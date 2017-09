            < Guajardo y la complicada zona sur

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado cerrará la agenda de esta semana con reuniones de trabajo en los municipios de la zona conurbada del sur, este jueves en Tampico y Altamira, el viernes en Cd. Madero. Una región difícil si se toma en cuenta que la historia electoral registra derrotas del Partido Tricolor en diferentes épocas en esos 3 puntos del mapa tamaulipeco.

Muy significativa el desarrollo de la oposición en Tampico cuando el PRI tuvo su primera derrota en 1971 cuando perdió la alcaldía y la diputación local con Fernando San Pedro Salem “El Pich” y Jesús Ledezma Escobar, respectivamente, ambos por PPS.

En aquellos tiempos se dijo que El Pich, que ya había sido alcalde por el PRI en 1959, esta segunda ocasión jugó con el PPS apoyado por Emilio Portes Gil, en uno de esos episodios de conflicto interno que se han vivido al interior del Revolucionario Institucional.

“Haiga sido, como haiga sido” Don Fernando hizo morder el polvo a un tampiqueño distinguido y apreciado como Valentín Holguera Khors y Ledezma Escobar fue el primer diputado local en el país en lograr una curul en las urnas derrotando al entonces invencible.

Estos triunfos debieron estimular el espíritu de lucha de los tampiqueños, que debieron interpretar “que si se puede” sin embargo se tardaron un cuarto de siglo para ganar otra elección al PRI, fue hasta 1996, esta vez por el PAN con Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, eran los tiempos de Manuel Cavazos Lerma. Luego en 2002 con Arturo Elizondo, nuevamente Acción Nacional se impondría, no hubo Yarrington que valiera y la tercera y última alcaldía esta vez “prianista” en 2013 con Magdalena Peraza, una priista como El Pich, que con siglas prestadas dio nuevamente la tercera y hasta ahora última victoria azul.

En los últimos procesos electorales el PRI ha obtenido en Tampico victorias muy apretadas, siempre pisándole los talones el PAN. Checo Guajardo sabe estas circunstancias y el trabajo que tendrá que hacer para sumar a diferentes corrientes Tricolores en un solo haz de voluntades, en el proyecto ganador 2018, como los priistas le llaman a su objetivo central.

2.- El sismo que sacudió a diferentes estados del país y la Cd. de México es un llamado de atención a los gobiernos de los diferentes niveles para tomar medidas de prevención, que van desde la rehabilitación de escuelas y otros edificios públicos, hasta el cumplimiento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas que a vuelo de pájaro presenta inobservancias. Es una dependencia con muchas carencias y sin presupuesto suficiente para disponer del personal necesario para aplicar lo reglamentado.

Tamaulipas no ha sido foco de movimientos sísmicos, pero ya se han registrado en diferentes momento en la zona sur, el 3 de septiembre de 2014 hubo un temblor de 3.7 grados a 39 kilómetros de la cabecera municipal de González y esta semana tembló en Tampico y en Altamira, de tal manera que no hay garantía de que estos movimientos telúricos no se repitan, pero existen muchas formas más de advertir fenómenos que tienen que ver con el trabajo del Sistema Estatal de Protección Civil.

Las abundantes lluvias que han generado inundaciones en diferentes épocas, son las amenazas más frecuentes en nuestra entidad; capaz de desplomar el techo del parque de béisbol “Práxedis Balboa” de esta capital a causa de la tormenta Dolly el 3 de septiembre de 2014, en la que no hubo desgracias personales.

Tampico rodeado por el mar, la laguna del Chairel y el río Pánuco es una de las zona de riesgo en caso de lluvias abundantes. Nuestros municipios fronterizos con lo cambiante del clima están amenazados por los tornados, que hasta ahora sólo se han apreciado en el lado americano, pero el cambio climático empieza a acercar a Tamaulipas esta clase de eventos, como ocurrió en mayo de este año cuando los fuertes vientos dañaron el Puente Internacional “Las Américas” en Nuevo Laredo.

La Dirección de Protección Civil reconoce que el 60 % de las construcciones públicas e incluso viviendas no cumplen con las medidas básicas de seguridad frente a un siniestro. Sin ir más lejos la torre de 24 pisos del Parque Bicentenario de esta capital es una verdadera trampa mortal, no queremos imaginarnos que ocurrirían en el caso de un incendio en horas hábiles.

Enfrentar esta clase de problemas que están latentes no sólo es responsabilidad de Protección Civil, sino de la sociedad en general, pero la dependencia en cuestión está obligada a fomentar los grupos voluntarios, a capacitar a organizaciones, a difundir valores de solidaridad social y a fomentar, basado en el Art. 22 de la ley en materia, la creación y funcionamiento de la “Unidad Interna de Respuesta Inmediata” que debe operar en cada plantel educativo, en cada comercio, en cada industria, etc, que es fundamental para reaccionar frente a una contingencia.

Estas Unidades, igual que las organizaciones de voluntarios deben de confirmarse cada año, renovarse si se prefiere, para así compartir responsabilidades hacia el interior de la organización.

Hay otro tema importante que tiene que ver con la designación de los titulares de Protección Civil municipales y del Estado, cuyas reglas están en la Ley de Protección Civil, pero lejos de cumplirse por la forma en que se da el cambio de funcionario, que es a la par del sexenio o el trienio. Está reglamentado que estos funcionarios deben surgir de un examen de oposición, que si lo hay no es público y nadie se ha enterado, puesto que no se han lanzado las convocatorias respectivas. El procedimiento instituido es con miras de garantizar que quien asuma el cargo compruebe experiencia y conocimientos en materia de protección civil.

Este es un tema que debiera ser considerado por los diputados locales y actuar en consecuencia legislando, de tal manera, que si existen puestos trans-sexenales como el Fiscal del Sistema Anticorrupción, o los Auditores Superiores del Estado y la Federación, debieran ser los Directores de Protección Civil nombrados a mitad del trienio y del sexenio para darle tiempo al nuevo equipo a formar y garantizar que pondrá en buenas manos la protección de los ciudadanos. Es decir ir más allá del interés político, anteponiendo el servicio público.

3.- Este miércoles se dio un inusual encuentro entre el Gobernador del Estado y la comunidad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, evento que tuvo lugar en el Campus Tampico-Madero bajo el protocolo de un acto cívico que fue el abanderamiento de ese centro de estudios.

En ese marco, Francisco García Cabeza de Vaca refrendó en un escenario mayoritariamente estudiantil, aunque con presencia de docentes, su compromiso con esa comunidad generadora de conocimiento, al propio tiempo les pidió a los ahí reunidos que lo vean como un aliado.

La ceremonia adquirió solemnidad desde el principio al iniciar el programa con un minuto de silencio por las víctimas del sismo del 19 de septiembre, aunado al izamiento del Lábaro Patrio.

Los gobernadores de Tamaulipas en diferentes tiempos se han apersonado en los informes rectorales, graduaciones que han apadrinado o han sido testigos de calidad en convenios muy particulares con otras instituciones de educación superior, pero esta ceremonia cívica desprende un aroma político.

Como quiera que sea, también es significativo el hecho de reunir a los rectores en funciones y electo, Enrique Etienne Pérez del Río y José Andrés Suárez Fernández. Curiosamente es también el primer encuentro entre el gobernador y Etienne, por lo menos público. Asimismo hay que mencionar que como encargado de la política interior y tratándose de un acto cívico, ahí estuvo el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos.

Y así empieza a escribirse una nueva relación Universidad-Estado.