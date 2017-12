EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Gordillo & Moreira, al ‘rescate’ del PRI

Como en la saga de los films de acción del cine norteamericano, los servicios de inteligencia del PRI excarcelan de la celda más inexpugnable de su sistema de prisiones de alta seguridad, a la única interna capaz de cumplir la misión imposible de reposicionar al partido de estado rumbo al 2018.

Así, la ex ‘lideresa moral’ del magisterio ELBA ESTHER GORDILLO, anteaño satanizada por haber roto las reglas de connivencia con el propio sistema que la creó en su cíclico sacrificio de ‘activos’ -ELBA sucedió a JONGUITUD, cuando éste puso sus barbas a remojar tras el ‘Quinazo’ salinista-, cruza el umbral de las rejas y se va a su palacio, a cumplir allá, en reclusión domiciliaria, el resto del tiempo de su sentencia.

¡Ah!, pide otra gracia:

Que le retiren el brazalete electrónico que permite monitorearla en reclusión domiciliaria.

¡Y claro que sí!

… Faltaba más!

Y para dar garantía de éxito a su operación política desde el espacio inviolable de su reclusión, la doña expone otra propuesta:

Necesita en un espacio de privilegio dentro del partido, al ex gobernador de Coahuila, RUBÉN MOREIRA quien, como ella, fue puesto también en el ojo del huracán al recibir acusaciones de desvíos millonarios y haber recibido de la delincuencia organizada una camioneta cargada de dólares.

Peccata minuta, frente al 2018.

Y don RUBÉN, con toda su enorme colota de dinosaurio, va con todo y huesos a la Secretaría de Acción Electoral del CEN del PRI, allí donde se ‘cocinan’ los mejores guisos.

Y así se completa el cuadro.

Pero, ¿qué otras negociaciones bajo la superficie comprendió la incorporación de ELBA ESTHER GORDILLO y RUBÉN MOREIRA a esos espacios de acción política del PRI, habida cuenta que en 10 meses más PEPE-TOÑO MEADE puede ser el próximo presidente de México?

¿Acaso ELBA ESTHER será la próxima Secretaria de Educación, y MOREIRA, de Gobernación?

Porque en política, tratos son tratos.

Ahí tiene usted lo que le sucedió a ROBERTO MADRAZO, por aquél ‘beso del Judas’ que le estampó a ESLBA ESTHER y después incumplió su promesa.

O a la propia ELBA ESTHER, por andar jugando con PEÑA NIETO.

No… tratos son tratos.

Por eso conviene que la república sepa a qué se atiene si vota el 2018 por PEPE-TOÑO MEADE, habida cuenta de que su Gobierno se vería obligado a cumplir los compromisos políticos con GODRILLO & MOREIRA -que no se ven ahora sobre la superficie-, pero que saldrían a relucir en cuanto MEADE gane la elección que viene.

¿Qué le esperaría a la nación con este folclórico profesor de baile, y con la doña, contumaz defraudadora fiscal y hábil prestidigitadora en la desaparición de las cuotas sindicales, parapetados en el primer círculo presidencial con MEADE?

… ¿O se conformarían con la Amnistía?

Por lo demás, tanto ELBA ESTHER como MOREIRA son un par de traidores a quienes el PRI ha encapsulado ahora en su burbuja de operación política del 2018, en una acción de angustia y desesperación -y moralmente desinhibido-, ante la zozobra que le provoca al PRI peñista el hecho de que, con MEADE como candidato, el tricolor No-Sube-Más-Allá del tercer lugar.

Por lo demás, es un hecho que antes de enfocar a RICARDO ANAYA o LÓPEZ OBRADOR en la mira de su operación política nacional, RUBÉN MOREIRA ya trae entre ceja y ceja a la consorte del ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, quien le hizo ver su suerte en sus tiempos de gobernador de Coahuila.

La misma Biblia dice que todas las cosas tienen su tiempo.

Y la venganza de MOREIRA contra FELIPE CALDERÓN, a quien calificó de “borracho”, “usurpador” y “asesino”, y de haberle robado en 2006 la presidencia al entonces candidato del PRD, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se cumplirá este 2018 en la persona de MARGARITA ZAVALA.

“Que no se haga tarugo, CALDERÓN se robó la presidencia, se la robó a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en 2006, y yo no firmé aquella carta obsequiosa, nadie de ustedes lo sabía, pero ahí está la carta, ahí está en los archivos, en la hemeroteca. Firmaron otros, yo nunca acepté que ese señor fuera el presidente”, acusó MOREIRA en aquél entonces.

Y fue más allá al comparar al panista con Victoriano Huerta: “igual de borracho, igual de ratero, porque se robó la presidencia; igual de usurpador, igual de hocicón, igual de represor, igual de asesino”.

Ese es el tamaño del odio de MOREIRA contra CALDERÓN.

Por eso, sus primeros disparos serán contra MARGARITA.

No contra Anaya, o LÓPEZ OBRADOR.

En gradas, el público ruge.

En otro tema, a partir de la segunda quincena de enero la Secretaría de Fomento Económico y del Empleo en Matamoros, dará a conocer la convocatoria para la capacitación de emprendedores, principalmente aquellos que cuenten con una idea o proyecto de negocio, informó MARY CARMEN DOMÍNGUEZ SOLÍS, directora del programa Emprendedoras al 100.

En ese sentido exhortó a la población que ya tiene una idea de negocio, a estar atentos a la invitación, para que se acerquen a la Secretaría de Fomento Económico y del Empleo, donde recibirán capacitación, y se les ayudara a crear un plan de negocio, para que el emprendedor pueda administrar, dar forma al proyecto y comercializarlo.

Puntualizó que el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, ha impulsado los programas de capacitación y asesoría a emprendedores y empresas familiares, con el objetivo de fortalecer la economía local a través de las micro y pequeñas empresas.

Así mismo, destacó el apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor, organismo público desconcentrado de la Secretaría de Economía, mediante el cual se busca el financiamiento que cada emprendedor haga crecer su micro negocio.

Asimismo trabajaran de la mano con las diferentes instancias del gobierno municipal, instituciones educativas y asociaciones civiles, de acuerdo el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, en el sentido de promover la participación ciudadana.

En Reynosa, por cierto, el Gobierno Municipal que preside la doctora MAKI ORTIZ, desplegó este viernes en la zona centro al equipo de Guardianes Ambientales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que realizan una campaña informativa sobre las sanciones que previene el Bando de Policía y Buen Gobierno a quienes infringen el Artículo 21.

ELIACIB LEIJA GARZA, director de Medio Ambiente, informó que la doctora MAKI ORTIZ está desarrollando un programa de sanidad integral para lograr tener un municipio limpio y aseguró que “vamos a empezar a sancionar, en enero vamos a tener todavía esta advertencia, pero a partir de entonces vamos a empezar a aplicarla, pues es algo que requerimos para empezar a cuidar nuestro entorno”.

Tirar basura en la calle, en predios no aptos para ello y hacer disposición incorrecta de los desechos domésticos o procedentes de cualquier tipo de comercio o industria, desperdicio de agua potable, quema de basura, falta de limpieza de predios, son causa de aplicación de una multa y esa será aplicable en todos los sectores de la ciudad.

En Nuevo Laredo, entre tanto, la Dirección General de Prevención de Salud a nivel Federal, extendió su felicitación a este puerto fronterizo, durante el Encuentro Nacional de Municipios por la Salud que se realizó en San Luis Potosí, por ser uno de las principales ciudades en llevar más de 100 acciones en salud.

Así lo manifestó el regidor ALFREDO GUARNEROS CARRANZA, quien acudió a dicho encuentro con el director del Instituto para el Desarrollo de la Salud Municipal, MARTÍN MIRELES.

“Nos fue muy bien, cruzamos palabras con diferentes presidentes municipales y de redes estatales, y, lo que más nos llamó la atención es que la doctora ADRIANA STANFORD de la Dirección de Prevención de Salud, hizo un reconocimiento expreso al alcalde Enrique Rivas por las acciones que lleva a cabo en este rubro”, dijo el edil.

Como ejemplo de los programas que se realizan en la ciudad, GUARNEROS CARRANZA mencionó las Caravanas de Salud y de activación física que se hacen en coordinación con el Sistema DIF, en el Plan de Obra Pública con pavimentación, drenaje sanitario y agua potable.

“Nuevo Laredo cierra el año con poco más de 100 acciones que van encaminadas al beneficio de la salud, en comparación con el estado de Guanajuato que cierra con 46 acciones a nivel estatal, lo que vuelve a esta ciudad un referente nacional”, dijo para concluir ALFREDO GUARNEROS.

A propósito de Nuevo Laredo, quizá a usted no le diga nada, pero el hecho de que el presidente del PRI estatal, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, se haya reunido con una facción de la Clase Política priista neolaredense en una palapa propiedad del ex alcalde DANIEL PEÑA TREVIÑO, parece aportar las primeras ‘pistas’ rumbo al 2018, aunque no se vale descartar que la ausencia de los líderes de la estructura sectorial FÉLIX ALBERTO ALEMÁN, BENJAMÍN GARCÍA MARÍN, ALEJANDRO LÓPEZ ROBLES, ARNOLDO ESCAMILLA MONTEMAYOR y ARNULFO TEJADA LARA, quizá muestre un “desencuentro” con el proyecto del líder de los electricistas.

Más aún, el hecho de no haber convocado a YAHALEEL ABDALÁ ni a RAMIRO RAMOS, ambos de cuño egidista, ya genera otros ‘indicativos’.

Pero la presencia de CHUY VALDEZ ZERMEÑO, CRISTABEL ZAMORA, IMELDA MANGIN TORRE, ROSA MARÍA ALVARADO MONROTY y HÉCTOR CANALES, otro de los aspirantes a la nominación municipal, dispersa el comentario en otras direcciones.

Los asistentes al encuentro con SERGIO, dan verosimilitud a la posibilidad de que EDGAR MELHEM y YAHALEEL ABDALÁ hagan fórmula para el Senado de la república, aunque No-Olvide que en esta carreras el ex candidato a gobernador BALTAZAR OCHOA HINOJOSA “lleva mano”.

Durante su estancia en Nuevo Laredo, SERGIO escuchó el compromiso de la clase política priista, de trabajar de manera intensa para conseguir el triunfo en la elección del 2018.

“Soy un convencido que el trabajo en unidad que hagamos por nuestro partido, dará resultados para regresarle a la ciudadanía los buenos gobiernos que establece el PRI; porque sabemos que el priismo de esta ciudad es fiel”, expresó GUAJARDO.

Posteriormente, en reunión con los dirigentes de los sectores y organizaciones, dialogó con ellos y los invitó a trabajar para que el Revolucionario Institucional logre consolidarse en esa región fronteriza.

Acompañaron a SERGIO, JOSÉ HERNÁNDEZ CUESTA, Secretario Técnico del CDE; ELISEO CASTILLO TEJEDA, delegado especial; BAUDELIA JUAREZ GARCÍA, secretaria general; VIVIANO VÁZQUEZ, secretario adjunto; los dirigentes de los sectores y organizaciones, así como distinguidos priistas.

En otro tema, le comparto que en coordinación con el Congreso Local, uno de los principales logros de este año 2017 que está por finalizar es haber sentado las bases tendientes a la elaboración y creación de la nueva Ley de Desarrollo Urbano en Tamaulipas.

Lo anterior, atendiendo las instrucciones del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien está impulsando acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones.

Expresó lo anterior GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, al referirse al trabajo y los resultados obtenidos en el ejercicio 2017, para encaminar a Tamaulipas hacia el desarrollo urbano sostenible.

Recordó el titular de la SEDUMA que se iniciaron ya los estudios correspondientes y que se procedió a la instalación de una mesa de trabajo, por lo que esta labor de continuará el próximo año 2018. Con esta ley se buscará el equilibrio entre el desarrollo urbano y el medio ambiente, la sustentabilidad y cuidado de recursos naturales.

Una de estas reuniones se realizó con el diputado local CARLOS GERMÁN DE ANDA HERNÁNDEZ, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Puertos del Congreso, MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL, Coordinadora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias y GABRIEL HIGUERA LICONA, del mismo instituto, para coordinar esfuerzos y avanzar en el tema, agregó.

De otro lado, siguiendo el objetivo de otorgar beneficios sociales a grupos vulnerables de difícil acceso en el área rural, más familias tamaulipecas siguen siendo beneficiadas a través del programa de Asistencia Alimentaria Tam 2017; en esta ocasión se entregaron 68 paquetes de Invernaderos de Traspatio (huertos) para producción de hortalizas.

El compromiso es incrementar la disponibilidad de alimentos, por ello se entregaron 34 paquetes que incluyen carretillas, hidrotanques, sistema de riego, kit de agroquímicos, semillas de hortalizas y otros insumos a igual número de familias del ejido “Torno Largo” ubicado a 10 metros de altitud en una isla del municipio de Altamira.

Asimismo, también 34 madres de familia del ejido “Las Tres B”, del citado municipio se vieron beneficiadas al recibir el mismo material para sembrar, cuidar y cultivar lechuga, chile jalapeño, rábano, acelga, cilantro, calabacita, cebolla, entre otras.

Por último, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Sociedad Americana de Cactáceas Suculentas, impulsan un proyecto de manejo sustentable para proteger las especies de cactus en peligro de extinción y ofrecer alternativas para su explotación comercial en beneficio de comunidades rurales del noreste de México.

El investigador y Coordinador del Programa de Desarrollo Regional Sustentable del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, Dr. JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ AVALOS, dijo que la Sociedad Americana de Cactáceas Suculentas, es una asociación que se encarga de dar apoyos para la conservación de dichas especies, y actualmente analizan las zonas prioritarias para su conservación en el noreste de México.

“Existen zonas decretadas como áreas naturales protegidas en México, nosotros estamos trabajando en parte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y parte de San Luís Potosí, donde hay zonas muy ricas en diversidad de cactáceas suculentas”.

Por hoy es todo, nos leemos en cuanto sea posible.