Por: Raúl Terrazas Barraza.

Hay de aeropuertos a aeropuertos.

Los reportes que hay en materia de opiniones ciudadanas sobre la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, refieren en su mayoría que las obras deben de continuar y terminarse en el plazo previsto.

Un medio de comunicación nacional escrito, da cuenta de que, casi el 65 por ciento de las personas que opinan sobre el tema, consideran que las obras deben de continuar, mientras que tanto, el presidente de la República Electo, Andrés López Obrador y su equipo de colaboradores tienen ya un diagnóstico que les permitirá tomar una decisión a fines de año.

Aunque, nada que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el de esta capital, denominado Pedro J. Méndez y ubicado frente al Ejido Constitución del 17, por la carretera que lleva a Villa de Casas, Soto la Marina y la Playa de La Pesca, está desde hace tiempo en remodelación de su entrono con pequeñas obras que debieran de ponerse a consulta, dado que, a nadie benefician y lo peor nadie está de acuerdo con ellas.

Nada que ver, porque con las limitaciones que pudiese tener, queda grande a las necesidades de viajeros, máxime ahora que, la empresa aérea que cubre la ruta Victoria-Ciudad de México redujo los vuelos en más de la mitad debido a una baja en la demanda del servicio.

El asunto es que, nadie entiende la naturaleza de las pequeñas obras que allí se llevan a cabo, pero que, tienen un gran costo y, su beneficio es cero tanto para viajeros como para aquellos que deben acudir a la terminal aérea.

Ahora, en realidad que quieren los dos tipos de personas que acuden al Aeropuerto Pedro J. Méndez, bien sencillo, que, como hace muchos años, llegar a dejar a los que viajan e irse sin tener que aguantar la presión de los guardias aleccionados para obligar a los automovilistas a usar un enorme espacio de estacionamiento de paga, al que nadie quiere entrar, porque solo acuden por un instante al sitio.

Hace unos 10 apareció la ocurrencia de cobrar por estacionarse, situación que a todo mundo molestó, porque el Aeropuerto de Victoria, no está para que se cobre por acudir a él, ya que, cualquier automovilista que vaya a ese sitio, en promedio estará 20 minutos o media hora y pagar por un espacio que, cuando volteas al edificio terminal y te percatas de las filas de vehículos estacionados en rayas amarillas, no contiene, además de que, los guardias no pueden decirles nada porque se trata de choferes o amigos de potentados.

En los últimos meses, se llevan a cabo obras como la construcción de una gran barda que impide ver hacia la zona donde lo aviones comerciales se paran y que sustituyó a la maya de muchos años, se reparó el asfalto del área de acenso y descenso de pasaje y la del estacionamiento, también se había colocado una especie de camellos para delimitar áreas en el propio estacionamiento y se reparan las banquetas tanto del edificio como de toda el área.

La observación de muchos es que, quizá sean buenas obras, pero, a nadie han consultado sobre aquello que quieren para que el Aeropuerto sea más funcional y hay la seguridad de que, si lo hicieren, la principal demanda es que el estacionamiento sea libre, sin cobro y que se hará un uso ordenado de los espacios, esos que, por un tiempo que fluctúa entre 20 y 30 minutos se usarán para dejar a las personas que salen de Victoria por avión o esperar a las que llegan por esa misma vía, mientras que el aparato llega y los pasajeros salen del edificio terminal.

Obvio, la peor parte de presión de los guardias de una empresa privada que tienen instrucción de desalojar de las líneas amarillas a quienes esperan la llegada del vuelo comercial, la llevan los empleados de la aerolínea, cuando existe retraso en la llegada, porque el estacionamiento se convierte en un sitio de pleitos, que, a todas luces son innecesarios si consideramos que, como tal ese sitio, jamás será negocio para la administración del Aeropuerto.

Como no lo son tampoco ni servicios de cafetería o de transporte autorizado de la terminal, porque, a quienes se van los llevan sus familiares, amigos o colaboradores y por quienes llegan acuden esas mismas personas.

Además, lo hacen sobre aviso, es decir, en caso de que el avión llegue tarde los pasajeros comunican mediante redes sociales o llamadas, que arribarán más tarde y todo mundo se programa para estar a la hora que indiquen.

Existe un factor contra el que no pueden los vigilantes de la terminal área, que quienes esperan la llegada de pasajeros y no se paran ni en el estacionamiento ni en las zonas de franja amarilla, se mantienen en movimiento frente a la terminar área, dicho de forma, andan a la vuelta y vuelta, sabedores de que será cosa de minutos para que las maniobras de desembarque y entrega de equipajes se lleven a cabo y las personas por las cuales acuden salgan y suban a los vehículos para enfilar rumbo a Ciudad Victoria.

Quizá los expertos en aeropuertos del que será nuevo Gobierno Federal a partir del primero de diciembre venidero, podrían analizar las inversiones, la funcionalidad y hasta hacer una consulta para determinar que se hará con las obras del aeropuerto y las principales demandas de los usuarios del mismo.

Los otros.

Anda el run run de que, esta semana se decide en manos de quien podría quedar el comité estatal del PRI, en el cual despacha el ingeniero Sergio Guajardo Maldonado, pero, en el entendido de que, sí hay quienes creen que puede quedarse un año más allí, para que trabaje la elección de los candidatos a Diputados locales que deberán de cambiarse mediante votación en el primer domingo de junio de 2019.

En virtud de que, la Diputada Federal por Tampico, Mercedes Guillén Vicente, no tendrá mucha actividad política a partir del mes de septiembre, pudiera trabajar para reconfigurar al PRI en Tamaulipas.

De estar de nuevo en el Congreso de la Unión, sería en caso de que, la Senadora plurinominal, Claudia Ruiz Salinas, dejase el escaño en el Senado de la República para dedicarse a otras cosas, por tanto, puede aprovecharse la experiencia priísta que tiene a favor de su entidad natal.

Incluso, en caso de que la decisión del relevo en el comité estatal fuese por su compañera Yahleel Abdalá Carmona, podrían hacer equipo para colocar al PRI en posición de competencia en varios Distritos Locales electorales de la entidad.

Recordemos que son 22 y que, por cada uno se elige a un Diputado de mayoría relativa y que, el listado plurinominal para los 14 restantes que conforman la Legislatura tamaulipeca, se conforma por personas que trabajan en los partidos políticos y en sus organizaciones o estructura.

Por su lado, el alcalde electo de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, dará a conocer el grupo de personas que irán a la Presidencia Municipal para llevar a cabo las labores de transición.

Obvio, en cuánto diga quienes son, se convertirán en potenciales funcionarios de su administración, quienes, por cierto, no batallarán mucho en la chamba que llevarán a cabo, desde el momento que el equipo de trabajo del alcalde Oscar Almaraz Smer, tiene instrucciones de entregar toda la información que requieran y atender todos los detalles que soliciten.