Por Esas Calles de Dios

# El Segundo Síndico del Ayuntamiento de Cd. Madero, Dr. Héctor Mondragón Abdala, la Política de Andrés Zorrilla es servir y tener la sensibilidad de escuchar a la Gente, ya que por ellos estamos aquí.

——————————————————————————–

# “El Big Tony” de Cd. Madero, Ing. Antonio Casanova González, dispuesto a Servirle a los Maderenses desde su trinchera, la Asociación Civil: “Servir a Madero” de la cual es Presidente.

———————————————————————————–

#El Ing. Alfredo Pliego Aldana: Todos los Dirigentes del Partido de MORENA, merecen todo mi respeto y Admiración por sus Principios y Valores.

———————————————————————————-

# En Ciudad Madero, existe un personaje muy conocido, ya que lo caracteriza su forma de servir a los más necesitados; de un gran corazón, su gran Humanidad habla por sí sola, me refiero al Ing. Antonio Casanova Gonzales, Presidente de la Asociación Civil: “Servir a Madero.” Nos platica el Ing. Casanova, que la cultura de ver por los más necesitados, me nace por mis padres, ya que fuimos criados con los principios esenciales que toda familia de bien debe de contar. Con una Fe inquebrantable, al que todo nos da, que es, a DIOS. Mi padre es el Sr. José Antonio Casanova Fernández, y mi Madre Martha M. Gonzales, tengo tres Hermanas, soy egresado del Tec. De Madero, Ing. Mecánico de la generación 1989. En días pasados cumplí años y nos reunimos, mi familia, amigos y sobre todo coordinadores de la asociación, líderes de colonias, contamos con un grupo que nunca a andando chapulineando de proyecto en proyecto; y en esta reunión, la gente me motiva para que juegue, en esta próxima elección del 2018. Bien puede ser para Diputado, o par la primer Regiduría; existen Partidos Políticos pequeños, que se han acercado a proponernos trabajar para sacar adelante los proyectos políticos, que nos pondrían en un lugar estratégico para poder ayudar a mucho más gente. Siempre, te repito, seremos servidores de la gente, sobre todo de los que más necesitan, por eso te sostengo, Jugaremos para ganar por lo menos una Regiduría, eso es un hecho, para poder sacar más rápido los problemas Sociales, Económico y de Educación, y ayudar a más gente de Madero. Por eso insisto, estando en Presidencia se nos dificultaría menos. Esta reunión pasada, asistieron más de 300 familias y todos a una sola voz en coro: juega “Big Tony,” en el 2018 tienes que ser regidor, y es por eso que voy a jugar, y sí, estoy en pláticas con un partido político, próximamente sabrán de mí, el amigo de todos, el “BIG TONY” y es como terminamos la entrevista con el Ing. Antonio Casanova Gonzales, mejor conocido como el “BIG TONY”

-_________________________________________________

# El Segundo Síndico del Ayuntamiento de Cd. Madero, Dr. Héctor Mondragón Abdala: La política de Andrés Zorrilla, es servir y tener la sensibilidad de escuchar a la gente, ya que por ellos estamos aquí como Servidores Públicos. El Dr. Héctor Mondragón, nos platica, el tiempo que llevamos en esta Administración, se han hecho infinidad de acciones, que le ha dado otra fisonomía a la Ciudad, de día y de noche. Las Plazas, los Parques se ven más concurridos, la gente vuelve a tener confianza en sus autoridades, se ve más movimiento en la Ciudad. Con la información que contamos como Autoridades Municipales es lo que nos indica que esto, va bien. El Presidente ha sido muy enfático y acertado en su política, de promocionar al Centro de Madero, como a nuestro Máximo Paseo Turístico, como es Playa Miramar, la adquisición de 12 patrullas, que este mismo año quedarán pagadas en su totalidad, los pasivos de administraciones pasadas, se están verificando y se están haciendo pagos graduales, los proveedores de esta administración, se pagan en tiempo y forma más dinámicos. Se trata de optimizar los tiempos de pago, por instrucciones precisas de nuestro Presidente Municipal, Andrés Zorrilla, la Trasparencia es la base para hacer bien nuestro trabajo y así poder entregar buenas cuentas, tenemos reuniones constantes con contraloría, y Tesorería. El trabajo que estamos realizando en esta administración, bajo el liderazgo del Amigo de los Maderenses, Andrés zorrilla, será un precedente de aquí para delante para el Municipio, ese es el compromiso de nuestro Alcalde y repito, vamos muy bien, y adelante para lo que viene con Andrés Zorrilla, muchos más beneficios para Madero . Es como finaliza el Síndico Segundo Dr. Héctor Mondragón Abdala

———————————————————————————

#El Ing. Alfredo Pliego Aldana: Todos los dirigentes del Partido de MORENA, merecen todo mi respeto y admiración por sus Principios y Valores. Bajo de una sombra en la Plaza Isauro Alfaro, que se encuentra en el corazón de Cd. Madero, donde día a día se le localiza al Ing. Alfredo Pliego Aldana, acompañado siempre de gente importante del Municipio, con la lucha para defender los derechos de los mexicanos, por la lucha y defensa del Petróleo Mexicano. El Ing. Nos platica, que él es un miembro más del Partido MORENA, que dirige el Hombre mejor posicionado, para ser Presidente de la República Mexicana, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, mi amigo, en las próximas elecciones del 2018. Comenta, soy un simple militante de MORENA, y me enorgullece participar en los cambios del País; yo conocí a Andrés Manuel, hace 30 años, en Tabasco, se dé su calidad Moral, de su intachable reputación y de su Nacionalismo exacerbado. Inspirado en la ideología del Presidente Juárez, y del Presidente Lázaro Cárdenas, en los años 90s, desde cuando fue presidente del PRD, Andrés Manuel nos lo ha inculcado, el patriotismo de esos dos grandes próceres. Del cual el fija sus principios para el bien de México. En el caso de MORENA, en Tamaulipas, como en Cd. Madero, respeto los Estatutos y especialmente a los que se han partido el alma, construyendo la estructura del Partido. Admiro y respeto a Nancy Ruiz, que es la Secretaria General del Partido, y a la compañera Jazmín Alatriste, que es la representante del séptimo Distrito del Estado, ellas se han partido el alma construyendo la estructura de MORENA; para ellas toda mi consideración, todo mi reconocimiento. Además existen dirigentes muy valiosos, como Rodolfo Gonzales Balderrama, Enrique Torres, como Héctor Garza, gente valiosísima que trabajan por el partido, los admiro, porque en poquísimo tiempo, en la Historia de la Política Mundial, ningún Partido ha ascendido en la forma como lo ha hecho MORENA .Que si es cierto, que tiene que ver, por tantos errores que han cometido los Gobiernos Federales, sí, pero la dinámica, la entrega, la convicción del Líder que representa a MORENA, que es Andrés Manuel López Obrador, es la fortaleza del Partido. Repito, mi reconocimiento a todos los que han trabajado en la estructura de Tamaulipas, y me comprometo a cumplir y respetar perfectamente y estrictamente, con lo que dictan las normas del Partido, como sus principios. Para finalizar, el Ing. Pliego Aldana comentó, modestamente trabaja y trabajará las horas que sean necesarias, para sacar adelante el Proyecto Político, para que Andrés Manuel López Obrador, en el 2018, se convierta en Presidente de la República, por el Bien de Todos………Es Cuanto