EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

‘Geño’, su cumpleaños 58, en prisión

En un posicionamiento ambiguo y confuso, que más parece una acción de condena que de defensa, el presidente nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA se pronunció en Monterrey [-¡En Monterrey, señor!, ¡en Monterrey!, no en Tamaulipas, a donde prefirió no ir tras la captura de ‘Geño’-], se pronunció, le digo, porque “todos los actos de corrupción, o todos los actos que sean ilícitos tengan el justo castigo que la ley establece”, al referirse al caso del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

Y luego abajo, en un parrafito tímido, como cumpliendo con una obligación protocolaria, el presidente del CEN del PRI exigió -de dientes para afuera, de hecho-, que el proceso jurídico que se instruye contra el ex gobernador “se lleve apegado a derecho, sin tintes políticos ni venganzas partidarias”.

Sin embargo, en la misma declaración deslizó una frase venenosa que anticipa la suerte de ‘Geño’, tanto en lo jurídico como en lo político:

“La Comisión de Justicia Partidaria a nivel nacional -es decir, el CEN del PRI- ha tenido conocimiento de este caso a través de los medios de comunicación, y estaremos puntualmente dando seguimiento a lo que las autoridades efectivamente señalen”.

¿Está anticipando la expulsión de EGENIO como militante del PRI?

Digo, porque ese párrafo No-Tiene-Razón-De-Ser, a menos que esté ‘vacunando’ a su partido contra cualquier auto condenatorio del Juez contra el ex mandatario, cuyo término constitucional vence este jueves 12 de octubre.

¡Vaya paradoja!: ‘Geño’, el más carismático y espléndido de los ex gobernadores de Tamaulipas, en prisión… ¡el “Día de la Raza”!

Y para colmo de males, EUGENIO cumplirá 58 años de edad el próximo martes 17 de octubre, ¡y podría ‘festejarlo’ en prisión!, si el Juez de la causa le dicta un auto de formal prisión sin derecho a fianza.

Nosotros no hemos “cruzado” el dato, pero colegas de la fuente policiaca afirman que oficiales de la Interpol esperan afuera de la penitenciaría estatal al ex gobernador tamaulipeco.

Por supuesto que es más el ruido que se ha hecho en torno al ex mandatario, pero si -como se teme- México lo ofrece en charola de plata a Estados Unidos, donde también lo reclaman, EUGENIO estaría pisando las mismas huellas de su antecesor, TOMÁS YARRINGTON, quien pelea en Italia a capa y espada contra su extradición a los Estados Unidos, donde también lo quieren.

Es mucho el ruido y la polvareda que ha levantado el encarcelamiento de EUGENIO, digo, pero si con YARRINGTON y ‘GEÑO’ en prisión No-Logran-Aclarar el brutal asesinato de nuestro amigo RODOLFO TORRE, sí que estamos “fritos”.

Desde otra perspectiva, el hecho de que ‘GEÑO’ haya sido apresado por una promoción legal iniciada de principio a fin por la Procuraduría estatal, deja perfectamente claro la aplicación de la Ley del talión, cuya pena empezó a pagar hace tiempo uno de los ideólogos de EUGENIO, MARIO RUIZ PACHUCA, quien también fue huésped distinguido de la peni estatal, pero por capricho de EGIDIO.

EUGENIO es apenas la punta de la madeja, pues en la lista hay otros “peces gordos” que más les valdría iniciar el indeseable “vómito negro”, antes de que la justicia los alcance, pues les juro que, verdad de Dios, la agilidad de la justicia para castigar los actos de corrupción, está a la orden del día.

Lo que nos recuerda que la Procuraduría General de Justicia y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la entidad, ‘aseguraron’ este sábado el terreno en litigio, ¡de 1,600 hectáreas!, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira ubicado en las costas del Golfo de México y las cuales el gobierno busca recuperar por pertenecer al patrimonio estatal.

Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia dieron fe de la instalación de las estructuras que indican que el inmueble ha sido asegurado y se advierte que, cualquier persona que pretenda ingresar al terreno, incurre en una ilegalidad.

En Matamoros, por cierto, el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, acompañó al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, en la toma de protesta a GERARDO DE LA CRUZ CARRILLO y MAGDA ELOISA ÁVALOS RODRÍGUEZ, como presidente y secretaria general del Comité Municipal del PRI, en el municipio de Matamoros.

En compañía de la secretaria general del CDE AIDA ZULEMA FLORES PEÑA, el dirigente estatal participó en la Asamblea Municipal y toma de protesta de la nueva dirigencia y al acto protocolario, asistió también el primer priista de éste municipio, el alcalde JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.

En su mensaje GUAJARDO MALDONADO destacó que hoy el priismo de Tamaulipas trabaja en unidad desde la dirigencia estatal hacia los municipios, pero reiteró que, la decisión en la elección de perfiles o cuadros priistas para participar en el proceso electoral del año próximo, corresponderá a los municipios.

A la toma de protesta asistió también el Coordinador de los diputados federales por Tamaulipas EDGAR MELHEM SALINAS; el diputado federal BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, los diputados locales MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA, ANTO TOVAR y JUAN CARLOS CÓRDOVA, además de dirigentes de los sectores como la CNC, CNOP y ex alcaldes de éste puerto fronterizo, entre otros.

En Reynosa, entre tanto, un total de 200 parejas obtuvieron certeza legal para su familia, al contraer nupcias en la Campaña Estatal de Matrimonios Colectivos, que realizó el Sistema DIF Tamaulipas que dirige MARFIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, en coordinación con el Sistema DIF Reynosa, que encabeza CARLOS ORTIZ y Oficialías del Registro Civil.

La Oficial tercera del Registro Civil en Reynosa, DULCE ROCHA SOBREVILLA, fue la encargada de realizar la ceremonia oficial en el Auditorio Municipal y dar legalidad al amor entre adultos mayores y parejas jóvenes.

Los beneficiados obtuvieron sus actas de matrimonio, cortaron el pastel de bodas, la novia lanzó el ramo, recibieron regalos como recámaras, salas y electrodomésticos, además de convivir en familias, entre música y algarabía.

“Esta acción promueve el vínculo matrimonial, procura el bienestar y la felicidad de los integrantes de ls familias y fortalece a nuestra sociedad, a las parejas que reciben sus actas de matrimonio, los invitamos a fomentar los valores en su familia y llevar una estrecha comunicación, para que el entendimiento sea una práctica diaria en sus vidas”, dijo ORALIA CANTÚ CANTÚ, Directora del DIF municipal.

En la Campaña Estatal de matrimonios Colectivos, participan activamente el Instituto Municipal de la Mujer y el Sector Salud.

En Nuevo Laredo, una vez más el Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a través de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien) y el gobierno municipal de Nuevo Laredo, lograron reunir a miles personas en el Monumento Benito Juárez, con el concierto de CELSO PIÑA y su Ronda Bogotá.

GERARDO PEÑA FLORES, titular de Sebien, destacó que las agrupaciones que han participado en estos conciertos gratuitos, no hacen apología del delito, ya que esa es una instrucción del Gobernador CABEZA DE VACA.

“Es música positiva, sana y que divierte a la gente; lo que busca el Gobernador con ésta política pública es realizar eventos atractivos para que las familias recuperen los espacios públicos y con ello se aleje a la delincuencia, y no los soltemos nunca más”, dijo el funcionario.

Por su parte, ciudadanos neolaredenses destacaron y aplaudieron estas acciones que GARCÍA CABEZA DE VACA ha emprendido para regresar la diversión a dicho municipio fronterizo y otros lugares de la entidad.

Asistieron también el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR; el delegado regional y la delegada de la Sebien en Nuevo Laredo, LUIS RENÉ CANTÚ y ROSALÍA SALDÍVAR.

Entre tanto, el Ayuntamiento de Nuevo Laredo reportó una asistencia superior a los 38 mil neolaredenses y laredenses al ‘Suena Tam’ y ‘Campechaneada Gastronómica’, organizado por el gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en coordinación con la presidencia municipal, para brindar espacios de esparcimiento y sana convivencia a las familias de la región.

El presidente ENRIQUE RIVAS y el secretario de Bienestar Social de Tamaulipas, GERARDO PEÑA FLORES, síndicos y regidores, se encargaron de cortar el listón inaugural, dando así por iniciada la fiesta

Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido por la calle Campeche para saludar a los asistentes, que acudieron a divertirse al magno evento. Durante su caminar, hicieron una parada para escuchar el concierto del ‘Rebelde del Acordeón’ CELSO PIÑA.

RIVAS CUÉLLAR reiteró, que estos eventos se realizan con el firme propósito de regenerar el tejido social, y regresar la paz a las familias tamaulipecas.

“Requerimos de espacios donde la familia pueda salir a recuperarse de la tensión, de eso se trata este evento, con la música de CELSO PIÑA, y qué mejor manera de terminar un sábado en familia. Esto es Nuevo Laredo, esto es Tamaulipas, la convivencia, la participación, que las familias puedan salir a recuperar las calles. Considero es lo más importante”, expresó el alcalde.

A propósito de fiestas, otro que organizó una Mega-Carniza en Nuevo Laredo, con evidente dedicatoria al 2018, fue el ex diputado local SALVADOR ‘Chava’ ROSAS, a quien sus cuates visualizan sucediendo en el Ayuntamiento al alcalde ENRIQUE RIVAS.

De producirse así la “ecuación política” en Nuevo Laredo, RIVAS iría por la diputación federal y ‘CHAVA’ ROSAS por la diputación federal, aunque en realidad la idea es a la inversa: que RIVAS vaya por la reelección, y ‘CHAVA’ por la diputación federal.

Por allá andaba el acreditado analista político ALBERTO GUERRA SALAZAR, quien entró en un “segundo aire” con el arranque de la próxima elección presidencial, evento que compartió con su hermano neolaredense, JUAN CARLOS PÉREZ GUERRA.

De modo que ‘CHAVA’, quien goza De-La-Simpatía-De-Mero-Arriba, debe tener permiso para moverse como se está moviendo.

Si no ¿p’os cómo?

¡Ah!, por cierto, nos reportan que en la fiesta de ‘CHAVA’ se coló el ex candidato independiente a gobernador, FRANCISCO ‘Paco’ CHAVIRA.

Y no, no se vaya con fintas: CARLOS CANTUROSAS no quiere queso. Ya dijo que quiere llevar la fiesta en paz.

Y que, de ser necesario, se va del PAN y se dedica a sus Agencia durante los próximos 3 años.

Ese mensaje, creo, ya llegó al Tercer Piso.

Vuelvo a la ‘polaca’ para participarle que el pleitazo que traen el presidente nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA, y su similar del PAN, RICARDO ANAYA, se convirtió en un vulgar pleito de verduleras, luego que OCHOA REZA deslindó a su partido de la fractura interna del PAN con la renuncia de MARGARITA ZAVALA a su militancia dentro de Acción nacional

“Ahora quieren culpar al PRI, cuando nosotros no tenemos nada que ver. El problema es consecuencia directa de la intolerancia y exclusión política con la que se conduce RICARDO ANAYA. Comprueba un secreto a voces: ANAYA es alguien malagradecido con quienes lo ayudaron en el pasado y ahora intenta culpar a MARGARITA de una división que es de su estricta factura y responsabilidad”.

ENRIQUE OCHOA REZA sentenció: A RICARDO ANAYA se le está desmoronando el PAN entre las manos y esto llevará al Frente a ocupar el mismo cuarto lugar que tuvieron Anaya y el PAN en el Estado de México”.

OCHOA REZA hizo un recuento de los burdos intentos de ANAYA para culpar al PRI de sus propios desatinos y dio respuesta a cada uno de ellos:

Fiel a su costumbre de simulación, ANAYA busca desviar la atención acusando a los demás de las decisiones que él mismo ha tomado. El PRI no lo obligó a pagar con traición a gente que lo apoyaba.

III. No fue a través del PRI que se hizo inexplicablemente millonario. Ahora nos enteramos sobre los reclamos a miembros de su propio partido para no mencionar el tema de su riqueza ante la opinión pública.

Fue RICARDO ANAYA quien hizo su cochinito de 50 millones de pesos, en lugar de solidarizarse y apoyar a las víctimas de los sismos que lo perdieron todo. No atendió nuestra recomendación de hacerlo por la vía legal aceptada por el INE. Nadie lo obligó a perder el piso y obsesionarse con el poder, haciendo del PAN su proyecto personal.

Finalmente, el dirigente del PRI fue claro y directo cuando dijo: “Ya basta de culpar a los demás por las faltas propias. RICARDO, ponte los pantalones y asume tu responsabilidad. La división del PAN es consecuencia de tus actos, no es de nadie más”.

Finalmente, un estudio técnico concluido por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), plantea la viabilidad de crear una cadena productiva de cabrito y una planta procesadora de orégano para la región del Altiplano Tamaulipeco.

Los resultados de este trabajo serán publicados el presente año como parte de un proyecto que tuvo entre sus metas detectar las cadenas productivas de la región y hacer un diagnóstico de la situación económica de esta zona ubicada al suroeste de la entidad.

“El proyecto fue financiado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y realizado por el Cuerpo Académico de Estrategias de Desarrollo Regional Urbano y Rural de la Facultad de Comercio y Administración-Victoria (FCAV)”, explicó el líder de este grupo de investigación, Dr. FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.

P.D.- Allá en la frontera, hacemos votos por el pronto restablecimiento de nuestro muy estimado compañero ROBERTO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ, víctima de un traidor derrame cerebral. Para él y su familia, nuestros mejores deseos.