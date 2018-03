EL COLUMNISTA

Por: Escalante

Hagamos bien las cuentas…

Burla publicitaria del Gobierno Federal o pendejadas de sus asesores publicitarios.

El Gobierno Federal que encabeza el más burro de los Presidentes en la historia de México, que yo en lo personal lo llamaría el más listo para las tranzas Enrique Peña Nieto a lanzado un spot publicitario en los medios de comunicación de Televisión, Radio y redes sociales titulado “Hagamos bien las cuentas” como, es una burla publicitaria para todos los mexicanos. ¿Es en Serio la pregunta? O una rotunda idiotes de los asesores publicitarios de Enrique Peña Nieto.

En casi seis años de la administración del Gobierno Federal de Peña Nieto solo hemos obtenido aumento en el Dólar de 12 a 18 pesos actuales, la Gasolina en 18 y eso sí de verde se trata, el gas ni se diga 20 pesos Kilo, la tortilla de 8 pesos, actualmente cuesta 15 pesos Kilo, el salario mínimo 86 pesos y eso creó haberle agregado 2 pesos y que no conteste un estúpido diciéndome, aque no son 103 pesos, lo invito a vivir con 103 pesos diarios.

Saben en verdad porque les dará un cogidon Andrés Manuel López Obrador al PRI y al PAN, lógicamente no es por qué se parece Luís Miguel, ni a Andrés García en sus mejores tiempos en las películas mexicanas y tampoco es por que así lo dicen las encuestas y sus 18 años de campaña, no señores.

Andrés Manuel López Obrador va a ganar las elecciones por una sola y sencilla razon sus votantes dentro del PRI, PAN, PRD y demás partidos en gorda caldos, han decidido cruzar el voto en estas elecciones, al igual que tú y yo estan cansados de tanta rateria y dirán los mamadores del erario público aque no, nosotros no votaremos por Andrés Manuel López Obrador, no hablo de ustedes no sean descarados por favor.

El Spot publicitario de Enrique Peña Nieto es una burla a la inteligencia de todos los Mexicanos, como que hagamos bien las cuentas, aún que algunos opinen que las cosas están al revés, no será que muchas de las cosas que se piensan que están de cabeza en realidad no lo están.

De verdad o son idiotas o no se les pudo ocurrir una publicidad mejor a estos torpes para tratar de emendar la caída de un imperio.

Ya basta señores, si es que aún se les puede llamar así, Andrés Manuel López Obrador va a ganar esta vez no porque sea el mejor, si no porque no hay otra salida.

Si tan solo cambiarán el manejo de su publicidad y fueran más sinceros en sus errores y le dieran un poco de huevos de gallina al pinto de su Candidato, tal vez, tal vez podrían andar en un segundo lugar, porqué ni a eso llegan por más que llamen sinvergüenza y ratero a Ricardo Anaya, sigue en el segundo lugar y Meade en el tercero, vaticinó un proceso histórico con marcador oficial de 20 a 1 en la cancha chica a favor de un verdadero Spot publicitario con ocurrencia “De ya sabes quién”.

Francisco Leal le cumple al Mante.

El Presidente Municipal del Mante Juan Francisco Leal Guerra, presentó el plan anual de obra pública 2018 por sus siglas FAIS.

Con gran éxito y ante un gran público mantense, teniendo como escenario el Auditorio Municipal Francisco Leal de cara a su pueblo dió a conocer las obras que su administración realizará este año en la zona urbana y rural.

Aún que siendo sinceros el Alcalde Leal Guerra a venido concluyendo una gran cantidad de obras en el renglón educativo y social, desde el inicio del año 2018 y arrancando muchas más.

Serán más de 33 millones de pesos los que se destinarán para vivienda, 3 más para Educación.

A este evento asistieron autoridades Federales, Estatales y Municipales, además de cientos de familias, quiénes reconocieron el gran trabajo del Presidente Municipal Francisco Leal.

Un diez para el Alcalde Leal Guerra siempre con las pilas puestas, planchando el camino para lo que viene, con trabajo social.

El Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tiene a un solo representante, no hay más con este título el único líder y jefe de la comuna mantense es Juan Francisco Leal Guerra.

Aquellos que se cuelguen un título que no les corresponde están equivocados, representante del Gobernador solo uno: Francisco Leal desmuestra con hechos y trabajo la política de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Julio Portales y la CANACO Mante.

Para muchos una sorpresa, para otros cuántos la pregunta del millón por qué el ahora Candidato del PRI a la Presidencia Municipal del Mante Julio César Portales Martínez se reelige por otro periodo más en la Cámara Nacional de Comercio por sus siglas CANACO en la urbe cañera.

Al preguntarle a Julio Portales porque seguir al frente del Comercio Local si ya es candidato a la Alcaldía este contesto con una respuesta sencilla: Porque en Mante tenemos que sentar las bases para que sea un motor económico comercial y empresarial, como cabecera distrital que somos.

No puedo dejar un trabajo a medias, comencé como Presidente de la CANACO respondió Julio Portales qué es algo que tiene que concluir con resultados a corto plazo.

En lo personal siento que le quita tiempo una responsabilidad de tal magnitud como representante del comercio local, puesto que su actual Candidatura en dos meses le demandará todo el tiempo necesario para poder ganar a su adversario político, lo cuál no será tan sencillo.

Pero entiendo la parte de un hombre cuando da su palabra ante un compromiso a determinado sector que representa Julio Portales, no le gusta dejar nada a medias y está comprometido a sacar adelante a la CANACO.

Reconoce Candidato del PAN en Ocampo que no está fácil ganarle a Pedro Javier Muñiz Camacho.

El Candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Ocampo Jesús Puente en una plática que tuviera con este Columnista en la capital del Estado, fue sincero al reconocer que no la tiene fácil, que su contrincante político el Alcalde Pedro Javier Muñiz Camacho y Candidato del PRI en busca de la reelección tiene mucho trabajo en el Municipio, admite será un proceso difícil, al que calificó muy cerrado al final de la contienda, cada uno con sus ventajas y desventajas.

Jesús Puente se mostró tranquilo, jamás desesperado como así lo hacen ver sus seguidores más cercanos.

Respetuoso de su adversario político Pedro Javier Muñiz Camacho, concluyó se va poner bueno.

Xicoténcatl sigue dando de qué hablar en Tamaulipas.

La reciente feria que concluyó apenas la semana pasada fue todo un rotundo éxito, al celebrar Xicoténcatl su 267 Aniversario de su fundación.

La Expo Feria 2018 organizada por el Presidente Municipal Vicente Javier Verástegui Ostos y su esposa la Presidenta del Sistema DIF Municipal Noemy González de Verástegui, tuvieron a bien en recibir a más de 20 mil almas que vicitaron el recinto ferial para disfrutar las atracciones turísticas de los Juegos mecánicos, gastronomía y artistas de talla nacional como Pesado, la Banda MS, la Trakalosa entre otras más.

El Alcalde Vicente Verástegui brindó un espectáculo en todo el Estado, totalmente gratis, la región del sexto distrito disfruto de la expo feria Xicoténcatl 2018 al celebrar su 267 aniversario.

Una vez más el Presidente Municipal Vicente Javier Verástegui Ostos, demuestra con hechos que su trabajo es llevar a Xicoténcatl a ser una Ciudad de progreso y bienestar en el Estado.

Facebook: Escalante Noticias

Página web: http://www.noticiasdetampico.mx