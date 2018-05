La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

HAY QUE PENSAR CON LA CABEZA POR QUIEN VAS A VOTAR: EPN

Ante la proximidad de las elecciones en las que se elegirá al que va a conducir el país durante los próximos años, el Presidente Enrique Peña Nieto sin mencionar nombres de partidos ni de candidatos convocó a todos los mexicanos a emitir el próximo Primero de julio un voto razonado y no visceral.

Dijo llanamente y sin rodeos que para sufragar hay que pensar con la cabeza y tener una definición de nuestra preferencia “a partir de hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos y la que más les llene, la que más satisfaga los anhelos de una sociedad, a fín, remarcó.

Estos señalamientos fueron hechos por el mandatario nacional en el marco de la clausura de la 82 Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas que se llevó a cabo ayer jueves en Monterrey y dijo esperar que el INE no lo sancione porque no se está metiendo con ninguno ni a favor de ninguno de los candidatos.

Manlio Fabio Beltrones no se anduvo por las ramas y llamó mentirosos a Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, todo porque en su campaña ambos ofrecen no subir el precio de la gasolina, lo que no van a poder cumplir, dijo, ya que para eso tendrían que hablar con los jeques árabes.

Luego apuntó que en ésta campaña electoral no se trata de hacer una apuesta o jugar un bolado, lo que se necesita es tener un voto seguro que respalde a José Antonio Meade Kuribreña, que es el único que tiene capacidad para gobernar a México, poco pero espeso.

La que nos da risa es la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya que anda diciendo en su campaña que de llegar al cargo desde el primer año de su gobierno se notarán resultados para disminuír los índices delictivos. Lo mismo han dicho otros que no conocen el problema.

Para los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya cambiado su postura como candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, específicamente sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, significa que reconoció su error.

Por su parte el presidente de éste organismo cúpula, Juan Pablo Castañón, agregó que el sector privado mantiene su posición de señalar los temas en los que esté en desacuerdo con el político, pero hizo hincapié en que no hay rompimiento.

“Significa un convencimiento del candidato de que estaba en un error y que está corrigiendo ese juicio sobre de ésta obra tan importante y nosotros estamos abiertos a tratar otros temas que son de la agenda nacional y como resolver los grandes retos que tenemos”, dijo Castañón. 1-0 a favor de los empresarios del CCE.

El destacado columnista del Distrito Federal, Ricardo Anaya, después de la hecatombe que se le vino encima según dicen por andar “cuchiliando” a los chairos, dijo que después de una larga plática con Carlos Marín, director general editorial de Milenio, decidió dejar el medio “por lealtad a mis principios, mis ideas y en igual medida, a la gratitud y hospitalidad de una familia de bien, los González”.

Por cierto el INE nos hizo llegar un comunicado en el que asientan que en cumplimiento a lo establecido en el Registro de Elecciones, los debates tienen por objeto proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación de ideas, programas y plataformas electorales de los candidatos, asegurando el más amplio ejercicio de la libertad de expresión, garantizando las condiciones de equidad, trato igualitario y el concurso de quienes participan en ésta. Pero el PAN-Estatal ya dijo que no le entra.

Otra cosa que nos da risa es que López Obrador sin ser presidente, porque todavía no gana las elecciones y las encuestas a la hora de la verdad no tienen ningún valor, sigue desatado repartiendo huesos a diestra y siniestra, como lo acaba de hacer con el padre Alejandro Solalinde al que ya designó presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a Javier Sicilia lo quiso embarcar como miembro de la CNDH, pero no se dejó llevar por el canto de las sirenas, lo que nos habla bien de su persona.

Ya todo mundo sabe que desde meses atrás López Obrador –según él– nombró a los integrantes de su gabinete, lo mismo que a otros funcionarios que a cargos del primer nivel. Creemos con esto lo que persigue el tabasqueño es amarrarlos y ponerlos a trabajar en favor de su campaña, con el cuento del hueso prometido. Lo que no sabes es que les va a dar de perder por tercera vez la elección presidencial. No nos quisiéramos ver en sus zapatos, derecho.

Otro que sacó la cabeza fue el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Manuel Escobedo, el que advirtió de entrada que el sector privado del país tiene derecho a expresarse ante el proceso electoral y dijo que México no puede retroceder hacia esquemas políticos restrictivos. Creemos que habló bastante claro y sin mencionar nombres.

“No podemos aceptar retroceso hacia esquemas políticos restrictivos y arbitrarios. Es nuestro derecho expresar nuestras opiniones de manera libre y sin ser objeto de vejaciones y discriminaciones”, dijo Escobedo.

Ricardo Anaya cumplió su palabra y ayer miércoles estuvo en Tampico; se habla de un evento masivo en el Centro de Convenciones, pero no manejan la cantidad de que asistió. En la parte medular de su mensaje el candidato de la coalición Por México al Frente, dijo que desde la Presidencia de México será un aliado del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para buscar regresar la seguridad y la tranquilidad a los tamaulipecos.

Paralelamente dijo que tiene contemplado rescatar la refinería de Ciudad Madero y mejorar la producción de energéticos, sin construír otras plantas y añadió que va ampliar el puerto de Altamira.

Por cierto el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su esposa Mariana Gómez Leal estuviéron por la mañana en el Poliforum para celebrar el Día de las Madres junto con alrededor de dos mil 500 trabajadores de gobierno que son madres de familia, evento en el que disfrutaron de un rico almuerzo, en cuyo marco hubo rifa de regalos.

Las festejadas aprovechando el momento le pidiéron un día más de descanso –como parte de su regalo– a lo que obviamente el mandatario estatal no se podía negar; lo agarraron en curva como dicen y sin más trámite aceptó.

Vaya nuestro aplauso por el foro organizado por la UAT y alrededor de 20 empresas de la zona conurbada del sur del estado, en cuyo marco se van a ofertar más de 300 puestos vacantes de forma presencial y en línea, con el objetivo de ofrecer a alumnos y egresados, tanto de nivel licenciatura como de posgrado, las oportunidades del mercado laboral en ésta zona del estado, evento que se llevó a cabo ayer miércoles en el bello puerto de Tampico.

Del mensaje de apertura con la representación del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas José Andrés Suarez Fernández, se hizo cargo el Director de Vinculación y Empleabilidad, Marco Antonio Moreno Castellanos.

