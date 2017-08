La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

GUEVARA COBOS, TERCERO EN DISCORDIA POR EL PRI-ESTATAL

No vemos que tan conveniente sea el dejar que Oscar Luebbert Gutiérrez y Sergio Guajardo Maldonado se sigan sacando los trapitos al sol para llegar a ganar la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que los dos priístas son hijos del mismo partido y la guerra sucia daña a ambos, al igual que al instituto político.

Desde días atrás ya habíamos asentado en La@Red que al ex gobernador de Oaxaca, José Murat, en Tamaulipas le quedó grande la silla como enviado especial del CEN del PRI, como lo estamos viendo y comprobando en a escasos cuatro días de llevarse a cabo la contienda interna en la que será electo el nuevo dirigente estatal del tricolor, ya que hasta ahora no ha logrado la pretendida candidatura de unidad.

Como analistas políticos creemos que la parsimonia y tolerancia de que hace gala el representante de comité ejecutivo nacional del tricolor ha abierto las puertas a un pleito entre los aspirantes o candidatos a la dirigencia estatal del PRI que a decir verdad para nosotros, de acuerdo con la convocatoria, no tiene razón de ser ya que las reglas del juego están escritas y el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos es responsable de su aplicación.

Le estamos damos importancia al pleito desatado entre los dos priístas ya que Oscar Luebbert Gutiérrez está hablando de denunciar de manera formal toda clase de intromisión externa, ya que según él hay que desterrar la coacción de votos e intimidación, pero, pero, pero, lo más fuerte para nosotros es cuando pide a los consejeros no dejarse intimidar “por priístas traidores”.

A diferencia del destacado político reynosense, Sergio Guajardo Maldonado ha sido moderado en sus reclamos como aspirante o candidato a la dirigencia del PRI-Estatal, ya que entre lo más fuerte que ha hecho o dicho está el haber solicitado al órgano auxiliar de la CNPI que se transparente la lista de los consejeros estatales que firmaron en favor de algunos de los candidatos, petición que además de considerarla nosotros aceptable nos parece del todo legal.

El que se mantiene al margen de los dimes y diretes entre Luebbert y Guajardo es el diputado federal con licencia, Alejandro Guevara Cobos, ya que mientras ambos se dan con todo él le anda agradeciendo al Presidente Enrique Peña Nieto y al Secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, su disposición para apoyar sin reservas a los productores agropecuarios de Tamaulipas.

Para mejores señas el mantense publicó en su cuenta de redes sociales los resultados de la reunión que tuviéron la SAGARPA y organizaciones de productores del estado, donde establece el precio de ingreso objetivo de $3,800.00 pesos la tonelada de maíz y de $3,400.00 para la tonelada de sorgo.

No sabemos porque para muchos que saben de éstas cosas Guevara Cobos ya está o ya quedó fuera de la jugada, con lo que como periodistas y analistas políticos no estamos de acuerdo ya que hasta ahora no hemos visto publicada ninguna declaración suya en en ese sentido. Para nosotros Guevara Cobos es el tercero en discordia y tal parece que Murat lo está propiciando.

Vaya gesto que tuvo el Presidente Enrique Peña Nieto el que ayer martes felicitó a los bomberos de todo el país, haciendo hincapié en su valor y servicio diario a la comunidad, como lo escribió en su cuenta de Twitter.

Para darle más realce e importancia en el evento estuvieron el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, el director general del Honorable Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Raúl Esquivel; el Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera y el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, entre otras distinguidas personalidades, los que felicitaron a los bomberos en su día.

En México se conmemora el Día del Bombero cada 22 de agosto, que es la fecha en que se creó el primer cuerpo de éstos servidores en el puerto de Veracruz en el año de 1983; en 1922 se expidió el reglamento para ésta corporación y en 1951 –por decreto presidencial– se le otorgó el carácter de Heroico Cuerpo de Bomberos, ya que además de prevenir y controlar incendios estos héroes apoyan a la población en casos de inundaciones, desastres naturales y accidentes, aún a costa de su propia vida.

El gobierno de Estados Unidos no quita el dedo del renglón y como tal ayer alertó a sus ciudadanos que viajen o vivan en México, a extremar precauciones de seguridad en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz. Menos mal que Tamaulipas no está en el ajo, lo que es una buena señal.

Por cierto aprovechando el viaje que hizo a Tampico para recibir al Presidente Enrique Peña Nieto durante la escala técnica rumbo a San Luis Potosí, el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entregó en Altamira 478 constancias del programa Mujeres Sostenibles y 260 certificados de aprobación de microcréditos de BIENESTAM, acciones que esta enfocadas a crear condiciones de igualdad de género, prevención de la violencia, incentivar el autoempleo y facilitar la incorporación de la mujer en el mercado laboral.

“Este es solamente el inicio, a lo que queremos llegar es a que todas las mujeres tamaulipecas que deseen salir adelante no sea un impedimento el adquirir un crédito, nos vamos a asegurar que se amplíen y puedan llegar hasta 250 mil pesos para que las mujeres en nuestro estado salgan adelante”, dijo el mandatario estatal.

Desde el día en el que el rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, para nosotros anunció su retiro en el marco de la Asamblea Universitaria que aprobó la convocatoria para elecciones de rector, sentimos que de hecho le dejó el camino libre al Director General de Servicios Escolares, José Andrés Suárez Fernández, que se perfila para ser su sucesor para el período 2018-2021,

Del pasado 16 de agosto, fecha en la que se llevó a cabo la Asamblea Universitaria, han sido ya varios los eventos en los que Suárez Fernández ha asistido en representación del Rector Etienne, siendo el caso más reciente la celebración del Día del Trabajador Social, lo que de no ser por cuestiones de salud, nos deja ver que es un hombre de palabra ya que al anunciar que no participará en la reelección, dijo que la UAT es una institución madura perfectamente y va a tener “un proceso en paz y tranquilidad”. Lo que a nosotros nos dice sin temor a equivocarnos que el Rector Etienne es un gentleman de la política.

Según nuestras antenas al interior de UAT se da como un hecho que se registrará como Candidato de Unidad el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, actual Director General de Servicios Escolares de la Máxima Casa de estudios y reconocido académico investigador con amplia trayectoria universitaria.

La trayectoria y los antecedentes de Suárez Fernández están vinculados a la UAT, trae el ADN en toda su formación. Como maestro, investigador y director de lo que fue la Facultad de Agronomía del CU Victoria; funcionario administrativo en la rectoría y creador del proyecto de la Facultad de Ciencias Agroindustriales en Reynosa hace 30 años, según nosotros le dan el mérito de aspirar al cargo más alto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas”.

De acuerdo oon la Convocatoria el registro de los aspirantes a la rectoría será casualmente hoy miércoles 23 de agosto; durante los días 24 y 25 se tiene programado iniciar el período de auscultación de aspirantes a rector por la Junta Permanente, quienes determinarán el lugar, la hora y el día para sostener una entrevista con él o los aspirantes a la rectoría.

El 28 de agosto se llevará a cabo la asamblea para la presentación del aspirante a rector; el 12 de septiembre será la jornada electoral y después de la recepción de los votos la Asamblea Universitaria se reunirá el 19 de septiembre, martes por cierto, para dar a conocer la información del cómputo general y la declaración del rector electo 2018-2021. Que la fiesta se lleve a cabo en santa paz, son nuestros deseos.

Que increíble el caso del empleado de la Casa Hogar San Antonio que denunció el DIF-Tamaulipas por mal trato de un niño autista, de lo que por por cierto nos tocó ver un video en Facebook, hechos que ocurrieron tiempo atrás, pero al llegar la nueva Administración el Sistema Integral de la Familia se puso a revisar los videos almacenados y descubrieron el mal trato al menor, por lo que de inmediato denunciaron los hechos por los delitos de abuso de autoridad, discriminación, lesiones y violencia familiar equiparada.

El empleado de la Casa Hogar San Antonio fue detenido y sujeto a proceso, pero aunque usted no lo crea la jueza que conoce del caso, Dalia Inés Reyes Zúñiga, aunque usted no lo crea lo absolvió de los cargos y ordenó levantar las medidas cautelares, bendito sea Dios.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx