La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

GRAN NEGOCIO SER CANDIDATO INDEPENDIENTE

Como analistas políticos no creemos que los que ya se abrieron de capa como candidatos independientes, para participar en éste proceso electoral 2017-2018 que está en marcha –porque en su partido no les diéron chanza– estén soñando con que van a ganar, aunque es cierto que se vale soñar.

Creemos como analistas políticos que el gran triunfo del hoy gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el que en su momento se la rifó en las elecciones como candidato “independiente”, les abrió los ojos a muchos que creen que podrían repetir la hazaña del famoso “Bronco”.

Solo que Bronco llegó al palenque con la experiencia que adquirió durante los 32 años que militó en el Partido Revolucionario Institucional, de donde salió con la bandera de “candidato independiente”, pero además de eso también tuvo el apoyo financiero de respetables empresarios de Monterrey para la realización de su campaña, lo que podríamos apostar a que no trae en el morral ninguno de los “independientes” que ya se quitaron la máscara.

De una cosa estamos seguros, que algunos de los que ya han contendido en los procesos electorales como candidatos “independientes”, a éstas alturas ya se percataron que aún perdiendo en las urnas el día de la jornada electoral como quiera van a salir ganando.

Nada más como ejemplo podríamos mencionar el caso de Francisco Chavira Martínez el cual siendo candidato “independiente” a la gubernatura del estado en el último tramo de la campaña se sumó al candidato del PAN, en respuesta su hermana Diana asumió la Subsecretaría de Educación Media Superior en Tamaulipas y su otra hermana María Estela es la Secretaria del Trabajo del nuevo gobierno.

Francisco Chavira Martínez, es un luchador social no le vamos a negar el mérito, pero creemos que al igual que todos los demás que se la van a jugar en las elecciones del 2018 como “independientes” en el plano nacional y estatal ya saben que en éste mundo nada es de gorra y como luego dicen “de perdido lo que aparezca”.

Por cierto ahora Francisco Chavira Martínez se va a lanzar como candidato “independiente” a Diputado Federal, con lo que nos queda claro se es un gran negocio ser candidato independiente. Son algo comprables a los partidos morralla, los que si no ganan las elecciones como quiera ganan.

La ex primera dama, Margarita Zavala, ya anunció la posibilidad lanzarse como aspirante independiente a la Presidencia la República, esto en el caso de que el Frente Amplio Opositor no la elija como candidata. Otro que a los 67 años de edad ya se destapó como “independiente” para la grande es el conocido periodista Pedro Ferriz de Con, suerte compañero.

El 12 y 13 de octubre estará en México en su primera visita oficial a nuestro país el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. Supuestamente su vieja a México es en correspondencia a la visita que hizo a Canadá el Presidente Enrique Peña Nieto en junio del 2016, pero, pero, pero, creemos que su presencia también tendrá que ver con los términos en que se lleva a cabo la renegociación del TLCAN.

“La visita del Primer Ministro refrenda la voluntad política de ambos países para fomentar el diálogo al más alto nivel y trabajar en beneficio de nuestras sociedades. Así mismo tiene el objetivo de continuar con los esfuerzos de colaboración en aspectos clave de la agenda bilateral”, destaca en un comunicado oficial la Secretaría de Relaciones Exteriores. En lo personal haríamos hincapié en que Canadá y Estados Unidos siempre han ido de la mano, como países aliados.

La SRE destaca en el mismo comunicado que tras el sismo del 19 de septiembre, el gobierno de Canadá demostró su solidaridad al enviar mil 500 tiendas de campaña para apoyar a los damnificados, además de haber hecho también un donativo de 100 mil dólares canadienses para la Cruz Roja Mexicana.

Por cierto el gobierno canadiense se ha mostrado optimista sobre el resultado final de las negociaciones del TLACAN y ha dicho incluso que es una oportunidad para mejorar el Acuerdo siguiendo el modelo del tratado comercial que acaba de entrar en vigor entre Canadá y la Unión Europea, conocido como CETA.

“Estados Unidos es el principal socio económico de Canadá y es importante que sigamos trabajando juntos para fortalecer el comercio, las inversiones y las oportunidades económicas en ambos lados de la frontera”, remarcó Trudeau. “Espero discutir con el Presidente Trump como mejorar nuestra prosperidad y seguridad mutua”, añadió.

Así como criticamos en algunas ocasiones el mal desempeño de los policías del estado, también nos gusta reconocer cuando los elementos de la Policía Estatal hacen un buen trabajo, como acaba de darse el caso con el esclarecimiento de la ejecución de cuatro jóvenes, donde hubo además cinco heridos, en el pasado fín de semana.

En las investigaciones los policías estatales echaron arrastre y detuvieron a una docena de pelafustanes, de los cuales dos ya aceptaron haber participado en la masacre, por cierto entre la banda hay dos menores de edad, un jovenzuelo y una chamaca embarazada. Que lamentable. Como estos casos no se dan en maceta creemos que los polis que esclarecieron el caso merecen un ascenso o al menos un reconocimiento de los “mandos”, porque esto no sucede todos los días, lo que sería un gran estímulo para ellos.

No estábamos equivocados al asegurar que el atentado de que fue objeto en Veracruz el hijo de la exdiputada de MORENA, no había sido más que un aviso para que no declare nada en contra de Andrés Manuel López Obrador, ya que hay un video en donde se ve cuando le dicen que ese dinero “es para López Obrador” supuestamente 500 mil pesos.

Pero la ex diputada salió “gallona” y sin temor a éste tipo de advertencias ya dijo que “intentan callarla”, porque “”de soltar la sopa” le abre un boquete a López Obrador. Ojalá y que las autoridades federales no la dejen sola, porque según nosotros su vida está en peligro.

Por cierto el dirigente estatal del PRI en Tamaulipas, Sergio Guajardo Maldonado, aseguró en la conferencia de prensa del lunes que al nuevo dirigente del partido en Reynosa, Gustavo Rico, lo eligiéron con su voto libre y secreto los consejeros municipales, dando con ello un mentís a los que asegura que lo puso o impuso Oscar Luebbert Gutiérrez.

Paralelamente en la conferencia de prensa el diputado y coordinador de la bancada del PRI en el H. Congreso del Estado, Alejandro Etienne Llano, dijo a pregunta expresa –palabras más palabras menos– que en el Congreso los diputados del tricolor están cumpliendo con su función, sin dejar de estar conscientes de los esfuerzos que se hacen para resolver los problemas de seguridad, salud y educación.

