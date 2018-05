David Ed Castellanos Terán

Hasta la victoria

¡Peña, Peña, Peña, Peña… Peña!

El dirigente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, apenas comenzaba su discurso en el evento Avanzar Juntos, celebrado este fin de semana en la capital del país, cuando al momento de pronunciar el nombre de su presidente de la República, Enrique Peña Nieto y la multitud se entregó al primer priísta de México. René Juárez, un político de arenga, y de territorio.

Un consejo práctico para los hombres del campo, es no cambiar de caballo a mitad del río, un dicho que en la vida diaria invita a no modificar la estrategia o forma en como estaba pensado encarar un proyecto; según se dice peor aún es cambiar de colaboradores.

Pero, para cómo van las cosas en la contienda electoral por la silla presidencial, era justo y necesario; en verdad, fue justo y necesario que José Antonio Meade Kuribreña, pidiera un relevo en el CEN del PRI e impulsara la llegada de un dirigente venido de la estructura, pero no solo eso, un economista que le entiende en serio a esto de la política como Juárez Cisneros, ex presidente municipal de Acapulco, ex gobernador y ex Senador de la República, un tipo que le aprendió a José Francisco Ruiz Massieu y compartió tiempo laboral con Miguel Ángel Osorio Chong. Con el cambio de equino a mitad del río llamado campaña, Meade, se puede sentir más seguro, así que el candidato con toda confianza, apriete las piernas, clave las espuelas al caballo tricolor para salir a todo galope y cerrar con todo en los poco más de 50 días que restan de campaña, mientras sus aliados desde España, hacen lo propio.

El discurso de este domingo con el que Juárez Cisneros, por fin arropó y abrazó a Meade Kuribreña, pareció más un ritual en el que el nuevo CEN del PRI, clamó al Argüello, amor y gratitud priísta para recordarle a su militancia que son el partido nacido de la diversidad para construir la unidad y que las campañas se ganan desde abajo… A su candidato le aclaró, “Señor candidato y amigo, usted es el candidato de las soluciones, no de las confrontaciones; el candidato de la congruencia, no del oportunismo; el candidato de la experiencia, no de las ocurrencias; el candidato de la seguridad, la prosperidad y de la honestidad. Es usted el candidato que México necesita, que no le quede duda a nadie”.

Y quienes entendieron rápidamente el mensaje, fueron los del equipo de campaña de la candidata a diputada federal por el Distrito 08 con cabecera en Tampico, Elvia Holguera Altamirano, quien este lunes presentó ante los medios de comunicación sus propuestas de campaña fortalecidas por los ciudadanos, en la primera mitad del trayecto electoral; Elvia, explicó los ocho ejes de su proyecto legislativo, basándose en la detonación turística y de infraestructura carretera para expandir el desarrollo económico del sur de Tamaulipas.

“Propuestas concretas y reales es el compromiso; ofrezco mi experiencia y trayectoria a trabajar con todo mi compromiso, a colaborar a éstos y otros proyectos que se puedan presentar para el desarrollo de esta zona”, dijo Elvia Holguera, la candidata del PRI con más de 20 años de trayectoria en el servicio público.

La primera fue Pasión por mi Ciudad, comprometiéndose a gestionar los recursos para la conclusión de las autopistas Tuxpan-Tampico y Tampico-Ébano; atraer de nueva cuenta el Fondo Metropolitano y legislar para la reclasificación de las tarifas de la energía eléctrica.

La segunda es Pasión por la seguridad y justicia, donde buscará afinar la ley de seguridad interior con apoyo de especialistas, así terminar de conformar la policía estatal que impulsa de igual manera el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La tercera es Pasión por el Turismo, donde gestionará para la creación de un fondo para la conservación y mantenimiento de propiedades con valor histórico e impulsar el programa de capacitación para jubilados como guía de turistas; sin dejar de trabajar en el desarrollo comercial y turístico de la zona con más inversiones venidas de la federación.

El deporte, la educación y la cultura también integran los proyectos legislativos reales y concretos de la candidata que enarbola su bandera de cero corrupción e impunidad, demostrándolo a los votantes con su vida y trayectoria.

¡Hasta la victoria!, diría el mismo, Juárez Cisneros.

