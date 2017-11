Por La Libre

“Hay quienes pasan por el bosque y solo ven leña para el fuego”

Por Edelmira Cerecedo García.

La transformación de Xicoténcatl, ha sido en una evolución palpable, existe quienes hacen Obras, y existen quienes de sus obras transforman un lugar, y transforman la vida a toda una familia, el dìa de hoy El Alcalde Vicente Verastegui Ostos recibió a la Secretaria de Obras Publicas Cecilia del Alto López para el arranque de obras, asì también estuvo la Sra. Noemy González de Verástegui Presidenta del DIF Xicoténcatl y la Lic. Marcelina Orta Coronado en representación del Ing. César Augusto Verástegui Ostos Secretario General de Gobierno.

Quienes atestiguaron la derrama económica de infraestructura que se realizara en el mencionado Municipio, siendo un total de 48 millones de pesos y que beneficiara a màs de 23 mil habitantes siendo estos puentes peatonales y pavimentación de diversas vialidades en Xicoténcatl.

Ante esto el Alcalde dio un enorme agradecimiento a la secretaria de obras públicas la ing. Cecilia del alto López, por todos los apoyos brindados y que gracias a ella y al señor gobernador, Xicoténcatl está cambiando; hizo mención sobre la importancia de la obra para el sector salud, donde es necesario para poder atender a las personas con mejor calidad.

La inversión se ve reflejada, los habitantes de Xico, se encuentran mejorando su calidad de vida, las vías de comunicación son parte del desarrollo, hoy todo esto, se ve en los rostros de la gente agradecida, algo que las autoridades presentes se llevan en su mente, existiendo siempre algo aún mejor, la manera de gobernar del Alcalde Vicente Verastegui Ostos, quien sabe escuchar, sabe, servir, sabe cumplir el compromiso màs fuerte que tiene, estar para la gente y traer este tipo de obras que lo hacen ser un Presidente que obra de la palabra corazón, desde ahí transforma eso en la infraestructura que hoy arranco para transformarlo en una realidad palpable.

OCAMPO

La gestión que hace el Alcalde de Ocampo Pedro Javier Muñiz ha sido constante, no ha parado de picar piedra en las secretarias federales y estatales, con el objetivo siempre de poder traer para los ocampenses beneficios que permanezcan y puedan convertirse en algo màs grande cada vez.

La visión del Presidente es mucho màs que solo un recurso, es que ese recurso pueda ser productivo a plazo, que pueda ayudar a la familia o familias que son beneficiadas, por eso siempre consisten en apoyos que generan en la inversión del campo y de la diferentes actividades que se practican màs en este lugar.

Por ese hecho, Ocampo hoy cuenta con programas que son para la visión de desarrollo, para emprender, y para tener el dìa de mañana un fortalecimiento que de seguridad y estabilidad.

El Mante

El alcalde ing. Juan Francisco Leal Guerra, acompañado por el funcionario de la CNA Ing. Martín Martínez Zamarripa, Jefe de distrito de temporal tecnificado 005 Pujal Coy realizó la supervisión de la rehabilitación de caminos de la zona temporalera.

Con inversión tripartita: CNA – Municipio – Sociedad de servicios rurales A-C. de 2 millones de pesos se están rehabilitando en su primera etapa el camino que une al ejido El Refugio con Felipe Ángeles, que ya presenta significativo avance, para seguir esta acción hasta el ejido Nueva Unión.

En otro orden de ideas tras ser El Mante el municipio donde encabezara el desfile el Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se pide que por favor los automovilistas tengan a bien atender los avisos que se les darán para no truncar el orden que llevara el desfile, de antemano se agradece por parte del Ayuntamiento su colaboración.

LA NOTA

Y bueno mañana en punto de las 5:00 de la tarde en el Salón del Mediterraneo de este municipio Mantense y después de casi un año sin tener un evento abierto el Presidente del Partido Encuentro Social en Tamaulipas Rigoberto Rodríguez Rangel estará realizando una entrega de nombramientos dentro de una brigada social a la vez, por lo que llego la hora de demostrar que puede màs color, nombre o persona.

Y ya que estamos en este tema, a como me gusta, pues esta vez en las campañas ya no veremos muchos en la lucha de las candidaturas, casos como Alberto Medina Trujillo que hoy está en COEPRIS, Julio Peña que es presidente del PES en Mante, Carlos Sánchez Vega que no sabemos si le va a las chivas o al América o estará jugando con el cruz azul, Rosalba de la Cruz, José Luis Castellanos y esos de los partidos chiquitos.

En cambio, uy, me dan miedo todos los que se anoten por el PAN, esos que son del PAN de toda la vida, los que son NEOPANISTAS y los que le apostaron al proyecto cabecista, aquí si veremos de todo, y si el PAN se lo permite, también veremos la realidad de un Gobierno que tiene el poder, que ve desde ya la opción ciudadana y alternativa para construir un mejor Tamaulipas, de esto que ha podido pactar con muchos partidos para la estabilidad política que urge recuperarse.

De otra manera volverá a tenerse abstencionismo e incluso esa participación negada de la sociedad por temor.

Dato extra en el PRI después del 14 de diciembre dará su color real que pinte en Tamaulipas, aunque le adelanto lo que aseguran ya salió de los pinos José Meade para Presidente, Osorio Chong para el PRI y Nuño para coordinador de campaña, y a mí me da miedo pensar que aún no pueda decir Leer….Tarea….no mejor no, porque con el Secre de educación no vaya ser que aquí nos vaya a querer poner una reforma para que las tareas sean menos complicadas….y luego si no los hacemos pensar van a andar igual que el así por no ler.