñados en sacar adelante al sur de Tamaulipas, ese es uno de los compromisos que hice en su momento. Por eso estoy aquí , dando a conocer éstos dos proyectos: la construcción del puente inferior vehicular en la avenida Hidalgo de Tampico y el paso superior vehicular que se estará construyendo en la avenida Tamaulipas de Madero”, apuntó.

Dijo que estas obras en su conjunto representan una inversión de 340 millones de pesos y beneficiarán a más de 500 mil usuarios que transitan por éstas vías para trasladarse a Altamira y su zona industrial, el centro histórico de Tampico y la playa Miramar de Madero, principalmente.

El mandatario estatal dijo que el sur de Tamaulipas está destinado a convertirse en la zona logística más importante del noreste del país, ya que vienen inversiones muy importantes donde empresas de clase mundial van a establecerse aquí.

En Ciudad Madero el mismo día el gobernador del estado participó en las Mesas de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno de 15 ciudades de la república mexicana, acordaron impulsar distintas acciones para fortalecer las estrategias que se llevan a cabo en materia de seguridad , de acuerdo a la realidad de cada estado o región del país.

En la reunión de trabajo participaron el director de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, Orlando Camacho Nacenta, representantes de las mesas de Chihuahua, Veracruz, Jalisco, entre otras, autoridades del gobierno municipal, estatal y federar, además obviamente del gobernador de Tamaulipas. E

Entre los acuerdos alcanzados destaca la propuesta del mandatario estatal de impulsar una campaña nacional junto a la sociedad civil y los sectores productivos, para frenarla importación ilegal de armas de fuego a México y remitir a las autoridades estadunidenses un documento en el que se exponga el problema.

Que feo descalificó el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, a Andrés Manuel López Obrador al que ayudó, defendió, dando la cara y luchando por él en las dos últimas elecciones, pero, pero, pero, el propietario único de MORENA cambió radicalmente su forma de ser para con él, luego de que se negó a dejar al Movimiento Ciudadano y pasarse a su partido.

“Hoy veo a un AMLO que no tiene nada que ver con el líder político que yo conocí, Está fuera de control, con muy poca claridad en sus ideas y obsesionado “CON UNA RUTA QUE MUY PROBABLEMENTE NO ALCANCE POR LAS MISMAS RAZONES DE SIEMPRE”, auguró Alfaro, el que por cierto consideró una falta de respeto el trato que le da a Ricardo Monreal, el que seguramente tiene defectos y virtudes, pero ha sido un hombre leal.

Profesores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y de otras instituciones de educación media superior y superior, impartieron un taller para capacitar a los docentes en el uso de las nuevas tecnologías para una enseñanza más eficiente de las matemáticas.

El encuentro académico se llevó a cabo en la Sala de Directores de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH, taller que estuvo a cargo del maestro Julio José Yerbes González. El instructor es licenciado en Enseñanza en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y posgraduado en Matemática Educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN).

