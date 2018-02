EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Guajardo da su ‘bendición’ a Serapio

Al presentar ayer a SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN como precandidato del PRI a la alcaldía de Reynosa, SERGIO GUAJARDO MALDONADO rechazó que su partido muestre “focos rojos” frente a la elección del 1º de julio en Tamaulipas, y minimizó la disidencia de ‘cuadros’ que participarán en los comicios por otros partidos, al sustentar que “hay algunos que no hacen bien sus cuentas y creen que al irse a otros partidos se llevan los votos de los priistas”.

GUAJARDO MALDONADO, quien viajó a Reynosa con su “Plana Mayor” para encabezar un almuerzo para la presentación del flamante precandidato a la Sucesión municipal de esta ciudad, la más importante por su densidad demográfica y el número de votos que aporta a una elección estatal, compartió con SERAPIO el espacio central de una larga fila de mesas donde fueron acomodados los ex alcaldes OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ y ERNESTO CANTÚ RESÉNDEZ, así como los precandidatos a diputados federales por los distritos II y IX, BENITO SÁENZ BARELLA y GUSTAVO RICO DE SARO, y el Delegado especial que operó la precandidatura, ROBERTO GONZÁLEZ BARBA.

También figuró en la mesa la ex senadora AMIRA GÓMEZ TUEME y la estructura sectorial del Comité municipal del PRI, representada por ALAN ALEXANDRE ARJONA, de la CNOP; HILARIO BARRERA, de la CNC y FILIBERTO LÓPEZ, secretario general del Sindicato de Embotelladores y representante del Secretario general de la Federación de Trabajadores, REYNALDO GARZA ELIZONDO.

SERGIO GUAJARDO se trajo de Victoria a la Secretaria general AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, PEPE HERNÁNDEZ CUESTA y JUAN MACHUCA VALENZUELA, mientras que ya lo esperaba aquí la Delegada especial para Reynosa y Río Bravo, AMELIA VITALES RODRÍGUEZ.

Otros operadores locales que ocuparon un sitio en la mesa, fueron DERLY RIVAS Jr., JORGE BARBA DURÁN, DULCE NAVA y RAFAEL ACUÑA ESTRADA, entre otros.

“LA MEJOR CARTA”

De entrada, el presidente del Comité Directivo estatal del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, indicó que a la elección interna de los precandidatos a diputados federales por los distritos II y IX, BENITO SÁENZ BARELLA y GUSTAVO RICO DE SARO, “les faltaba el compañero de fórmula”.

Definió al ex alcalde SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN como “la mejor carta del PRI para la elección municipal del 2018”, y tras expresar su satisfacción por presentar ante la sociedad y la militancia priista de Reynosa a “un perfil muy echado para adelante”, el dirigente tricolor externó su convicción de que SERAPIO CANTÚ y los precandidatos a diputados federales BENITO SÁENZ y GUSTAVO RICO, “son una fórmula ganadora, cada quien con sus fortalezas”.

GUAJARDO MALDONADO no dudó que el PRI recuperará el Ayuntamiento de Reynosa durante los comicios del 1º de julio, al destacar las cualidades humanísticas y altruistas del precandidato, a quien definió como “el médico del pueblo”.

El presidente del CDE del PRI dijo que el priismo de Reynosa “tiene todo para recuperar el Ayuntamiento, “tanto por sus condiciones internas, como las externas”.

“Tenemos muchas ganas de salir adelante en el proyecto del partido en este proceso inédito, que sin duda será el más competido”, añadió.

UN CABILDO MUY INTEGRADOR

En su intervención y tras ser investido como precandidato del PRI a la presidencia municipal de Reynosa, SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN agradeció la confianza de su partido y el voto de apoyo de los ex alcaldes y la Clase Política.

Y de entrada, ofreció que emprenderá una serie de consensos para elaborar “una planilla muy integradora. Donde nadie se quede afuera” y anunció que consultará con los ex alcaldes para que el próximo Cabildo esté bien representado.

“La próxima elección es una de las más competidas, no podemos dejar a nadie afuera”, refrendó.

OSCAR LUEBBERT

A su vez, el ex alcalde OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ, en su segunda reaparición pública tras asistir a la visita del precandidato presidencial JOSÉ ANTONIO MEADE a Victoria, expresó su deseo de sumarse a la decisión del PRI “para darle fuerza a este proyecto que encabeza SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN”.

En los mismos términos se refirió el también ex alcalde ERNESTO CANTÚ RESÉNDEZ y la ex senadora de la república AMIRA GÓMEZ TUEME, quienes llamaron al cierre de filas y a unificar al partido para ganar la elección con JSOÉ ANTONIO MEADE; SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, así como BENITO SÁENZ y GUSTAVO RICO DE SARO.

¿FOCOS ROJOS?, NO; AMARILLOS

En una entrevista posterior a la ceremonia de presentación, SERGIO GUAJARDO reiteró que el PRI “no tiene focos rojos frente al 2018”.

“Rojos no; más bien amarillos, porque nos ocupa y nos preocupa la elección”, acuñó.

También restó importancia a la renuncia de cuadros del PRI y su virtual postulación por otros partidos a los comicios del 1º de julio, como RAMÓN GARZA BARRIOS, RIGO GARZA FAZ y DANIEL SAMPAYO, entre otros, al asegurar que “somos más los que nos quedamos, que los que se fueron”.

Dijo también que “hay algunos a quienes les salieron mal las cuentas y creen que se llevaron los votos del PRI a otros partidos”, en franca referencia a quienes se fueron buscando la postulación bajo otras ideologías.

“Los respeto, pero no comparto su decisión”, concluyó.

SELLAN CON UN ABRAZO

Al concluir el almuerzo, el Delegado especial ROBERTO GONZÁLEZ BARBA y el flamante precandidato oficial del PRI al Ayuntamiento de Reynosa, Dr. SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, sellaron el compromiso con un sonoro abrazo cuyas palmadas llamaron la atención en el recinto del encuentro priista.

GONZÁLEZ BARBA condujo de principio a fin el operativo de convencimiento de SERAPIO, luego que el PRI se alarmó tras la renuncia de ERNESTO ROBINSON TERÁN a la precandidatura, cuyo nombre fue pronunciado una sola vez por el ex alcalde ERNESTO CANTÚ RESÉNDEZ.

ULTIMO ADIÓS

Los ex alcaldes EVERARDO VILLARREAL SALINAS y PEPE ELÍAS LEAL hicieron llegar su venía a los acuerdos del almuerzo, pero EVERARDO no pudo asistir por tener en trámite una gestión consular en el vecino país, que le impide salir de sus fronteras.

Y PEPE ELÍAS tenía en vela el cuerpo de su padre, DON PEPE ELÍAS MACIEL, fallecido la víspera.

Sin embargo, la Clase Política del PRI encabezada por SERGIO GUAJARDO, ex alcaldes, y precandidatos, acudieron a los funerales para expresar el pésame a la familia ELÍAS LEAL y al ex alcalde PEPE ELÍAS, quien recibió el abrazo solidario de centenares de amigos que acudieron a darle acompañamiento.

SERAPIO CANTÚ y su esposa ORALIA, acudieron a la empresa funeraria para expresar el pésame a la familia ELÍAS LEAL.

De otro lado, deje decirle que en Río Bravo, el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA empezó a organizar una serie de costosos auto homenajes -con cargo al erario, of course-, para proyectarse hacia su reelección, habida cuenta de que con “su pasito tun tun” conquistó hasta el amargoso ex gobernador EGIDIO TORRE, de modo que el PRI perderá allá la seriedad al ‘repetir colorado’ con la herencia nefasta del egidismo.

Lástima, porque el priismo local esperaba otra cosa de SERGIO GUIAJARDO, y no que les impusieran al otro traidor de la ciudad, quien no conforme con mantener a toda una flota aérea en la nómina municipal, con exceso de personal donde no hace falta, encima de ello el PRI pretende recetarles otra dosis de la misma medicina.

Entre tanto, los Precandidatos del PRI al Senado de la República, YAHLEEL ABDALA CARMONA y ALEJANDRO GUEVARA COBOS, continúan con las actividades de precampaña en busca del apoyo de los delegados estatales de este partido para concretar su candidatura, y ayer iniciaron con un encuentro con la militancia de Tula, posteriormente con las bases del PRI de Palmillas, Bustamante y Miquihuana, también con la estructura priista de Jaumave y cerraron la agenda de este jueves con la familia priista de la capital de Tamaulipas, en una reunión en la Casa del campesino de la Liga de Comunidades Agrarias.

Los precandidatos al senado sostendrán una rueda de prensa con los representantes de los medios de comunicación de Ciudad Victoria, hoy Viernes 9 de febrero en las instalaciones del comité directivo estatal a las 9:40 am.

Este mismo viernes al concluir la rueda de prensa, los precandidatos del PRI estarán en la tierra de ALEJANDRO GUEVARA, en un encuentro con la militancia del Mante.

En Matamoros, entre tanto, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA entregó al secretario de Marina, VIDAL FRANCISCO SOBERÓN SANZ, el documento que acredita la donación de los terrenos contiguos a la Base Naval de Matamoros para la construcción de la nueva Comandancia y la ampliación de otras instalaciones.

La donación de los terrenos por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas en favor de la Secretaría de Marina, permitirá duplicar la superficie que actualmente ocupa la Base Naval del municipio fronterizo; en ellos se edificará la nueva Comandancia, dormitorios y áreas deportivas, mientras que en una parte de las antiguas instalaciones se ampliará la Unidad Habitacional Naval.

SOBERÓN SANZ reconoció la voluntad del gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA para cristalizar la ampliación del complejo naval en Matamoros, lo que fortalecerá la presencia de la Institución Armada en la zona.

El gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA también acompañó el Secretario Almirante a una visita en las instalaciones del Hospital Naval y a la construcción del nuevo Centro de Desarrollo Infantil Naval, ubicados en la base de Matamoros.

Finalmente, el Gobernador del Estado y el Secretario de Marina realizaron un sobrevuelo de una hora, aproximadamente, en las inmediaciones del Puerto El Mezquital que se construye en la costa de Matamoros.

A propósito de Matamoros, al reflexionar sobre la responsabilidad de los automovilistas, que conducen sin utilizar el cinturón de seguridad y hacen caso omiso a las recomendaciones de vialidad, el titular de la Dirección de Tránsito, CARLOS AGUIRRE SALAZAR, precisó que han reanudado la campaña de amonestación para generar conciencia y evitar accidentes fatales como el ocurrido el pasado viernes, en el puente de la avenida Acción Cívica, y donde una persona perdió la vida.

El interés del presidente municipal JESÚS DE LA GARZA, es que Matamoros sea una ciudad ordenada, que predomine la cultura vial entre sus ciudadanos y por lo que toca a sus agentes viales, que sean ejemplo de atención y responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

Para ello, dijo AGUIRRE SALAZAR, a través de esta campaña únicamente se amonestará a los conductores, indicándoles la falta que cometen y al reincidir serán objeto de sanciones económicas o multas, por la infracción cometida.

Las causas más comunes por las que se registran accidentes en la ciudad, principalmente, son: el exceso de velocidad, ir “texteando”, o hablando por celular, y la impericia de algunos para conducir.

Las recomendaciones de esta dirección para los automovilistas, es que estén atentos si se encuentra al volante, si maneja que no se distraiga, que utilicen el cinturón de seguridad, no solamente el conductor, también el copiloto y sobre todo si lleva niños, que también los aseguren, previniendo cualquier posible daño, en caso de accidentes.

A partir de esta campaña, Tránsito y Vialidad, contará con una base de datos de cada infractor, para que se hagan efectivas las sanciones y en su caso llevar un historial del comportamiento de cada uno.

Mientras que en Reynosa, la presidenta municipal, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ asistió al Foro Oportunidades y Desafíos en el Desarrollo del Petróleo y Gas de Yacimientos No Convencionales, que inauguró el titular de la Secretaría de Energía del gobierno de la república, PEDRO JOAQUÍN COLDWELL.

El Secretario PEDRO JOAQUÍN COLDWELL se dirigió a los invitados y agradeció su presencia: “Doctora MAKI ORTIZ, presidenta municipal de Reynosa, distinguidos asistentes a este Foro, -continuó- “me da un especial gusto estar en este especial Estado con gran votación para las energías tanto fósiles como verde”.

Resaltó el funcionario del gobierno federal, que “de los 91 contratos adjudicados a la fecha en las subastas petroleras de PEMEX, el 23 por ciento están en Tamaulipas, los cuales en caso de éxito geológico pueden llegar a propiciar inversiones estimadas alrededor de 61 mil millones de dólares”.

Al igual que destacó la presencia de la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, PEDRO JOAQUÍN COLDWELL agradeció al gobernador FRAQNCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA “por su hospitalidad y apoyo para promover este importante Foro”, en el que participaron el senador SALVADOR VEGA CASILLAS y el diputado CÉSAR AUGUSTO RENDÓN GARCÍA y funcionarios estatales y federales.

En este evento se realizó la firma del Convenio de Coordinación y Asistencia Técnica para el Desarrollo de Políticas Públicas para el Aprovechamiento Sustentable, Proyecto de Energías Limpias, para la Producción de Electricidad Mediante Fuentes Renovables.

Aquí en Reynosa, por cierto, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en alianza con la Fundación “Ver Bien para Aprender Mejor”, entregó de forma simbólica anteojos gratuitos para más de 6 mil alumnos del municipio fronterizo, de un total de 19 mil 775 lentes que beneficiarán a igual número de alumnos de escuelas públicas de nivel básico de 11 municipios.

GARCÍA CABEZA DE VACA también acudió a la colonia Arcoiris para hacer entrega de apoyos sociales a familias de ese sector, como parte de las actividades del programa “Unidos por Reynosa”.

Durante la mañana de este miércoles, en su mensaje en la escuela secundaria técnica N° 56 “Prof. José Santos Valdés”, el Mandatario señaló que en Tamaulipas la educación es prioridad y procurar el acceso equitativo a ella es uno de los mayores compromisos de la presente administración.

De otro lado, deje compartirle que en Nuevo Laredo, un total de 300 proyectos para negocio fueron autorizados por el programa ‘Autoempleo’ que implementan de manera coordinada los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal para emprendedores y cuya preparación concluyó la mañana de este martes con la plática Preparación de documentación procedimientos de aseguranza.

El director general de la Oficina del Servicio Nacional del Empleo en Tamaulipas, ALEXANDRO PERALES HUERTA informó que hay 4 millones de pesos para apoyar a los emprendedores de todo el estado, y de ese total el 25 por ciento es para Nuevo Laredo.

Explicó que los proyectos ya están aprobados por el Estado y la Federación, ahora dependerá del interesado completar la documentación para recibir el recurso solicitado.

“Son acciones que se realizarán conforme a demanda, tenemos bastantes peticiones de Nuevo Laredo. De entrada te puedo decir que Nuevo Laredo trae mayor demanda de lo que tenemos proyectado en todos los municipios de estado”, mencionó PERALES HUERTA.

Informó que el objetivo primordial del proyecto es que las iniciativas cumpla con los requisitos, además de promover el autoempleo, crear nuevas fuentes de trabajo, como lo establece el Programa de Fomento al Autoempleo.

Aquí un paréntesis para compartirle que por su trabajo, vocación de servicio y eficiencia, el Congreso del Estado, entregó reconocimientos por antigüedad de 20 y 30 años de servicio a cuatro servidores públicos de este Poder, a quienes el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, manifestó el respeto a su dedicación y desempeño, invitándolos a seguir trabajando en equipo, tal como lo exige Tamaulipas.

En una amena reunión, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, entregó una medalla, reconocimiento e incentivo, a MARÍA GUADALUPE CORONADO VÁZQUEZ y LOURDES PATRICIA DE LA FUENTE FLORES, así como a JULIÁN VARGAS FUENTES y MARÍA ELVIRA SALCE RODRÍGUEZ, por 30 y 20 años de servicio en este Congreso Local, respectivamente.

Al dirigirse a los homenajeados, el legislador destacó la dimensión de la labor de los trabajadores, que como ellos, llevan una vida prestando sus servicios a los tamaulipecos desde las diferentes áreas de este Poder, por lo que dejo claro, que todas las decisiones que se tomen, estarán basadas siempre en su opinión.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) estrecharon los vínculos de colaboración para impulsar de manera conjunta programas académicos, de investigación y proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo sustentable del sector energético en la entidad.

Lo anterior se puso de relieve durante la firma del convenio que llevaron a cabo en la ciudad de Reynosa, el Rector de la UAT, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ y el Director de Desarrollo de Talento del IMP, RAFAEL RAMOS PALMEROS, celebrado durante el Foro: “Oportunidades y Desafíos en el Desarrollo de Petróleo y Gas de Yacimientos no Convencionales”.

En su mensaje, el Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ destacó la oportunidad de refrendar este acuerdo con el IMP teniendo como marco este importante foro que fue organizado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Energía (SENER).

Por hoy es todo, nos leemos mañana.