HAY EXPECTACION POR LA SUERTE DE CANTU ROSAS

Después de que el enlace del CEN de MORENA en Tamaulipas, Renato Josafat Molina Arias, diera a conocer en Ciudad Victoria a finales de marzo que el candidato de su partido a la alcaldía de Nuevo Laredo será el ex alcalde panista Carlos Canturosas Villarreal, ahora hay una gran expectación sobre de eso ya que enfrenta acusaciones no formales que lo ligan con el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez.

Molina Arias dijo durante la conferencia de prensa el mismo día del destape de Canturosas Villarreal, que días más adelante vendría el coordinador de la Circunscripción Dos, Ricardo Monreal, a oficializar la postulación del ex alcalde pero eso no ha ocurrido hasta ahora ya que el ex gobernador de Zacatecas anda acompañado a Andrés Manuel López Obrador en la gira de proselitismo de su campaña que inició el 3 de abril y habrá de concluír hasta el día 8 en Jalisco.

Después de haber estado en Coahuila el día 3 y el día 4 en Durango está previsto que el día 5 de abril, jueves por cierto estará en Nuevo Laredo en donde encabezará un mítin a las 10:30 de la mañana en la Explanada de la Independencia, pero, pero, pero, la mayor parte de los neolaredenses que asistan ese día al evento van por el interés de saber si López Obrador va a cumplir o no su palabra empeñada y a sostener como candidato de MORENA a Carlos Cantúrosas Villarreal.

No desconocemos que además de Canturosas Villarreal hay otro ex alcalde de Nuevo Laredo, Ramón Garza Barrios, de filiación priísta, que también quiere repetir con la bandera de MORENA, pero en la más reciente visita de López Obrador a esa ciudad fronteriza no lo peló y según nuestras antenas trascendió que se reunió con Cantúrosas Villarreal, encuentro en el cual se hizo el amarre.

Lo último que hay sobre del asesinato del periodistas Carlos Domínguez Rodríguez es que a los seis detenidos por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, el sábado un juez de Tamaulipas vinculó a proceso y les decretó prisión preventiva, ya que las pruebas presentadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado fuéron suficientes para que el juez decretara la prisión preventiva y diera además un plazo al Ministerio Público para la investigación complementaria.

Carlos Domínguez Ramírez, hijo del periodista inmolado Carlos Domínguez Rodríguez, acusa directamente al expresidente municipal de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas de la muerte de su padre, el que asegura además que luego de trascender la detención de los seis sujetos mencionados quien es el candidato de MORENA a la alcaldía de Nuevo Laredo “huyó de México con todo y su familia”, versión que desecharon fuentes confiables.

Por cierto hoy martes 3 de abril esperan en Matamoros al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, asegurando los observadores que hábilmente el Cerillo le está comiendo el mandado a Andrés Manuel López Obrador porque cuando el tabasqueño apenas llega el jóven maravilla del PAN ya sembró su semilla entre los matamorenses.

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, retó a Andrés Manuel López Obrador a un debate para explicar y poner en claro de que ha vivido durante los últimos 15 años, lo mismo que el orígen de sus ingresos y su patrimonio, del que asegura que ha abusado de la Amlodipina y por eso no se acuerda.

Como que hay problemas entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente y fundador del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, así lo ven muchos ya que el líder del PES no está asistiendo a los eventos que encabeza el tabasqueño, como sucedió el domingo en que arrancó su tercera campaña presidencial.

Los que si estuviéron fueron la dirigente nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, el dirigente del PT, Alberto Anaya; Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña y Marcelo Ebrard, siendo Hugo Eric Flores en gran ausente en ese dia tan importante para Mr.López, supuestamente mandó a un representante, pero esto ya había ocurrido en otros eventos de AMLO. Supuestamente quería ser senador pero nadie lo peló.

Con todo y las balaceras de los chicos malos y las alertas del gobernador interino del estado de Nuevo León, de nueva cuenta el estado de Tamaulipas se llevó el carro completo en cuanto al número de paseantes que eligieron a nuestro estado como destino turístico para disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa.

Según lo publicó un diario de Ciudad Victoria del 23 de marzo al Primero de abril fuéron más de dos millones de personas las que aterrizaron en Tamaulipas, lo que representó una derrama económica de más de los 860 millones de pesos , como lo dio a conocer la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado.

Definitivamente Tamaulipas tiene lugares encantadores para los visitantes nacionales y extranjeros, entre los que están sus tres playas, la Miramar de Ciudad Madero, la Bagdad de Matamoros, que en el pasado gobierno panista se llamó Costa Azul y la playa del poblado La Pesca del municipio de Soto La Marina, además de la Laguna Madre de San Fernando, la que también tiene sus encantos y algunos ríos ya conocidos de los que también disfruta mucha gente.

Lo lamentable para nosotros es que durante éste período vacacional haya el reporte de cuatro ahogados, dos de ellos en un cenote que se encuentra en el ejido Progreso del municipio de Llera, Tamaulipas; otro en la playa La Escondida del municipio de Ciudad Madero, de donde fueron rescatados dos jóvenes por un salvavidas que fue auxiliado por personal de Protección Civil y de la Cruz Roja.

Uno de los jóvenes se recuperó en el mismo lugar donde fue atendido, pero el otro, su amigo, fue trasladado de urgencia a un hospital local, en donde falleció más tarde. El domingo por la tarde en Ciudad Victoria un albañil murió ahogado dentro de un tinaco en la colonia San Marcos Dos, Cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya estaba muerto.

Para nosotros con la muerte del jóven que se ahogó en la playa La Escondida de Ciudad Madero, es más que suficiente para evidenciar que nos falta personal capacitado en debida forma para saber cómo salvarle la vida a una persona ahogada, es ilógico pensar que va a llegar con vida a un hospital. Pero a éste renglón las autoridades le prestan poca atención.

Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) que le están dando continuidad al proyecto que busca preservar las razas de maíz nativas del estado, van a analizar material a nivel genético para mejorar la producción, haciendo además cruzas con especies del centro del país.

El Dr. Mario Rocandio Rodríguez, que es el responsable del proyecto, especialista del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, dijo que se trata de dos proyectos derivados de la línea de investigación, que pretende estructurar programas de manejo y conservación de maíces nativos de Tamaulipas.

“Está por publicarse un artículo; se encontraron once razas, 16 con las variantes intermedias; la idea es proponer herramientas de conservación de ese recurso y bosquejar un programa de mejoramiento”, apuntó.

